México Deportes

Liguilla del Clausura 2026 al momento: estos son los clubes clasificados al cierre de la Jornada 15

Las jornadas finales serán decisivas para equipos que buscan mantenerse en la pelea por la clasificación, donde los duelos directos y la diferencia de goles pueden cambiar el rumbo

Guardar
Liguilla del Clausura 2026 al momento: estos son los clubes clasificados al cierre de la Jornada 15 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)
Liguilla del Clausura 2026 al momento: estos son los clubes clasificados al cierre de la Jornada 15 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

La liguilla del Clausura 2026 en la Liga MX toma forma tras la Jornada 15, con varios equipos asegurando su lugar entre los primeros ocho y otros que dependen de resultados en las dos últimas jornadas. La expectativa aumenta por definir los boletos directos en una competencia que recupera el formato tradicional, sin Play-In.

A dos jornadas de concluir la fase regular, la Liguilla Clausura 2026 de la Liga MX presenta a Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul ya clasificados de forma directa, mientras Toluca, América, Atlas y León completan, por ahora, la zona privilegiada.

Cinco equipos se han quedado sin opciones de avanzar y el resto aún pelea por un sitio entre los ocho mejores, según los puntos sumados y enfrentamientos pendientes.

Equipos clasificados a la Liguilla Clausura 2026

Chivas ya está clasificado a la liguilla (REUTERS/Cristian De Marchena)
Chivas ya está clasificado a la liguilla (REUTERS/Cristian De Marchena)

Chivas lidera la tabla general con 34 puntos y una diferencia de +16 goles, tras su triunfo de 5-0 sobre Puebla, manteniendo una ventaja de tres unidades sobre Pachuca, que suma 31 puntos y +10 goles después de vencer 3-1 a Rayados. Estos dos equipos ya aseguraron su presencia en la fase final.

Pumas se coloca en la tercera posición con 30 puntos y +13 goles, tras imponerse como visitante ante Atlético de San Luis. Cruz Azul, con 29 puntos y +10 goles, también tiene garantizado su boleto luego de empatar contra Tijuana en la última fecha. Estas cuatro escuadras encabezan la clasificación y llegan a las jornadas finales con el pase asegurado.

En contraste, Santos Laguna, Mazatlán FC, Puebla, Atlético de San Luis y Rayados cerraron sus posibilidades matemáticas y no tendrán oportunidad de disputar la Liguilla.

De mantenerse la tabla como está, los cruces para cuartos de final serían:

  • Chivas (1) vs. (8) León
  • Pachuca (2) vs. (7) Atlas
  • Pumas (3) vs. (6) América
  • Cruz Azul (4) vs. (5) Toluca

A dos jornadas de concluir la fase regular, la Liguilla Clausura 2026 de la Liga MX presenta a Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul ya clasificados de forma directa (REUTERS/Eloisa Sanchez)
A dos jornadas de concluir la fase regular, la Liguilla Clausura 2026 de la Liga MX presenta a Chivas, Pachuca, Pumas y Cruz Azul ya clasificados de forma directa (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Quiénes pelean por un lugar en la Liguilla?

Con cinco clubes eliminados matemáticamente, el resto de los equipos aún tiene opciones de clasificación. Tijuana, con 18 puntos, continúa en la pelea, aunque requiere una combinación de resultados, tanto propios como ajenos, para mantenerse con vida rumbo a la Liguilla. Las jornadas finales serán decisivas para definir los puestos restantes.

Toluca puede sellar su pase sumando una victoria, mientras América y León están obligados a sumar en los duelos que restan y a vigilar los resultados de Atlas y Tijuana, ya que la diferencia de goles podría ser clave si se produce un empate en puntos.

Los equipos fuera de combate, sin opción a Liguilla, son:

  • Santos Laguna
  • Mazatlán FC
  • Puebla
  • Atlético de San Luis
  • Rayados

Partidos decisivos en las jornadas finales

Las últimas dos jornadas ofrecen enfrentamientos cruciales para la definición de la Liguilla 2026. Chivas visitará a Necaxa y después recibirá a Tijuana. Pachuca enfrentará fuera a Tijuana y cerrará en casa contra Pumas.

Pumas jugará ante FC Juárez como local y definirá su posición visitando a Pachuca. Cruz Azul tiene pendiente una visita a Querétaro y concluye la fase regular frente a Necaxa en casa. En cuanto a Toluca, buscará asegurar el boleto primero ante Mazatlán FC como visitante y después frente a León en casa, mientras América se medirá a León fuera y cerrará la fase regular ante Atlas en el Estadio Azteca.

Entre los choques directos más relevantes están el duelo Atlas vs. América y el León contra Toluca, encuentros que podrían modificar de manera importante la tabla general y los boletos finales.

Con dos fechas por disputarse, varios equipos aún tienen la posibilidad de garantizar su lugar en la fiesta grande por sus propios medios, mientras otros necesitan que se combinen diferentes marcadores para lograr la clasificación.

Temas Relacionados

Liga MXLiguillaChivasPumasAméricaTolucamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

A falta de dos jornadas, ya se empieza a perfilar quiénes serán los equipos clasificados a cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

La cancha del Estadio Azteca albergó un partido único en donde figuras legendarias del balompié volvieron a regalar de su magia a la afición

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

América sorprendió a Toluca al vencerlos por marcador de 2-1, pero lo que más llamó la atención fue el conflicto entre el futbolista de las Águilas y Helinho

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más

El pelotero dominicano ha sido pieza importante en la obtención del bicampeonato escarlata

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más

¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB, confirma Mauricio Sulaimán

El tapatío competirá contra el franco-camerunés por el cinturón verde y oro de las 168 libras

¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB, confirma Mauricio Sulaimán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan la célula “Cobra” del CJNG en Colima: ligada con el asesinato de un policía y seis personas

Desarticulan la célula “Cobra” del CJNG en Colima: ligada con el asesinato de un policía y seis personas

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Caen presuntos miembros de La Línea que raptaron a 15 migrantes en Chihuahua

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

“Uno de los lugares más grandes hallados en el país”: así eran los narcolaboratorios hallados en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

Coachella 2026: en qué horarios ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril en México

Ella es la ‘Wendy Hidrocálida’, doble viral de Wendy Guevara que hasta tiene su mismo sentido del humor

Una muñeca, el origen del trauma de Francesca Guillén que la alejó de su papá, Alejandro Camacho: “Me dio terror”

DEPORTES

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más