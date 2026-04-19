Caen en Mazatlán dos presuntos integrantes de “Los Chapitos”; aseguran fusil Barrett, granadas y droga

El operativo fue realizado por fuerzas federales en coordinación; los cateos permitieron el aseguramiento de armamento de alto poder, equipo táctico y un vehículo

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron en Mazatlán, Sinaloa, a dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, pertenecientes a la facción conocida como “Los Chapitos”, tras ejecutar órdenes de cateo derivadas de trabajos de inteligencia e investigación.

De acuerdo con la información oficial, la acción fue resultado del intercambio de datos entre dependencias federales, lo que permitió ubicar inmuebles presuntamente utilizados por esta célula delictiva y obtener las órdenes judiciales correspondientes para su intervención.

Operativo coordinado permitió ubicar inmuebles ligados a la célula delictiva

Las diligencias se llevaron a cabo en distintos puntos de Mazatlán, donde las fuerzas de seguridad ingresaron a propiedades identificadas como puntos de operación del grupo criminal. Durante estas acciones, se logró la detención de dos hombres, quienes estarían vinculados con actividades ilícitas en la región.

Las autoridades no detallaron la identidad completa de los detenidos, pero confirmaron su presunta relación con la facción “Los Chapitos”, una de las estructuras del Cártel de Sinaloa con presencia en el noroeste del país.

Elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República detuvieron en Mazatlán a dos presuntos integrantes de “Los Chapitos” y aseguraron armas de alto poder, granadas, droga, equipo táctico y un vehículo

Aseguran fusil Barrett, granadas y equipo táctico

Como parte del operativo, las autoridades federales aseguraron un importante arsenal y diversos objetos relacionados con actividades delictivas. Entre lo decomisado se encuentran armas de fuego —incluido un fusil Barrett—, dosis de droga, granadas, equipo táctico y un vehículo.

El aseguramiento de este tipo de armamento, considerado de alto poder, representa un impacto en la capacidad operativa de la célula delictiva, al limitar su acceso a recursos logísticos y de fuego.

Además, el equipo táctico y los dispositivos incautados podrían aportar información relevante para las investigaciones en curso, particularmente en lo relacionado con redes de comunicación y posibles rutas de operación.

Puestos a disposición del Ministerio Público

Tras su detención, a los dos sujetos se les informaron sus derechos conforme a la ley y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, instancia que será la encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia integral para debilitar las estructuras criminales, tanto en su capacidad operativa como financiera, mediante acciones coordinadas entre distintas instituciones del Gabinete de Seguridad.

Elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República detuvieron en Mazatlán a dos presuntos integrantes de “Los Chapitos” y aseguraron armas de alto poder, granadas, droga, equipo táctico y un vehículo

Refuerzan acciones contra grupos delictivos en Sinaloa

Finalmente, las dependencias federales reiteraron su compromiso de continuar con labores de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional para combatir a los grupos delictivos que operan en Sinaloa y otras entidades del país.

Estas acciones, señalaron, se llevan a cabo con apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, como parte de los esfuerzos para restablecer la seguridad en regiones con presencia de organizaciones criminales.

Con este operativo en Mazatlán, las autoridades federales asestan un nuevo golpe a una de las facciones del Cártel de Sinaloa, en un contexto donde la disputa territorial y las actividades ilícitas continúan siendo un desafío para las instituciones de seguridad en México.