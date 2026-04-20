México

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

Un gesto solidario de un equipo profesional durante el tránsito fue grabado en video y generó una serie de reacciones en redes sociales

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Grupo de hombres, incluyendo jugadores de fútbol, empujando un autobús Metrobús rojo de la Ciudad de México en una calle asfaltada
Jugadores del Club Atlético La Paz demostraron su espíritu solidario al empujar un Metrobús descompuesto en una calle de la Ciudad de México. (Tik Tok/ Club Atlético La Paz)

Un Metrobús averiado fue el centro de atención en redes sociales, pues se viralizó un video de cómo un grupo de personas ayudaron a la unidad que permanecía atrapada en calles de la Ciudad de México, y empujaron el autobús hasta liberarlo, lo que generó una serie de reacciones divertidas.

El incidente ocurrió en en Avenida Universidad, al sur de la capital. El suceso quedó registrado en redes sociales mediante, en las imágenes se observa a varias personas empujando un Metrobús, mientras automovilistas y peatones atestiguan la escena. El video, titulado “Vaya fin de semana, venciendo a la IA”, captó rápidamente la atención de los usuarios y se volvió viral, destacando la repercusión que tuvo la acción solidaria fuera de la cancha.

Pero lo que recientemente sobresalió fue que se reveló que no se trataba de usuarios del Metrobús CDMX quienes empujaron la unidad, sino que fueron futbolistas del Club Atlético La Paz de la Liga de Expansión MX

Jugadores del club Atlético La Paz empujan Metrobús

El club Atlético La Paz compartió en sus redes sociales oficiales que fueron parte del momento viral de internet al empujar un Metrobús averiado en calles de la CDMX (Tik Tok/ Club Atlético La Paz)

Jugadores del Club Atlético La Paz descendieron de su vehículo y, junto con miembros del cuerpo técnico, ayudaron a empujar la unidad averiada del Metrobús CDMX. El incidente ocurrió el 18 de abril alrededor de las 14:00 horas, sorprendiendo a automovilistas y peatones que presenciaron la solidaridad de los futbolistas en plena vía pública.

Los jugadores del Atlético La Paz notaron que una unidad del Metrobús quedó varada en el retorno de la gasa de Doctor Gálvez, entre la calle Escolar y la colonia San Ángel, en la Alcaldía Coyoacán. Sin dudarlo, descendieron para ayudar a mover el vehículo averiado, facilitando la circulación y apoyando tanto a los usuarios del transporte como al flujo vehicular de la zona.

Las muestras de aprobación no tardaron en aparecer en redes sociales. Diversos comentarios resaltaron lo inusual y simpático del momento, como: “Confiare en que mi algoritmo me mostrará todos los videos”, “jajajajajaja soy fan” y “Pudo contra el Atlante y contra el Metrobús en un solo fin de semana”. La mayoría coincidió en reconocer la disposición y solidaridad del equipo ante una situación cotidiana que pudo haber causado molestias a quienes transitaban por la zona.

Varias personas, incluyendo miembros de Atlético La Paz, empujan un Metrobús rojo averiado en una calle de la Ciudad de México bajo un puente verde
Miembros del club Atlético La Paz se unieron para empujar un Metrobús averiado en las calles de la Ciudad de México, generando un momento viral en redes sociales. (Tik Tok/ Club Atlético La Paz)

El episodio, además de viralizarse, motivó que testigos presenciales destacaran la actitud de los jugadores, quienes ofrecieron su ayuda de inmediato. Varios automovilistas y pasajeros grabaron la escena con sus celulares, mientras otros aplaudieron la iniciativa espontánea del club.

Las interrupciones en el servicio del Metrobús son una dificultad común para usuarios y habitantes de la ciudad, pero lo que cautivó a los internautas fue que las personas pudieron mover un vehículo pesado.

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