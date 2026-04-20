Liguilla del Clausura 2026 al momento: estos son los clubes clasificados al cierre de la Jornada 15 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX toma forma tras la Jornada 15, con varios equipos asegurando su lugar entre los primeros ocho y otros que dependen de resultados en las dos últimas jornadas. La expectativa aumenta por definir los boletos directos en una competencia que recupera el formato tradicional, sin Play-In.

A dos jornadas de concluir la fase regular, la Liguilla Clausura 2026 de la Liga MX presenta a Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul ya clasificados de forma directa, mientras Toluca, América, Atlas y León completan, por ahora, la zona privilegiada.

Cinco equipos se han quedado sin opciones de avanzar y el resto aún pelea por un sitio entre los ocho mejores, según los puntos sumados y enfrentamientos pendientes.

Equipos clasificados a la Liguilla Clausura 2026

Chivas ya está clasificado a la liguilla (REUTERS/Cristian De Marchena)

Chivas lidera la tabla general con 34 puntos y una diferencia de +16 goles, tras su triunfo de 5-0 sobre Puebla, manteniendo una ventaja de tres unidades sobre Pachuca, que suma 31 puntos y +10 goles después de vencer 3-1 a Rayados. Estos dos equipos ya aseguraron su presencia en la fase final.

Pumas se coloca en la tercera posición con 30 puntos y +13 goles, tras imponerse como visitante ante Atlético de San Luis. Cruz Azul, con 29 puntos y +10 goles, también tiene garantizado su boleto luego de empatar contra Tijuana en la última fecha. Estas cuatro escuadras encabezan la clasificación y llegan a las jornadas finales con el pase asegurado.

En contraste, Santos Laguna, Mazatlán FC, Puebla, Atlético de San Luis y Rayados cerraron sus posibilidades matemáticas y no tendrán oportunidad de disputar la Liguilla.

De mantenerse la tabla como está, los cruces para cuartos de final serían:

Chivas (1) vs. (8) León

Pachuca (2) vs. (7) Atlas

Pumas (3) vs. (6) América

Cruz Azul (4) vs. (5) Toluca

A dos jornadas de concluir la fase regular, la Liguilla Clausura 2026 de la Liga MX presenta a Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul ya clasificados de forma directa (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Quiénes pelean por un lugar en la Liguilla?

Con cinco clubes eliminados matemáticamente, el resto de los equipos aún tiene opciones de clasificación. Tijuana, con 18 puntos, continúa en la pelea, aunque requiere una combinación de resultados, tanto propios como ajenos, para mantenerse con vida rumbo a la Liguilla. Las jornadas finales serán decisivas para definir los puestos restantes.

Toluca puede sellar su pase sumando una victoria, mientras América y León están obligados a sumar en los duelos que restan y a vigilar los resultados de Atlas y Tijuana, ya que la diferencia de goles podría ser clave si se produce un empate en puntos.

Los equipos fuera de combate, sin opción a Liguilla, son:

Santos Laguna

Mazatlán FC

Puebla

Atlético de San Luis

Rayados

Partidos decisivos en las jornadas finales

Las últimas dos jornadas ofrecen enfrentamientos cruciales para la definición de la Liguilla 2026. Chivas visitará a Necaxa y después recibirá a Tijuana. Pachuca enfrentará fuera a Tijuana y cerrará en casa contra Pumas.

Pumas jugará ante FC Juárez como local y definirá su posición visitando a Pachuca. Cruz Azul tiene pendiente una visita a Querétaro y concluye la fase regular frente a Necaxa en casa. En cuanto a Toluca, buscará asegurar el boleto primero ante Mazatlán FC como visitante y después frente a León en casa, mientras América se medirá a León fuera y cerrará la fase regular ante Atlas en el Estadio Azteca.

Entre los choques directos más relevantes están el duelo Atlas vs. América y el León contra Toluca, encuentros que podrían modificar de manera importante la tabla general y los boletos finales.

Con dos fechas por disputarse, varios equipos aún tienen la posibilidad de garantizar su lugar en la fiesta grande por sus propios medios, mientras otros necesitan que se combinen diferentes marcadores para lograr la clasificación.