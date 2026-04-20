Beca Benito Juárez 2026: quiénes son los beneficiarios que recibirán su pago este martes 21 de abril

El calendario oficial determina pagos bimestrales de la Beca Benito Juárez, diferenciados según la inicial del apellido del beneficiario.

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico otorgado por el Gobierno de México a través de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Está dirigida principalmente a estudiantes de educación básica, media superior y superior que se encuentran en situación de vulnerabilidad o pobreza.

Su objetivo es evitar el abandono escolar y garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo. Las becas se entregan de manera bimestral y el monto varía según el nivel educativo.

En este momento se encuentran activos los pagos del mes de abril durante toda la semana habrá depósitos a los beneficiarios según su apellido.

El monto del depósito de la Beca Benito Juárez es de $1,900 pesos por bimestre para preparatoria pública, cubriendo dos bimestres.

Quiénes reciben su pago el martes 21 de abril

En este sentido, y de acuerdo con el calendario oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, los estudiantes de preparatoria pública reciben este martes 21 de abril el pago correspondiente a la Beca Benito Juárez son aquellos cuyo primer apellido inicia con las iniciales N, Ñ, O, P.

El monto depositado es de $1 900 pesos por cada bimestre; el pago cubre los bimestres de enero-febrero y marzo-abril del ciclo escolar.

Este apoyo económico busca frenar la deserción escolar y se otorga sólo durante 10 meses en el año, pues julio y agosto no están considerados por ser periodo vacacional, según datos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Calendario oficial de pagos

Lunes 13 de abril: A, B

Martes 14 de abril: C

Miércoles 15 de abril: D, E, F

Jueves 16 de abril: G

Viernes 17 de abril: H, I, J, K, L

Lunes 20 de abril: M

Martes 21 de abril: N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 22 de abril: R

Jueves 23 de abril: S

Viernes 24 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z

Los depósitos de la Beca Benito Juárez se realizan de forma escalonada y dependen de la inicial del apellido del beneficiario. (X/ @avisosbienestar)

La dispersión del recurso se realiza de forma directa en la tarjeta del Bienestar, sin intermediarios.

Para saber si el pago ya está disponible, los beneficiarios pueden consultar el Buscador de Estatus, ingresando su CURP en la plataforma electrónica buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/consulta/. La página muestra el estado actualizado de los depósitos.

Alternativamente, es posible obtener información llamando al 800 900 2000, donde el sistema solicita los 16 dígitos de la tarjeta asociada a la beca.

La aplicación móvil del Banco Bienestar también permite verificar si el saldo fue abonado tras iniciar sesión con los datos correspondientes.

Para dudas o aclaraciones adicionales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez mantiene habilitado el teléfono 55 1162 0300, disponible de lunes a viernes de 8:00 a 22:00, y sábados de 9:00 a 14:00 horas, conforme a lo informado por Julio León, titular de la dependencia.