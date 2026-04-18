Sheinbaum propone en España destinar 10% del gasto militar a reforestación: “En vez de sembrar guerra, sembremos paz”

En la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, Claudia Sheinbaum llamó a redirigir el 10% del gasto en armamento a la reforestación global. (Captura de pantalla)

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum propuso en Barcelona destinar el 10% del gasto militar mundial a reforestación, durante su intervención en la IV Reunión en Defensa de la Democracia, foro internacional que reúne a mandatarios y representantes progresistas de varios países en la Fira de Barcelona, en L’Hospitalet de Llobregat.

El encuentro, organizado por España y Brasil, busca plantear respuestas comunes ante el avance de la ultraderecha y el deterioro del derecho internacional. Entre los participantes se encuentran Pedro Sánchez (España), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gustavo Petro (Colombia).

La mandataria mexicana planteó que redirigir el 10% de ese presupuesto permitiría impulsar un programa mundial de reforestación capaz de cubrir millones de hectáreas. “En vez de sembrar guerra, sembremos paz, sembremos vida”, afirmó.

Democracia, justicia social y paz como ejes de la política exterior

El primer Ministro de España, Pedro Sánchez, el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el Presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, y otros invitados posan para una foto familiar en la cumbre "en defensa de la democracia" en Barcelona, ​​España, el 18 de abril de 2026. REUTERS/Nacho Doce

Claudia Sheinbaum inició su discurso presentándose como representante de un pueblo trabajador, creativo, luchador y profundamente generoso.

Sostuvo que México ha aprendido a resistir sin odio y a defender sus derechos respetando a los demás. “Vengo de un pueblo solidario hasta en la adversidad, profundamente humano, que se resiste al individualismo y rechaza la discriminación”, afirmó la presidenta.

Destacó la raíz indígena de la nación mexicana y el legado de las grandes culturas originarias, “acalladas, esclavizadas y saqueadas, pero que nunca fueron derrotadas”.

Resaltó: “Hay memorias que no se conquistan y raíces que nunca se arrancan”. Para subrayar la continuidad histórica, mencionó figuras como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Leona Vicario, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza, Felipe Ángeles, Adela Velarde, Emilia Gatling, Lázaro Cárdenas y Frida Kahlo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla con la prensa a su llegada a la cumbre "En defensa de la democracia" en Barcelona, ​​España, el 18 de abril de 2026. REUTERS/Nacho Doce

Relató que estos personajes representan el compromiso con la independencia, la justicia social, la abolición de la esclavitud, la separación de Iglesia y Estado, la defensa de la soberanía y la solidaridad internacional.

Recordó que México recibió a los republicanos españoles que huían de la guerra y condenó el bloqueo a Cuba. Aseguró que el pueblo mexicano cree en la autodeterminación, la no intervención y la cooperación internacional para el desarrollo.

Sheinbaum subrayó que la democracia no es propiedad de las élites ni se basa en la concentración de riqueza, sino en la distribución, la justicia social y la inclusión. Expresó: “No hay democracia cuando no hay opción para los pobres, para los desposeídos”. Defendió una visión de libertad acompañada de justicia social, soberanía y dignidad para los pueblos.

Propuso que la próxima edición de la Reunión en Defensa de la Democracia se realice en México.

Finalmente, llamó a una declaración conjunta contra la intervención militar en Cuba y reiteró la importancia de construir un mundo de cooperación, inclusión y diversidad, donde todos los pueblos, lenguas y culturas tengan lugar.

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Luego de su intervención, la mandataria compartió en su cuenta de X una fotografía junto a otros líderes asistentes a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia en Barcelona, acompañada del mensaje: “Democracia, como diría Abraham Lincoln, es el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.

Sin crisis diplomática con España, según Sheinbaum

A su llegada a la cumbre, Sheinbaum afirmó que no existe una crisis diplomática entre México y España por las discrepancias surgidas en torno al papel de la Corona durante la conquista. “No hay crisis diplomática, nunca ha habido”, declaró la presidenta mexicana.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, da la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la llegada de los líderes a la cumbre "En defensa de la democracia" en Barcelona, ​​España, el 18 de abril de 2026. REUTERS/Nacho Doce

Las relaciones bilaterales se tensaron en 2019 tras la exigencia de una disculpa por parte del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a la Corona española por los abusos cometidos durante la conquista.

Sheinbaum mantuvo esa postura y no invitó al rey Felipe VI a su investidura en 2024. El monarca, en respuesta, no envió representantes a la ceremonia.

En marzo, Felipe VI reconoció que hubo “muchos abusos” durante la conquista de América, lo que Sheinbaum consideró un gesto de acercamiento. La mandataria también invitó al rey Felipe VI a asistir al Mundial de futbol que tendrá lugar en junio de 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.