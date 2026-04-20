José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

José Manuel Figueroa advierte a Imelda Tuñón sobre graves consecuencias legales por la presunta filtración de un audio incriminatorio (Credito: Cuartoscuro // IG: @imetunon)

José Manuel Figueroa intensifica el litigio contra Imelda Tuñón al advertirle que enfrenta consecuencias legales graves por, presuntamente, filtrar un audio en el que lo acusa de abuso contra Julián Figueroa cuando este era menor de edad.

El cantante sostiene que la viuda de su hermano habría evitado ser notificada y carece de representación legal adecuada. Las declaraciones de ambas partes mantienen dividido al entorno familiar y provocan reacciones opuestas en redes sociales, donde parte del público respalda a Tuñón y otra parte pide que detenga sus señalamientos.

Las advertencias legales de Figueroa y los aspectos del proceso judicial

La demanda de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón se basa en el delito de daño moral. Este proceso surge después de la difusión de un audio en el que Tuñón lo señala por presunto abuso a Julián Figueroa.

En un encuentro con la prensa, Tuñón explicó que no ha recibido notificación judicial y expresó que el material difundido no corresponde a una declaración formal, sino a un comentario durante una llamada privada. Afirmó:

La demanda de José Manuel Figueroa contra Imelda Tuñón por daño moral surge tras las acusaciones de abuso a Julián Figueroa (IG: @josemanfigueroa // @imetunon)

“Fue una llamada, mas no fue una declaración. Al final del día, eso se va a manejar legalmente. Yo no tengo acceso a eso, mis abogados sí. Yo creo que debe ser lo mismo por parte de José Manuel. Yo no tengo ningún problema con él. Estaba platicando, estaba chismeando con alguien. En mi vida tuve la intención de que eso saliera al público”.

Respecto a si mantiene sus dichos, Tuñón prefiere no confirmarlo públicamente: señala que cualquier declaración podría afectarla legalmente. También afirma no temer al proceso judicial iniciado por Figueroa.

En redes sociales, Figueroa lanzó varias acusaciones dirigidas a Imelda Tuñón. Considera que ella ha evitado la notificación oficial y cuestiona la autenticidad de la asesoría legal con la que cuenta la viuda de Julián.

Imelda Tuñón niega una notificación judicial formal y afirma que la grabación difundida corresponde a una llamada privada, no a una declaración (IG(/imetunon)

Figueroa argumenta que los abogados que ella menciona atienden exclusivamente la sucesión testamentaria de Joan Sebastian y no participan en su demanda. Insiste en que sería necesario que Tuñón contratara defensores distintos:

“No se deja notificar, pero ella sabe muy bien lo que le espera en tribunales, por eso no asiste al llamado. Los abogados de los que habla son los que están involucrados por la herencia de Joan Sebastian. En este caso (lo mío), necesita contratar abogados, por eso a los otros no les interesa si no llevan un porcentaje”.

Añadió que la filtración del audio fue deliberada y responsabiliza a Tuñón: “No se filtró, la filtraste. Sigue Imelda por favor, sigue declarado, atiende esa demanda porque te voy a quitar todo lo que la ley dicte, TODO”. Paralelamente, la controversia se amplifica con la disputa sobre las cenizas de Julián Figueroa.

Figueroa cuestiona la asesoría legal de Imelda Tuñón y sostiene que sus abogados realmente solo representan la herencia de Joan Sebastian (Foto: Instagram/@josemanfigueroa)

Disputa por las cenizas y respuesta familiar

Durante el mismo diálogo con medios, Imelda Tuñón manifestó inconformidad porque Maribel Guardia mantiene la custodia de las cenizas de Julián Figueroa. Sostuvo que, “por ley”, los restos le corresponden parcialmente y que lo correcto sería compartirlos, fundamentalmente por el hijo que tuvo con Julián, quien solo conserva una fotografía y un peluche vinculados a su padre.

En respuesta, José Manuel Figueroa criticó que Tuñón reclame un daño hacia su hijo cuando, desde su perspectiva, habría perjudicado a toda la familia Figueroa:

“La afinidad familiar que dañaste con tu comentario ruinoso y con dolo, sabiendo el daño QUE CAUSARÍAS filtrando esa conversación a un medio de comunicación, DAÑÓ, ENSUCIÓ, LASTIMÓ A MI MADRE, A MI HIJA, A MI NIETO POR Y PARA SIEMPRE, hasta después de muerto, muchos años después, tu comentario va a lastimar a la familia de tu hijo, ¿entiendes?”.

Imelda Tuñón reclama legalmente la custodia parcial de las cenizas de Julián Figueroa en favor de su hijo, pidiendo que sean compartidas (IG: @imetunon)

Frente a estos señalamientos, Tuñón hasta este momento no responde a las afirmaciones de Figueroa. La polémica provoca que la opinión pública se polarice. Mientras algunos usuarios en redes sociales apoyan a Tuñón, otros solicitan que cese la confrontación mediática.