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México vs Brasil juego de leyendas en vivo: sigue el partido de estrellas en el Estadio Ciudad de México

El Estadio Azteca recibirá a grandes referentes de ambos países en un amistoso con presencia de campeones mundiales y figuras icónicas, en el marco de los festejos previos al Mundial 2026

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22:24 hsHoy

Juego de leyendas México vs Brasil: esta es la lista de figuras que jugarán en el Estadio Azteca

Las trayectorias internacionales y logros de las figuras convocadas permiten celebrar en un solo evento el legado deportivo de dos selecciones que han marcado épocas diferentes

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

El México vs Brasil juego de leyendas en el Estadio Azteca reunirá este 19 de abril a figuras históricas del fútbol internacional para un homenaje sin precedentes. El partido está programado para las 17:00 (hora local de la Ciudad de México) y presentará grandes íconos de ambos países en un solo escenario.

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22:11 hsHoy

Juego de Leyendas México vs Brasil: así será el operativo de seguridad y movilidad en el Estadio Azteca

El Gobierno de la CDMX ofrecerá opciones de traslado a quienes acudan al partido amistoso en el Estadio Banorte

Las leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca (AP Foto/Fernando Llano)
Las leyendas de México y Brasil se enfrentarán en el Estadio Azteca (AP Foto/Fernando Llano)

Más de 4 mil policías resguardarán el Estadio Banorte y sus alrededores en Coyoacán el próximo domingo 19 de abril, cuando las selecciones de leyendas de México y Brasil se enfrenten en un duelo de exhibición. El operativo fue anunciado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad de México, e incluye medidas excepcionales para prevenir incidentes, garantizar la movilidad y gestionar el flujo de más de diez mil aficionados, tanto nacionales como extranjeros.

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22:10 hsHoy

Cierres viales en el Estadio Banorte

A partir de las 12:00 horas, el operativo de acceso al Estadio Banorte contempla un cierre parcial en la zona, permitiendo el ingreso únicamente a personas que cuenten con boleto o acreditación. El acceso vehicular en este horario estará restringido y solo se autorizará para residentes del polígono que presenten identificación oficial

Posteriormente, desde las 14:00 y hasta las 20:00 horas, se implementará un cierre total en el perímetro del estadio. Durante este periodo, únicamente podrán acceder quienes cuenten con boleto o acreditación, tanto en el ingreso peatonal como vehicular.

Mapa de accesos y cierres viales alrededor del Estadio Banorte para el partido México vs Brasil, con detalles del evento y una ilustración de un axolote
Este cartel informativo detalla los accesos y cierres viales alrededor del Estadio Banorte para el Partido de Leyendas México vs Brasil, mostrando el operativo de movilidad para el evento. (X/ @EstadioBanorte)
22:02 hsHoy

México vs Brasil: dónde y cuándo ver EN VIVO el Juego de Leyendas rumbo al Mundial 2026

El partido reunirá a exfiguras de ambas selecciones

(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

El Estadio Banorte será sede del Juego de Leyendas entre México y Brasil, un encuentro que reunirá a exfiguras de ambas selecciones en la antesala del Mundial 2026.

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21:47 hsHoy

Juego de leyendas México vs Brasil; un ensayo para el Mundial 2026

Las figuras de México y Brasil se enfrentarán en un partido amistoso en la cancha del Estadio Banorte (IG/ @mexicobrasilleyendas)
Las figuras de México y Brasil se enfrentarán en un partido amistoso en la cancha del Estadio Banorte (IG/ @mexicobrasilleyendas)

El Estadio Azteca —ahora llamado Estadio Banorte— será escenario de un duelo de leyendas entre México y Brasil, un partido amistoso que servirá de antesala a la Copa Mundial de 2026 y que promete reunir a varias de las máximas figuras históricas de ambas selecciones. La expectativa es alta, y el ambiente se ha cargado de emoción luego de las palabras de los protagonistas en la previa del encuentro.

Kaká, campeón con Brasil en el Mundial 2002, compartió su entusiasmo por regresar al mítico estadio de la capital mexicana: “Este partido tiene muchos ingredientes para ser especial. Jugar en el Azteca es sensacional. Tuve la oportunidad de jugar aquí en 2003 y volver a hacerlo es muy especial. Este estadio es mítico y uno de los mejores del mundo”. La presencia de figuras como Edmílson, quien también alzó la copa en 2002, refuerza el peso simbólico de la convocatoria brasileña.

Rafael Márquez, multicampeón con el Barcelona en la primera década de este siglo, y Andrés Guardado, referente del Real Betis, aportan jerarquía y memoria histórica a la formación local.

El juego forma parte de las actividades especiales previas al Mundial 2026, evento que se celebrará en territorio mexicano y que ya comienza a sentirse en el ambiente futbolero. La organización del amistoso refuerza la importancia del Estadio Ciudad de México como sede icónica y revitaliza el vínculo entre las hinchadas de ambos países, acostumbradas a protagonizar encuentros inolvidables.

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