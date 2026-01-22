México

Hombre que llevaba fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia es hallado culpable en EEUU

Jiménez James Love también llevaba metanfetamina; fue contratado por el grupo delictivo

Guardar
Fue asegurado un cargamento de
Fue asegurado un cargamento de millones de dosis (Especial/Ilustrativa)

Un hombre residente de Texas, Estados Unidos, fue hallado culpable de transportar metanfetamina y fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia.

Las acciones fueron informadas por el Distrito Sur de Texas, el hombre de 51 años Jiménez James Love fue hallado culpable tras un juicio de dos días, según informaron las autoridades el 21 de enero.

El caso se remonta al 30 de junio de 2021, fecha en la que un agente de seguridad se dio cuenta que James Love llevaba droga en el tanque de gasolina en la unidad que pertenece a su novia.

Al interior de la unidad fueron hallados aproximadamente 11 kilogramos de metanfetamina y 5.32 kilos de fentanilo.

Contratado por el Cártel de Sinaloa; llevaba millones de dosis de fentanilo

Según las averiguaciones, dicho sujeto fue contratado por el Cártel de Sinaloa para llevar un cargamento del que podían salir millones de dosis de fentanilo.

"Love fue contratado como conductor para transportar drogas para el Cártel de Sinaloa. Los testimonios revelaron que la cantidad de cargamentos era tan grande que no se pudo determinar con exactitud".

Sin embargo, el reporte de las autoridades señala que la cantidad de opioide que el sujeto llevaba representaba más de 2 millones de dosis de fentanilo.

Será el próximo 17 de abril que será determinada la sentencia en contra de Jiménez James Love, quien podría ser acreedor a una pena de cadena perpetua, además de una multa de 10 millones de dólares por los cargos de conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina y fentanilo, lo anterior según determinó el juez Drew B. Tipton.

El combate al fentanilo es parte de la agenda tanto de las autoridades mexicanas como las estadounidenses. Información compartida por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (OMSMA) señala que las entidades que registran mayor número de incautaciones del opioide son:

Las famosas pastillas azules la
Las famosas pastillas azules la letal droga que está generando la crisis de opiodies - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Baja California 
  • Baja California Sur
  • Chiapas
  • Chihuahua
  • Coahuila
  • Durango
  • Jalisco
  • San Luis Potosí
  • Sinaloa
  • Sonora

Organizaciones como el ya mencionado Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana están en la mira de las autoridades estadounidenses por su relación con el trasiego de fentanilo.

Incluso, el pasado 19 de enero el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, destacó la captura de Iván Valerio “N”, un sujeto apodado El Mantecas y quien es ligado con el grupo criminal de Los Beltrán Leyva.

El funcionario estadounidense añadió que capturas como la mencionada ayudan a reducir la violencia y el trasiego de fentanilo, por lo que el diplomático reconoció las acciones de seguridad que llevaron a la captura de dicho hombre en Sinaloa.

Temas Relacionados

Cártel de SinaloaFentaniloMetanfetaminaEEUUNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Sismo de 4.2 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.2 de magnitud

Glow Fest: México recibirá uno de los espectáculos lumínicos más importantes del mundo

El festival de arte lumínico más importante del mundo aterriza por primera vez fuera de Europa e iluminará el Centro Histórico

Glow Fest: México recibirá uno

Chiapas registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Chiapas registra sismo de magnitud

Igual que Lalo España, Gaby Platas se baja del reencuentro de Otro Rollo: “Una falta de respeto”

La actriz alzó la voz sobre la falta de comunicación y el caos en la organización de la gira, revelando detalles que han encendido la preocupación de quienes compraron entradas para ‘Enrollados’

Igual que Lalo España, Gaby

Historial de citas y estudios médicos, todo lo que contendrá la versión digital de la Credencial del Servicio Universal de Salud

Este nuevo documento fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

Historial de citas y estudios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan intenso operativo de fuerzas

Reportan intenso operativo de fuerzas federales en Apatzingán

Detienen a 3 trabajadores del registro civil por expedir actas de nacimiento a extranjeros en Chiapas

Cayeron Marina “N” y Dulce “N” tras dos operativos contra el narcomenudeo y la extorsión en CDMX

“La Oficina”, la célula que vendía drogas en ‘tiendas 24 hrs’ de Tijuana y que su líder fue enviado a EEUU

“Delta 1”, alto líder del CJNG, es acusado de distribuir fentanilo y metanfetamina en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Productora de Hoy desmiente que

Productora de Hoy desmiente que Andrea Legarreta le haya exigido contratar a Luis Carlos Origel en el matutino

Angie Taddei, integrante de JNS, habría hecho desafortunado comentario sobre el físico de las nuevas Jeans

“Viajes, experiencias y anécdotas”: Lucero dará concierto en CDMX para celebrar 46 años de carrera

Fans mexicanas de Harry Styles dan su opinión de “Aperture” tras evento especial en CDMX

Autos y viajes: los lujos que presumía Nicholette, influencer secuestrada en Culiacán

DEPORTES

Mundial 2026 dejará una derrama

Mundial 2026 dejará una derrama económica de 3 mil millones de dólares en México, según Coparmex

Javier Aguirre aclaró la razón por la que Gilberto Mora dejó la convocatoria del Tri

Este es el club que se encontraría negociando el fichaje de Edson Álvarez

Fórmula 1 estrena exhibición en CDMX: cómo comprar boletos vivir la experiencia automovilística

Lesión de Henry Martín y Alejandro Zendejas: cuándo estarán listos para jugar con América