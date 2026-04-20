Receta de brochetas de mini hot cakes de avena con fruta: un postre ideal y saludable para los más pequeños del hogar

Hay algo especial en ver a los chicos disfrutar un postre colorido, saludable y divertido. Las brochetas de mini hot cakes de avena con fruta se convierten en un juego y un mimo a la vez, ideales para una merienda o como broche de oro en cumpleaños y reuniones familiares.
La costumbre de compartir dulces caseros cobra vida en estas preparaciones prácticas, que además invitan a los más pequeños a participar en la cocina.
Son perfectas para los días calurosos, para lunch escolar, o como alternativa sana frente a opciones ultraprocesadas.
Receta de brochetas de mini hot cakes de avena con fruta
Se trata de pequeñas tortitas de avena cocidas a la plancha, pinchadas alternando con trozos de fruta fresca en palitos de brocheta. Son blanditas, dulces y coloridas, ideales para manos pequeñas y bocas curiosas.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 15 minutos
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada fina
- 1 banana madura
- 1 huevo
- 100 ml de leche (puede ser descremada o vegetal)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- 1 cucharada de azúcar (opcional)
- 1 pizca de sal
- 1 cucharada de aceite neutro (para engrasar la sartén)
- 1 manzana
- 1 pera
- 1 puñado de fresas
- 1 kiwi
- 1 racimo pequeño de uvas sin semillas
- Palitos de brocheta
Cómo hacer brochetas de mini hot cakes de avena con fruta, paso a paso
- Procesar la avena en licuadora o procesadora hasta obtener una harina fina.
- Pisa el plátano y mezcla con el huevo, la leche, la esencia de vainilla, el azúcar y la pizca de sal.
- Incorpora la avena molida y el polvo para hornear. Mezcla hasta lograr una masa homogénea algo espesa.
- Calienta una sartén antiadherente y rocia con un poco de aceite. Usa una cuchara para colocar pequeñas porciones de masa (1 cucharada por mini hot cake).
- Cocina cada mini hot cake a fuego medio por 2 minutos de cada lado. El punto justo es cuando burbujean y se doran levemente.
- Deja enfriar sobre una rejilla.
- Lava y corta las frutas en cubos o rodajas de tamaño similar.
- Arma las brochetas alternando mini hot cakes y frutas a gusto. Evita frutas demasiado jugosas para que no humedezcan la masa.
- Serví inmediatamente, o tapa y reserva en heladera hasta el momento de consumir.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 8 brochetas completas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 110 kcal
- Grasas: 2,5 g
- Carbohidratos: 21 g
- Proteínas: 2,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las brochetas armadas duran 1 día en heladera, tapadas. Los mini hot cakes solos pueden freezarse hasta 1 mes y las frutas, cortarlas justo antes del armado para mejor frescura.