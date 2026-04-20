Pase UAM 2026: convocatoria, fechas clave y requisitos

La Universidad Autónoma Metropolitana anuncia su convocatoria de ingreso, invitando a futuros estudiantes de instituciones como Colegio de Bachilleres y CONALEP a postularse para el Pase UAM 2026 antes del 24 de abril. (FB/lauammx)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha abierto el proceso de Admisión por Reconocimiento de Trayectoria Preuniversitaria (PASE UAM) 2026 para estudiantes del Colegio de Bachilleres y del CONALEP del Valle de Toluca.

Esta iniciativa permite que quienes concluyan su bachillerato en el ciclo escolar 2025-2026 participen en el ingreso directo a licenciatura, siempre que cumplan con los requisitos académicos y administrativos definidos en la Convocatoria.

Fechas clave del proceso

25 de abril de 2026: Publicación de la Convocatoria.

27 de abril al 4 de mayo: Registro en pase.uam.mx. Cierre del registro: 4 de mayo a las 18:00 horas.

5 de mayo: Corrección de fotografía y comprobante de promedio, en caso de rechazo.

6 de mayo: Fecha límite para realizar el pago.

26 de mayo: Consulta la publicación de resultados.

1 de junio: Inicio de inscripción para quienes hayan sido preaceptados.

17 de septiembre: Comienzo de clases.

Planteles participantes

Colegio de Bachilleres

Plantel 1 El Rosario

Plantel 2 Cien Metros – Elisa Acuña Rossetti

Plantel 3 Iztacalco

Plantel 4 Culhuacán – Lázaro Cárdenas

Plantel 5 Satélite

Plantel 6 Vicente Guerrero

Plantel 7 Iztapalapa

Plantel 8 Cuajimalpa

Plantel 9 Aragón

Plantel 10 Aeropuerto

Plantel 11 Nueva Atzacoalco

Plantel 12 Nezahualcóyotl

Plantel 13 Xochimilco Tepepan – Quirino Mendoza y Cortés

Plantel 14 Milpa Alta – Fidencio Villanueva Rojas

Plantel 15 Contreras

Plantel 16 Tláhuac – Manuel Chavarría Chavarría

Plantel 17 Huayamilpas Pedregal

Plantel 18 Tlilhuaca – Azcapotzalco

Plantel 19 Ecatepec

Plantel 20 Del Valle – Matías Romero

CONALEP Valle de Toluca

Participan los planteles del Valle de Toluca habilitados según la Convocatoria.

Instrucciones para el registro

El proceso está dirigido a estudiantes de sexto semestre del sistema escolarizado de los planteles listados, que finalicen el bachillerato en el ciclo 2025-2026.

El registro debe realizarse en el periodo señalado y será válido solo si se completa la información y documentación solicitadas.

Es indispensable cumplir con el promedio mínimo requerido según la licenciatura elegida y haber cursado los seis semestres de bachillerato de manera continua y en modalidad escolarizada.

La persona aspirante debe: Llenar el registro en la plataforma indicada. Subir una fotografía reciente. Adjuntar el comprobante de promedio. Completar el cuestionario socioeconómico. Realizar el pago correspondiente antes de la fecha límite.

Si la fotografía o el comprobante de promedio son rechazados, hay un día adicional para corregirlos.

El registro se considerará concluido únicamente si se han validado todos los documentos y recibido el pago.

La oferta comprende hasta 74 licenciaturas distribuidas en cinco unidades académicas y cuatro áreas del conocimiento.

El cumplimiento de los requisitos será verificado por la UAM y cualquier inconsistencia detectada puede invalidar el registro. Las personas interesadas deben consultar la Convocatoria PASE UAM 2026 para conocer a detalle los criterios de participación, la oferta educativa y las etapas del proceso.