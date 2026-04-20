Receta de brochetas de mini hot cakes de avena con fruta: un postre ideal y saludable para los más pequeños del hogar

La opción casera que alegra reuniones y acerca a los chicos a la cocina

Una propuesta original para engancharlos con colores, sabor y tradición argentina.

Hay algo especial en ver a los chicos disfrutar un postre colorido, saludable y divertido. Las brochetas de mini hot cakes de avena con fruta se convierten en un juego y un mimo a la vez, ideales para una merienda o como broche de oro en cumpleaños y reuniones familiares.

La costumbre de compartir dulces caseros cobra vida en estas preparaciones prácticas, que además invitan a los más pequeños a participar en la cocina.

Son perfectas para los días calurosos, para lunch escolar, o como alternativa sana frente a opciones ultraprocesadas.

Las brochetas de mini hot cakes de avena y fruta ofrecen una opción de merienda saludable para niños y familia.

Receta de brochetas de mini hot cakes de avena con fruta

Se trata de pequeñas tortitas de avena cocidas a la plancha, pinchadas alternando con trozos de fruta fresca en palitos de brocheta. Son blanditas, dulces y coloridas, ideales para manos pequeñas y bocas curiosas.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos

  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 1 taza de avena arrollada fina
  2. 1 banana madura
  3. 1 huevo
  4. 100 ml de leche (puede ser descremada o vegetal)
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  6. 1 cucharadita de polvo para hornear
  7. 1 cucharada de azúcar (opcional)
  8. 1 pizca de sal
  9. 1 cucharada de aceite neutro (para engrasar la sartén)
  10. 1 manzana
  11. 1 pera
  12. 1 puñado de fresas
  13. 1 kiwi
  14. 1 racimo pequeño de uvas sin semillas
  15. Palitos de brocheta

Cómo hacer brochetas de mini hot cakes de avena con fruta, paso a paso

  1. Procesar la avena en licuadora o procesadora hasta obtener una harina fina.
  2. Pisa el plátano y mezcla con el huevo, la leche, la esencia de vainilla, el azúcar y la pizca de sal.
  3. Incorpora la avena molida y el polvo para hornear. Mezcla hasta lograr una masa homogénea algo espesa.
  4. Calienta una sartén antiadherente y rocia con un poco de aceite. Usa una cuchara para colocar pequeñas porciones de masa (1 cucharada por mini hot cake).
  5. Cocina cada mini hot cake a fuego medio por 2 minutos de cada lado. El punto justo es cuando burbujean y se doran levemente.
  6. Deja enfriar sobre una rejilla.
  7. Lava y corta las frutas en cubos o rodajas de tamaño similar.
  8. Arma las brochetas alternando mini hot cakes y frutas a gusto. Evita frutas demasiado jugosas para que no humedezcan la masa.
  9. Serví inmediatamente, o tapa y reserva en heladera hasta el momento de consumir.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 8 brochetas completas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 110 kcal
  • Grasas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 21 g
  • Proteínas: 2,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las brochetas armadas duran 1 día en heladera, tapadas. Los mini hot cakes solos pueden freezarse hasta 1 mes y las frutas, cortarlas justo antes del armado para mejor frescura.

