Caen presuntos miembros de La Línea que raptaron a 15 migrantes en Chihuahua

Las personas capturadas (SSPE)

Las autoridades de Chihuahua informaron sobre la desarticulación de una célula criminal y el rescate de 15 personas migrantes en Ciudad Juárez. Reportes no oficiales señalan que los integrantes de la estructura serían miembros del grupo criminal La Línea.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Ángel S. H., Adrián Alejandro V. M., José Luis R. G., José Ángel O. R., y María Cristina M. H.

El arresto de cinco sujetos fue informado el 19 de abril por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), institución que detalló que las acciones fueron realizadas en la colonia Chihuahua.

A las personas mencionadas les fueron aseguradas un arma de fuego tipo fusil, una escopeta, una decena de cargadores, así como más de 290 cartuchos útiles. De igual manera, elementos de investigación, apoyados por la Dirección de Análisis Táctico y la Plataforma Centinela, localizaron y aseguraron un vehículo implicado en los hechos, un Grand Cherokee de color negro con placas de Michoacán.

Fueron detenidos cuatro hombres y una mujer (SSPE)

Un reporte al número de emergencias, 911, señalaba que un grupo de personas habían ingresado a la fuerza a un conjunto de individuos a un domicilio en la calle Rubén Posada Pompa, lo que derivó en el despliegue de elementos del Grupo Especial de Detectives y la Fuerza Especial SWAT para resguardar el perímetro e intervenir en el sitio.

En un primer momento los agentes vieron a un civil armado, quien al percatarse que lo superaban en número no opuso resistencia a su captura, posteriormente fueron detenidos los otros individuos.

“La presunta célula criminal fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República, para dar continuidad a las investigaciones correspondientes”, es parte del reporte de las autoridades.

Los migrantes provenían de Ecuador y de otro estados de México

Asimismo, las personas migrantes recibieron atención médica para corroborar su estado de salud y luego fueron puestos a disposición de las autoridades migratorias.

También fueron aseguradas armas de fuego (SSPE)

La mayoría de los rescatados (13) son provenientes de diversos estados de México, mientras que los dos restantes aseguraron ser provenientes de Ecuador.

Sentencian a dos hombres por tráfico de migrantes

Por su parte, en diciembre del año pasado Ismael “H” y Juan “R” fueron condenados a 16 y 18 años de prisión, respectivamente, tras ser hallados culpables de los delitos de cohecho y transporte agravado de extranjeros.

Dichos sujetos transportaban un grupo de 20 personas migrantes originarias de Guatemala en un tráiler en Chihuahua.

Además de los años en la cárcel, Juan “R” recibió una multa de 971 mil 822 pesos, mientras que Ismael “H” una multa de 962 mil 200 pesos