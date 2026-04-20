Desarticulan la célula “Cobra” del CJNG en Colima: ligada con el asesinato de un policía y seis personas

(FGE Colima)

Algunos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), denominada “Cobra”, fueron detenidos y otros murieron en un enfrentamiento con elementos de seguridad en Colima, por lo anterior las autoridades anunciaron la desarticulación de la estructura.

“Logramos desactivar y anular la capacidad operativa de una célula denominada Célula Cobra de este grupo delictivo, de esta organización delictiva, que a través de trabajos de inteligencia logramos detectar la manera en la que operan y cómo integran sus grupos operativos”, comentó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo en una conferencia del 18 de abril

La célula estaba conformada por seis personas: Jorge Alberto “N”, alias 53; Manolis “N”, alias 49; José Antonio “N”, alias 51. Estas tres personas detenidas con armas de fuego el 15 de abril pasado.

Mientras que Erick “N”, alias Güero y/o 50; Adán Israel “N” alias Chino y José Antonio “N” alias Flaco y/o 48 murieron durante un enfrentamiento con elementos de seguridad registrado tras un ataque contra policías el 16 de abril.

Parte de las investigaciones de las autoridades (FGE Colima)

Asesinato de un policía y homicidio de seis personas en una panadería

El reporte de las autoridades destaca que la llamada Célula Cobra sería la responsable del asesinato del policía estatal Edwin registrado el 2 de enero pasado en la colonia Mirador de la Cumbre.

Asimismo, la estructura criminal estaría ligada con el homicidio de los hermanos Luis Manuel y Rubén, los propietarios de la panadería ‘El Pichón’, negocio ubicado en la colonia Fátima, lugar donde fueron asesinadas seis personas en septiembre de 2025.

Fue identificado que las células del grupo delictivo están organizadas en grupos de seis miembros, de los cuales todos son de otros estados.

Ellos cambian al ingresar este grupo delictivo, esta célula, su nombre por un número, por protección de sus datos. Logramos identificarlos, alias Güero, en una práctica frecuente que hemos visto, ya había sido detenido y ya había estado en el penal recluido y ya había salido libre. Nosotros logramos identificar con el número que nos habían aportado, que teníamos a los seis elementos de esta célula denominada Cobra

Los hechos fueron informados en conferencia de prensa (FGE Colima)

También fue presentada una línea del tiempo que inicia con el asesinato del policía Edwin a inicios del año, la identificación de una motocicleta y diversas personas ligadas al crimen.

De igual manera, el fiscal general del Estado, Bryant Alejandro García Ramírez, comentó que el análisis de los videos recabados tras los hechos violentos en la panadería, pudo confirmarse que la persona que realiza las detonaciones es José Antonio ″N".

“Fue cumplimentada la orden de aprehensión en contra de quien realizó la ejecución de los panaderos de la colonia Fátima”, agregó Fabián Ricardo Gómez.

Al ser cuestionado sobre si la célula criminal estaría relacionada con el homicidio de los hermanos Ramos Guzmán, jóvenes que fueron atacados a balazos, el funcionario respondió de manera afirmativa

“Estamos hablando de un generador de violencia que tiene siete homicidios en las últimas dos semanas. Para que nos demos cuenta la magnitud de la detención del día de hoy”, compartió el encargado de Seguridad de Colima.