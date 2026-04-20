Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos ( REUTERS/Jorge Lopez)

Atlas consiguió una valiosa victoria como visitante sobre Santos Laguna, imponiéndose 1-0 y manteniéndose en la pelea por un lugar en la liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Un gol de cabeza de Manuel Capasso marcó la diferencia y deja a los Rojinegros en séptima posición por ahora, a falta de dos jornadas para concluir la fase regular.

Con este triunfo de visitante, Atlas se mantiene con posibilidades de clasificar a la liguilla del futbol nacional. El equipo dirigido por Diego Cocca logró imponerse en la cancha del TSM gracias a un gol validado tras revisión del VAR y ocupa actualmente una de las plazas rumbo a la fase final, donde los mejores conjuntos del torneo disputan el campeonato.

Sin embargo, con este resultado, el Club de Futbol Monterrey quedó matemáticamente sin posibilidades de clasificar a la Liguilla del campeonato, lo que pone fin a una racha de casi diez años en los que el equipo accedió de forma consecutiva a la Fase Final de la Liga MX.

Rayados se queda sin liguilla

Rayados se queda sin liguilla ( REUTERS/Raquel Cunha)

La eliminación se concretó tras la derrota ante Pachuca en el estadio conocido como el Gigante de Acero durante la jornada 15 del torneo. Este resultado, sumado a la combinación de otros marcadores correspondientes a la misma jornada, dejó a los albiazules sin opciones de avanzar a la siguiente fase.

El conjunto dirigido por Nicolás Sánchez está estancado en la posición 14 de la tabla general con un total de 15 puntos. Con dos jornadas restantes en el calendario, el equipo únicamente podría aspirar a alcanzar 21 unidades, cifra insuficiente para rebasar a América, Atlas y León, equipos que sumaron 22 puntos al cierre de la jornada, consolidando así su ventaja sobre Monterrey.

El conjunto dirigido por Nicolás Sánchez está estancado en la posición 14 de la tabla general con un total de 15 puntos ( REUTERS/Daniel Becerril)

Cómo fue el partido entre Atlas y Santos Laguna

Desde el arranque, Atlas salió decidido a sumar puntos clave rumbo al cierre de la fase regular. Tras los resultados registrados el fin de semana, el panorama se abrió para los dirigidos por Diego Cocca, quienes encararon el partido conscientes de la importancia del resultado.

En el minuto 21, los Rojinegros tomaron la delantera con un remate de cabeza de Manuel Capasso tras un tiro de esquina. El árbitro Jesús Rafael Valle consultó con el VAR por una posible falta en la jugada, pero tras la revisión determinó que no hubo infracción y validó el gol a favor de los visitantes.

Santos Laguna buscó igualar antes del descanso, generando opciones al ataque, aunque la defensa rojinegra se mantuvo sólida y evitó el empate.

En la segunda mitad, los locales tuvieron una oportunidad clara al minuto 56, cuando se marcó un penal a su favor. Lucas Di Yorio cobró desde los once pasos, pero Camilo Vargas detuvo el disparo y el rebote impactó en el poste, dejando el marcador sin cambios.

El único tanto del partido llegó tras un tiro de esquina al minuto 21. Capasso se levantó entre los defensores y conectó de cabeza, venciendo al arquero de Santos Laguna. El tanto fue revisado y validado por el VAR.

Poco después, se sancionó un penal para Atlas, aunque la revisión arbitral determinó que no existió contacto y la decisión fue anulada. El resto del partido transcurrió con llegadas de ambos equipos, pero sin que ninguno lograra volver a marcar.