Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

El hombre capturado ya no forma parte de la administración (Especial)

En Estados Unidos fue detenido Miguel Garduño, quien en su momento se desempeñaba como director de Servicios Públicos Complementarios de Matamoros, Tamaulipas. Dicho sujeto fue capturado en territorio estadounidense luego de que le fueron hallados casi 11 kilogramos de posible cocaína.

Si bien la captura de dicho hombre fue realizada el 5 de abril en Texas, los hechos fueron dados a conocer el 19 del mismo mes. Los reportes indican que el aseguramiento fue realizado por elementos de seguridad fronteriza al sur de Texas.

El hombre fue asegurado luego de que un agente canino alertó sobre la presencia posibles sustancias ilícitas tras realizar una revisión.

Al momento de ser cuestionado por los elementos fronterizos, el sujeto ahora detenido aseguró ser ciudadano de EEUU y que tenía como destino Corpus Christi.

Le ordenaron hacer el viaje, aseguró el hombre

Como resultado de la alerta del can, los agentes encontraron una trampilla al interior del vehículo, lo que derivó en la localización de 10 paquetes con cocaína que dieron un peso de 10.992 kilogramos de la sustancia.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“GARDUNO declaró que le ordenaron hacer el viaje debido a una deuda que tenía. Se le preguntó a GARDUNO si sabía qué había en el vehículo y respondió que creía que eran drogas, pero desconocía el tipo [...] el Agente Especial Gorman cree que GARDUNO sabía que transportaba cocaína y que la cantidad de cocaína implica la intención de distribuirla”, es parte del informe de las autoridades estadounidenses.

No es funcionario desde 2025

Tras darse conocer la noticia de la detención, las autoridades de Matamoros confirmaron que el hombre ya no forma parte de la administración desde finales de 2025.

Posteriormente el hombre entró a trabajar a una empresa privada en Texas.

Detención y liberación de funcionario del IMSS de Tamaulipas

Por su parte , en abril de 2025 fue informada la detención de José Luis Aranza Aguilar, delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Tamaulipas.

El delegado del IMSS en Tamaulipas habría sido detenido por una llamada anónima, según Zoé Robledo (Foto: X@Juan_OrtizMX)

Sergio Chávez García, secretario de Seguridad Pública estatal confirmó que Aranza Aguilar llevaba un arma, además de 298 mil pesos en efectivo.

“No se consideró que hubiese un acto delictivo. El señor es de procedencia naval. La cantidad, siendo delegado federal del IMSS no está estipulada una cantidad que alguien pueda trasladar. Él lo primero que dijo es que ”eso no es mío". Entonces, de que estaba ahí, ahí estaba tanto el dinero como el arma.Eran 298 mil pesos“, comentó el funcionario en dicha ocasión.

En un primer momento no pudo justificar la posesión legal del arma, pero posteriormente, la vocería de Seguridad de Tamaulipas aseguró que el arresto fue un error, por lo que José Luis Aranza fue liberado.