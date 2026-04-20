México

Una muñeca, el origen del trauma de Francesca Guillén que la alejó de su papá, Alejandro Camacho: “Me dio terror”

La actriz detalló cómo una experiencia temprana impactó sus vínculos y condicionó su desarrollo personal a lo largo de los años

Guardar
Francesca Guillén revela que un episodio con una muñeca en su infancia marcó el distanciamiento con su papá, el actor Alejandro Camacho (Cuartoscuro)
Francesca Guillén revela que un episodio con una muñeca en su infancia marcó el distanciamiento con su papá, el actor Alejandro Camacho (Cuartoscuro)

Francesca Guillén relató que un trauma de infancia originado por una muñeca marcó el distanciamiento con su papá, el actor Alejandro Camacho. La actriz compartió que, aunque el episodio puede parecer trivial, resultó determinante en la relación padre e hija.

El origen del trauma que alejó a Francesca Guillén de su papá se remonta a su niñez, cuando esperaba recibir una muñeca que le había prometido Alejandro Camacho. Una visita a casa de sus abuelos paternos terminó en desencuentro: Francesca, por timidez y miedo, se quedó dormida y, al despertar, recibió un regaño de su papá y la noticia de que no le entregaría el regalo.

Este hecho dejó una herida emocional profunda que, con el tiempo, fue clave en el alejamiento entre ambos.

En conversación con la periodista Matilde Obregón, la actriz recuerda que conoció a su papá hasta los cinco años, lo que hizo de la relación algo complicado desde el inicio.

“Yo lo conocí a los cinco años y ya era muy difícil porque yo no estaba habituada a saber lo que es tener papá y él no estaba habituado a saber lo que es tener una hija”, expresó Francesca Guillén.

La actriz Francesca Guillén detalla que su relación con Alejandro Camacho fue complicada desde su primer encuentro a los cinco años
La actriz Francesca Guillén detalla que su relación con Alejandro Camacho fue complicada desde su primer encuentro a los cinco años

Sobre su primer intento de convivencia familiar, detalla: “Un día, me acuerdo que me llevó a conocer a mis abuelos y yo era muy tímida como siempre he sido. Mi forma de procesar esa visita fue que me dormí porque me dio pena, terror o algo así. Me regañó porque me dormí y me dijo: ‘ya no te voy a dar la muñeca’”.

Francesca señala que este episodio dio pie a una serie de desencuentros con su papá: “Me traumé... entendí que me porté muy mal pero no sabía cómo reaccionar... y ya nunca hubo esa muñeca”. Aunque pueda verse como insignificante con el tiempo, para la actriz se trató de un episodio que definió la manera en que vivió la figura paterna.

El distanciamiento con Alejandro Camacho tras el episodio de la muñeca

La relación familiar continuó siendo compleja luego de ese incidente. Francesca Guillén afirmó: “Él eligió la familia que eligió y en esa elección no estoy yo”. Señaló que, aunque hubo varios intentos de acercamiento a lo largo de los años, nunca lograron establecer un vínculo fuerte.

Un desencuentro familiar por una promesa incumplida dejó una huella emocional determinante en la vida de Francesca Guillén (Instagram)
Un desencuentro familiar por una promesa incumplida dejó una huella emocional determinante en la vida de Francesca Guillén (Instagram)

Cuando Alejandro Camacho formó una nueva familia con la fallecida actriz Rebecca Jones y tuvieron a su hijo Max, Francesca vivió otro esfuerzo por integrarse. Sin embargo, el resultado fue similar: “Nunca encajé en la ecuación y no funcionó del todo... o eso asumo porque nunca volvió a darse”, detalló.

Su relación con Alejandro Camacho ha sido distante

Pese a los desacuerdos y diferencias, la actriz subraya: “Él es un hombre gentil y jamás ha sido grosero. Diferimos completamente en algunas cosas, pero no es maleducado en ningún sentido”.

Durante su vida, Francesca experimentó la repetición de situaciones difíciles con su papá, incluso cuando la dinámica familiar intentó modificarse en más de una ocasión.

La huella emocional en Francesca Guillén hasta la actualidad

Al compartir sus recuerdos, Francesca reflexionó sobre cómo ese suceso marcó su autoestima y afectó su trayectoria profesional y personal. “Me habían dejado de brillar los ojitos”, explicó al mencionar los motivos detrás de su retiro temporal de la actuación desde 2019 hasta su reciente regreso al teatro.

