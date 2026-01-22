Hombre que llevaba fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia es hallado culpable en EEUU

Fue asegurado un cargamento de millones de dosis (Especial/Ilustrativa)

Un hombre residente de Texas, Estados Unidos, fue hallado culpable de transportar metanfetamina y fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia.

Las acciones fueron informadas por el Distrito Sur de Texas, el hombre de 51 años Jiménez James Love fue hallado culpable tras un juicio de dos días, según informaron las autoridades el 21 de enero.

El caso se remonta al 30 de junio de 2021, fecha en la que un agente de seguridad se dio cuenta que James Love llevaba droga en el tanque de gasolina en la unidad que pertenece a su novia.

Al interior de la unidad fueron hallados aproximadamente 11 kilogramos de metanfetamina y 5.32 kilos de fentanilo.

Contratado por el Cártel de Sinaloa; llevaba millones de dosis de fentanilo

Según las averiguaciones, dicho sujeto fue contratado por el Cártel de Sinaloa para llevar un cargamento del que podían salir millones de dosis de fentanilo.

"Love fue contratado como conductor para transportar drogas para el Cártel de Sinaloa. Los testimonios revelaron que la cantidad de cargamentos era tan grande que no se pudo determinar con exactitud".

Sin embargo, el reporte de las autoridades señala que la cantidad de opioide que el sujeto llevaba representaba más de 2 millones de dosis de fentanilo.

Será el próximo 17 de abril que será determinada la sentencia en contra de Jiménez James Love, quien podría ser acreedor a una pena de cadena perpetua, además de una multa de 10 millones de dólares por los cargos de conspiración para poseer con intención de distribuir metanfetamina y fentanilo, lo anterior según determinó el juez Drew B. Tipton.

El combate al fentanilo es parte de la agenda tanto de las autoridades mexicanas como las estadounidenses. Información compartida por el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones (OMSMA) señala que las entidades que registran mayor número de incautaciones del opioide son:

Baja California

Baja California Sur

Chiapas

Chihuahua

Coahuila

Durango

Jalisco

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Organizaciones como el ya mencionado Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y la Familia Michoacana están en la mira de las autoridades estadounidenses por su relación con el trasiego de fentanilo.

Incluso, el pasado 19 de enero el embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, destacó la captura de Iván Valerio “N”, un sujeto apodado El Mantecas y quien es ligado con el grupo criminal de Los Beltrán Leyva.

El funcionario estadounidense añadió que capturas como la mencionada ayudan a reducir la violencia y el trasiego de fentanilo, por lo que el diplomático reconoció las acciones de seguridad que llevaron a la captura de dicho hombre en Sinaloa.