Una muñeca, el origen del trauma de Francesca Guillén que la alejó de su papá, Alejandro Camacho: “Me dio terror”

Francesca Guillén revela que un episodio con una muñeca en su infancia marcó el distanciamiento con su papá, el actor Alejandro Camacho (Cuartoscuro)

Francesca Guillén relató que un trauma de infancia originado por una muñeca marcó el distanciamiento con su papá, el actor Alejandro Camacho. La actriz compartió que, aunque el episodio puede parecer trivial, resultó determinante en la relación padre e hija.

El origen del trauma que alejó a Francesca Guillén de su papá se remonta a su niñez, cuando esperaba recibir una muñeca que le había prometido Alejandro Camacho. Una visita a casa de sus abuelos paternos terminó en desencuentro: Francesca, por timidez y miedo, se quedó dormida y, al despertar, recibió un regaño de su papá y la noticia de que no le entregaría el regalo.

Este hecho dejó una herida emocional profunda que, con el tiempo, fue clave en el alejamiento entre ambos.

En conversación con la periodista Matilde Obregón, la actriz recuerda que conoció a su papá hasta los cinco años, lo que hizo de la relación algo complicado desde el inicio.

“Yo lo conocí a los cinco años y ya era muy difícil porque yo no estaba habituada a saber lo que es tener papá y él no estaba habituado a saber lo que es tener una hija”, expresó Francesca Guillén.

La actriz Francesca Guillén detalla que su relación con Alejandro Camacho fue complicada desde su primer encuentro a los cinco años

Sobre su primer intento de convivencia familiar, detalla: “Un día, me acuerdo que me llevó a conocer a mis abuelos y yo era muy tímida como siempre he sido. Mi forma de procesar esa visita fue que me dormí porque me dio pena, terror o algo así. Me regañó porque me dormí y me dijo: ‘ya no te voy a dar la muñeca’”.

Francesca señala que este episodio dio pie a una serie de desencuentros con su papá: “Me traumé... entendí que me porté muy mal pero no sabía cómo reaccionar... y ya nunca hubo esa muñeca”. Aunque pueda verse como insignificante con el tiempo, para la actriz se trató de un episodio que definió la manera en que vivió la figura paterna.

El distanciamiento con Alejandro Camacho tras el episodio de la muñeca

La relación familiar continuó siendo compleja luego de ese incidente. Francesca Guillén afirmó: “Él eligió la familia que eligió y en esa elección no estoy yo”. Señaló que, aunque hubo varios intentos de acercamiento a lo largo de los años, nunca lograron establecer un vínculo fuerte.

Un desencuentro familiar por una promesa incumplida dejó una huella emocional determinante en la vida de Francesca Guillén (Instagram)

Cuando Alejandro Camacho formó una nueva familia con la fallecida actriz Rebecca Jones y tuvieron a su hijo Max, Francesca vivió otro esfuerzo por integrarse. Sin embargo, el resultado fue similar: “Nunca encajé en la ecuación y no funcionó del todo... o eso asumo porque nunca volvió a darse”, detalló.

Su relación con Alejandro Camacho ha sido distante

Pese a los desacuerdos y diferencias, la actriz subraya: “Él es un hombre gentil y jamás ha sido grosero. Diferimos completamente en algunas cosas, pero no es maleducado en ningún sentido”.

Durante su vida, Francesca experimentó la repetición de situaciones difíciles con su papá, incluso cuando la dinámica familiar intentó modificarse en más de una ocasión.

La huella emocional en Francesca Guillén hasta la actualidad

Al compartir sus recuerdos, Francesca reflexionó sobre cómo ese suceso marcó su autoestima y afectó su trayectoria profesional y personal. “Me habían dejado de brillar los ojitos”, explicó al mencionar los motivos detrás de su retiro temporal de la actuación desde 2019 hasta su reciente regreso al teatro.

Alejandro Camacho y Rebecca Jones estuvieron casados por 26 años, y juntos procrearon a Maximiliano, hoy de 34 años (Foto: Instagram)

A lo largo de su carrera, la actriz atravesó episodios de crisis emocional y económica. “Se me caía el corazón de tristeza y uno acaba sintiendo que uno no es talentoso, que el trabajo de uno es irrelevante”, compartió Francesca sobre esa etapa.

Durante su retiro, buscó nuevos caminos: estudió arquitectura y se dedicó al interiorismo, además de colaborar en la ANDA, donde descubrió una vocación de servicio hacia sus colegas actores.

Según lo narrado, Francesca reconoce: “Todas las decisiones que uno toma en la vida traen su consecuencia. Y hay que asumirlas. Entonces también empecé a volverme una pasita, a tener deterioro”.

Durante su retiro escénico, Francesca Guillén estudió arquitectura, trabajó en interiorismo y colaboró en la ANDA apoyando a otros actores (IG)

El reencuentro con el teatro fue clave para recuperar su pasión por el arte escénico. “Quiero seguir siendo actriz pero también quiero seguir en la eco-arquitectura, quiero tener mi hotelito rural con este tipo de detalles y atenciones con un espacio natural y acogedor”, compartió.