Alejandro Camacho Rebecca Jones
Alejandro Camacho y Rebecca Jones estuvieron casados por 26 años, y juntos procrearon a Maximiliano, hoy de 34 años (Foto: Instagram)

A lo largo de su carrera, la actriz atravesó episodios de crisis emocional y económica. “Se me caía el corazón de tristeza y uno acaba sintiendo que uno no es talentoso, que el trabajo de uno es irrelevante”, compartió Francesca sobre esa etapa.

Durante su retiro, buscó nuevos caminos: estudió arquitectura y se dedicó al interiorismo, además de colaborar en la ANDA, donde descubrió una vocación de servicio hacia sus colegas actores.

Según lo narrado, Francesca reconoce: “Todas las decisiones que uno toma en la vida traen su consecuencia. Y hay que asumirlas. Entonces también empecé a volverme una pasita, a tener deterioro”.

Durante su retiro escénico, Francesca Guillén estudió arquitectura, trabajó en interiorismo y colaboró en la ANDA apoyando a otros actores (IG)
Durante su retiro escénico, Francesca Guillén estudió arquitectura, trabajó en interiorismo y colaboró en la ANDA apoyando a otros actores (IG)

El reencuentro con el teatro fue clave para recuperar su pasión por el arte escénico. “Quiero seguir siendo actriz pero también quiero seguir en la eco-arquitectura, quiero tener mi hotelito rural con este tipo de detalles y atenciones con un espacio natural y acogedor”, compartió.

Temas Relacionados

Francesca GuillénAlejandro Camachomexico-entretenimiento

Más Noticias

En medio de las negociaciones del T-MEC, Marcelo Ebrard explica la importancia del tratado para México

La aportación económica entre ambas naciones es una de las más importantes a nivel internacional

En medio de las negociaciones del T-MEC, Marcelo Ebrard explica la importancia del tratado para México

Carlos Gatica interpreta a un periodista aliado de los villanos en “Mi Rival”, el nuevo melodrama de Televisa en horario estelar

El actor compartió con Infobae México cómo el personaje de Arnaldo Luna lo obligó a reconectar con su visión del periodismo, en la producción encabezada por Sebastián Rulli y Alejandra Barros

Carlos Gatica interpreta a un periodista aliado de los villanos en “Mi Rival”, el nuevo melodrama de Televisa en horario estelar

Clima en CDMX hoy domingo 19 de abril: activan alerta amarilla por fuertes lluvias en estas alcaldías

Autoridades de Protección Civil pidieron a la población extremar precauciones ante las condiciones climáticas para la noche

Clima en CDMX hoy domingo 19 de abril: activan alerta amarilla por fuertes lluvias en estas alcaldías

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

La cancha del Estadio Azteca albergó un partido único en donde figuras legendarias del balompié volvieron a regalar de su magia a la afición

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

Qué pasó en la Línea 8 del Metro CDMX hoy domingo 19 de abril

Personal del STC Metro activó los protocolos de emergencia para auxiliar a la persona que habría caído a las vías

Qué pasó en la Línea 8 del Metro CDMX hoy domingo 19 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

“Uno de los lugares más grandes hallados en el país”: así eran los narcolaboratorios hallados en Chihuahua

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El Menchito: cuál era el papel del hijo de El Mencho dentro del CJNG antes de ser condenado a cadena perpetua en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Sandra Echeverría reacciona a detención de Nazaret ‘N’, empresaria de MetaXChange que la engañó con estafa piramidal

Sandra Echeverría reacciona a detención de Nazaret ‘N’, empresaria de MetaXChange que la engañó con estafa piramidal

Julión Álvarez conquista Bogotá: así fue su histórico debut en el Coliseo MedPlus con invitados de lujo

Adiós boda en la cárcel: Melanie Lattanzi, novia de Fofo Márquez, es captada en romance con otro hombre

Sabino en MAREVA 2026: cuándo y dónde ver gratis al rapero en Lerma, Edomex

Tras escándalo por traslado en ambulancia, Natalia Jiménez vive terror por falla en avión donde viajaba: “Salió humo”

DEPORTES

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más

¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB, confirma Mauricio Sulaimán

Así se ven los avances del Metro y Cetram Universidad a menos de dos meses del Mundial 2026