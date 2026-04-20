Pase UAM 2026: convocatoria, fechas clave y requisitos

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha abierto el proceso de Admisión por Reconocimiento de Trayectoria Preuniversitaria (PASE UAM) 2026 para estudiantes del Colegio de Bachilleres y del CONALEP del Valle de Toluca.
Esta iniciativa permite que quienes concluyan su bachillerato en el ciclo escolar 2025-2026 participen en el ingreso directo a licenciatura, siempre que cumplan con los requisitos académicos y administrativos definidos en la Convocatoria.
Fechas clave del proceso
- 25 de abril de 2026: Publicación de la Convocatoria.
- 27 de abril al 4 de mayo: Registro en pase.uam.mx.
- Cierre del registro: 4 de mayo a las 18:00 horas.
- 5 de mayo: Corrección de fotografía y comprobante de promedio, en caso de rechazo.
- 6 de mayo: Fecha límite para realizar el pago.
- 26 de mayo: Consulta la publicación de resultados.
- 1 de junio: Inicio de inscripción para quienes hayan sido preaceptados.
- 17 de septiembre: Comienzo de clases.
Planteles participantes
Colegio de Bachilleres
- Plantel 1 El Rosario
- Plantel 2 Cien Metros – Elisa Acuña Rossetti
- Plantel 3 Iztacalco
- Plantel 4 Culhuacán – Lázaro Cárdenas
- Plantel 5 Satélite
- Plantel 6 Vicente Guerrero
- Plantel 7 Iztapalapa
- Plantel 8 Cuajimalpa
- Plantel 9 Aragón
- Plantel 10 Aeropuerto
- Plantel 11 Nueva Atzacoalco
- Plantel 12 Nezahualcóyotl
- Plantel 13 Xochimilco Tepepan – Quirino Mendoza y Cortés
- Plantel 14 Milpa Alta – Fidencio Villanueva Rojas
- Plantel 15 Contreras
- Plantel 16 Tláhuac – Manuel Chavarría Chavarría
- Plantel 17 Huayamilpas Pedregal
- Plantel 18 Tlilhuaca – Azcapotzalco
- Plantel 19 Ecatepec
- Plantel 20 Del Valle – Matías Romero
CONALEP Valle de Toluca
- Participan los planteles del Valle de Toluca habilitados según la Convocatoria.
Instrucciones para el registro
- El proceso está dirigido a estudiantes de sexto semestre del sistema escolarizado de los planteles listados, que finalicen el bachillerato en el ciclo 2025-2026.
- El registro debe realizarse en el periodo señalado y será válido solo si se completa la información y documentación solicitadas.
- Es indispensable cumplir con el promedio mínimo requerido según la licenciatura elegida y haber cursado los seis semestres de bachillerato de manera continua y en modalidad escolarizada.
- La persona aspirante debe:
- Llenar el registro en la plataforma indicada.
- Subir una fotografía reciente.
- Adjuntar el comprobante de promedio.
- Completar el cuestionario socioeconómico.
- Realizar el pago correspondiente antes de la fecha límite.
- Si la fotografía o el comprobante de promedio son rechazados, hay un día adicional para corregirlos.
- El registro se considerará concluido únicamente si se han validado todos los documentos y recibido el pago.
- La oferta comprende hasta 74 licenciaturas distribuidas en cinco unidades académicas y cuatro áreas del conocimiento.
El cumplimiento de los requisitos será verificado por la UAM y cualquier inconsistencia detectada puede invalidar el registro. Las personas interesadas deben consultar la Convocatoria PASE UAM 2026 para conocer a detalle los criterios de participación, la oferta educativa y las etapas del proceso.