México

Pase UAM 2026: convocatoria, fechas clave y requisitos

El proceso está dirigido a estudiantes de sexto semestre

Guardar
Logo blanco de la Universidad Autónoma Metropolitana con el lema "Casa abierta al tiempo" sobre una estructura arquitectónica de concreto y un cielo azul oscuro
La Universidad Autónoma Metropolitana anuncia su convocatoria de ingreso, invitando a futuros estudiantes de instituciones como Colegio de Bachilleres y CONALEP a postularse para el Pase UAM 2026 antes del 24 de abril. (FB/lauammx)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ha abierto el proceso de Admisión por Reconocimiento de Trayectoria Preuniversitaria (PASE UAM) 2026 para estudiantes del Colegio de Bachilleres y del CONALEP del Valle de Toluca.

Esta iniciativa permite que quienes concluyan su bachillerato en el ciclo escolar 2025-2026 participen en el ingreso directo a licenciatura, siempre que cumplan con los requisitos académicos y administrativos definidos en la Convocatoria.

Fechas clave del proceso

  • 25 de abril de 2026: Publicación de la Convocatoria.
  • 27 de abril al 4 de mayo: Registro en pase.uam.mx.
    • Cierre del registro: 4 de mayo a las 18:00 horas.
  • 5 de mayo: Corrección de fotografía y comprobante de promedio, en caso de rechazo.
  • 6 de mayo: Fecha límite para realizar el pago.
  • 26 de mayo: Consulta la publicación de resultados.
  • 1 de junio: Inicio de inscripción para quienes hayan sido preaceptados.
  • 17 de septiembre: Comienzo de clases.

Planteles participantes

Colegio de Bachilleres

  • Plantel 1 El Rosario
  • Plantel 2 Cien Metros – Elisa Acuña Rossetti
  • Plantel 3 Iztacalco
  • Plantel 4 Culhuacán – Lázaro Cárdenas
  • Plantel 5 Satélite
  • Plantel 6 Vicente Guerrero
  • Plantel 7 Iztapalapa
  • Plantel 8 Cuajimalpa
  • Plantel 9 Aragón
  • Plantel 10 Aeropuerto
  • Plantel 11 Nueva Atzacoalco
  • Plantel 12 Nezahualcóyotl
  • Plantel 13 Xochimilco Tepepan – Quirino Mendoza y Cortés
  • Plantel 14 Milpa Alta – Fidencio Villanueva Rojas
  • Plantel 15 Contreras
  • Plantel 16 Tláhuac – Manuel Chavarría Chavarría
  • Plantel 17 Huayamilpas Pedregal
  • Plantel 18 Tlilhuaca – Azcapotzalco
  • Plantel 19 Ecatepec
  • Plantel 20 Del Valle – Matías Romero

CONALEP Valle de Toluca

  • Participan los planteles del Valle de Toluca habilitados según la Convocatoria.

Instrucciones para el registro

  • El proceso está dirigido a estudiantes de sexto semestre del sistema escolarizado de los planteles listados, que finalicen el bachillerato en el ciclo 2025-2026.
  • El registro debe realizarse en el periodo señalado y será válido solo si se completa la información y documentación solicitadas.
  • Es indispensable cumplir con el promedio mínimo requerido según la licenciatura elegida y haber cursado los seis semestres de bachillerato de manera continua y en modalidad escolarizada.
  • La persona aspirante debe:
    • Llenar el registro en la plataforma indicada.
    • Subir una fotografía reciente.
    • Adjuntar el comprobante de promedio.
    • Completar el cuestionario socioeconómico.
    • Realizar el pago correspondiente antes de la fecha límite.
  • Si la fotografía o el comprobante de promedio son rechazados, hay un día adicional para corregirlos.
  • El registro se considerará concluido únicamente si se han validado todos los documentos y recibido el pago.
  • La oferta comprende hasta 74 licenciaturas distribuidas en cinco unidades académicas y cuatro áreas del conocimiento.

El cumplimiento de los requisitos será verificado por la UAM y cualquier inconsistencia detectada puede invalidar el registro. Las personas interesadas deben consultar la Convocatoria PASE UAM 2026 para conocer a detalle los criterios de participación, la oferta educativa y las etapas del proceso.

Temas Relacionados

UAMPase UAM 2026mexico-noticias

Más Noticias

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1742 Lotería Nacional domingo 19 de abril: premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1742 Lotería Nacional domingo 19 de abril: premio mayor y números ganadores

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este domingo 19 de abril

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este domingo 19 de abril

Pase UAM 2026: estos son los CONALEP que podrán participar

Aunque este proceso se enfocó en Colegio de Bachilleres para 2025, algunos alumnos están contemplados este año

Pase UAM 2026: estos son los CONALEP que podrán participar

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

A falta de dos jornadas, ya se empieza a perfilar quiénes serán los equipos clasificados a cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

Qué carreteras estarán afectadas por bloqueo en Edomex este lunes 20 de abril

La protesta está convocada para las 8:00 de la mañana

Qué carreteras estarán afectadas por bloqueo en Edomex este lunes 20 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Caen presuntos miembros de La Línea que raptaron a 15 migrantes en Chihuahua

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

“Uno de los lugares más grandes hallados en el país”: así eran los narcolaboratorios hallados en Chihuahua

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

Coachella 2026: en qué horarios ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril en México

Ella es la ‘Wendy Hidrocálida’, doble viral de Wendy Guevara que hasta tiene su mismo sentido del humor

Una muñeca, el origen del trauma de Francesca Guillén que la alejó de su papá, Alejandro Camacho: “Me dio terror”

DEPORTES

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más