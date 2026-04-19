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Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril

La última fecha del festival en California contará con la participación de reconocidos artistas y podrá seguirse de manera gratuita

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Karol G, Iggy Pop y Foster The People lideran el cartel de las presentaciones más esperadas del 19 de abril en Coachella 2026. (Foto: REUTERS)
Karol G, Iggy Pop y Foster The People lideran el cartel de las presentaciones más esperadas del 19 de abril en Coachella 2026. (Foto: REUTERS)

Este domingo 19 de abril marca el cierre de Coachella 2026, uno de los festivales más queridos del año en California.

Miles de fanáticos de México y el mundo podrán disfrutar de una jornada repleta de presentaciones internacionales, que van desde el pop y la electrónica hasta el rock clásico y las nuevas propuestas.

La estrella colombiana Karol G será la encargada de poner el broche de oro al popular festival californiano. REUTERS/Daniel Cole
La estrella colombiana Karol G será la encargada de poner el broche de oro al popular festival californiano. REUTERS/Daniel Cole

La programación de hoy reunirá a artistas de primer nivel como Karol G, Iggy Pop, Foster The People, Major Lazer, The Rapture y muchos más. Todos los shows podrán verse en vivo y sin costo a través de la transmisión oficial, con horarios adaptados al centro del país.

Headliners y horarios imperdibles este 19 de abril

Los grandes nombres del cartel protagonizarán el cierre de Coachella con presentaciones que prometen dejar recuerdos memorables en los fans. Estos son los horarios clave considerados para el centro de México:

  • Karol G (Coachella Stage): 12:10 a.m. (madrugada del lunes)
  • BIGBANG (Outdoor Theatre): 12:30 a.m. – 1:30 a.m.
  • Iggy Pop (Mojave): 9:10 p.m. – 10:10 p.m.
  • Foster The People (Outdoor Theatre): 8:45 p.m. – 9:40 p.m.
  • Young Thug (Coachella Stage): 9:50 p.m. – 10:40 p.m.
  • Major Lazer (Coachella Stage): 8:10 p.m. – 9:10 p.m.
  • FKA twigs (Mojave): 10:45 p.m. – 12:00 a.m.
MAMA Awards 2024 - el reencuentro de BIGBANG fue una de las sorpresas de la noche
El grupo surcoreano es uno de los actos más esperados. Su presentación marcará un regreso de alto impacto, transmitiéndose en vivo desde el escenario Outdoor Theatre. (Mnet/CJENM)

En este sentido, esta distribución de horarios permite planificar la noche y disfrutar en vivo de los shows más esperados del día.

Escenarios y diversidad de géneros para todos los gustos

Coachella ofrecerá una experiencia única gracias a su programación simultánea en distintos escenarios. Además de los headliners, destacan propuestas alternativas y colaboraciones internacionales.

  • Wet Leg (Coachella Stage): 6:45 p.m. – 7:30 p.m.
  • French Police (Sonora): 11:10 p.m. – 12:00 a.m.
  • The Rapture (Gobi): 11:05 p.m. – 11:55 p.m.
  • Suicidal Tendencies (Mojave): 7:35 p.m. – 8:25 p.m.
  • Kaskade (Sahara): 12:50 a.m. – 1:55 a.m.
  • Röyksopp (Yuma): 9:00 p.m. – 10:30 p.m.
Wet Leg, The Rapture, Major Lazer y Röyksopp destacan entre las propuestas alternativas y géneros variados de Coachella. (IG)
Wet Leg, The Rapture, Major Lazer y Röyksopp destacan entre las propuestas alternativas y géneros variados de Coachella. (IG)

De esta manera, la variedad de estilos y bandas consagradas convertirán el último día del festival en una auténtica celebración musical.

Cómo ver Coachella 2026 en vivo desde México

Seguir el festival en tiempo real es muy sencillo. Sólo necesitas acceder al canal oficial de YouTube de Coachella, donde se transmitirán siete de los ocho escenarios principales.

  • Transmisión en vivo: canal de YouTube de Coachella
  • Función Multiview: permite ver hasta cuatro escenarios al mismo tiempo
  • Transmisión en 4K: disponible en los escenarios principales
La transmisión gratuita de Coachella 2026 desde México estará disponible en vivo a través del canal oficial de YouTube. (Captura de pantalla)
La transmisión gratuita de Coachella 2026 desde México estará disponible en vivo a través del canal oficial de YouTube. (Captura de pantalla)

Así, personalizar la experiencia para no perderse ninguna presentación destacada del cierre de Coachella 2026 se convierte en una tarea fácil.

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