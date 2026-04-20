México

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4202 de hoy domingo 19 de abril

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Consulta aquí los ganadores de Melate (Foto: Jovani Pérez/Infobae)
Consulta aquí los ganadores de Melate (Foto: Jovani Pérez/Infobae)

Estos son los números ganadores del sorteo 4202 del Melate, Revancha y Revanchita de este domingo 19 de abril llevado a cabo por la Lotería Nacional, una de las principales loterías de México que entrega millones de pesos en premios y que esta noche cuenta con una bolsa acumulada de 104.7 millones de pesos.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para recoger el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

  • Sorteo: 4202.
  • Resultado: 5 13 36 38 39 48.
  • Número adicional: 50.

Melate Revancha:

  • Sorteo: 4202.
  • Resultado: 6 15 17 23 27 51.

Melate Revanchita:

  • Sorteo: 4202.
  • Resultado: 3 5 28 37 47 55.

La Lotería Nacional celebra un sorteo del Melate, Revancha y Revanchita tres veces por semana, todos los miércoles, viernes y domingo a las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Melate?

Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)
Los ganadores del sorteo de Melate (Cuartoscuro)

Con 15 pesos puedes conseguir un volante de Melate con el que podrás jugar de tres formas diferentes. El volante de Melate tiene cinco casilleros de 56 números cada uno, para jugar hasta cinco combinaciones distintas.

Escoge seis números por cada casillero que deseas jugar, esos serán los números que tendrás que buscar en los resultados publicados por Pronósticos.

También tienes la opción de decirle los números a tu agente de Pronósticos para que los meta por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Ahora bien, si no sabes qué número seleccionar, puedes dejarlo todo a la suerte y pedir un “Metálico”, es decir, que el sistema elija por ti los seis números de forma aleatoria.

La urna sacará seis esferas al azar con sus números correspondientes. Para ganar, los números de tu boleto deberán coincidir con un mínimo de dos números, si más números coinciden, mayor será tu premio.

¿Cómo se juega Melate Revancha y Melate Revanchita?

Cómo jugar al Melate

Melate Revancha y Melate Revanchita básicamente es una segunda y tercera oportunidad que Melate te da para ganar el sorteo con tu misma apuesta.

Solo tienes que llenar en el boleto el apartado de Revancha y/o Revanchita, también puedes decirle a tu agente de pronósticos que lo haga por ti, además de pagar 10 pesos adicionales por Revancha y cinco pesos más por Revanchita.

Es decir, si juegas Melate, Melate Revancha y Melate Revanchita, estarías apostando 30 pesos y ganas un premio desde los dos números acertados.

¿Qué es la Lotería Nacional?

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque recibe no recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MelateMelate Retro y Revancha MéxicoLoterías de MéxicoÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 19 de abril

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 19 de abril

Cierran carretera que conecta a la capital este lunes 20 de abril por fuerte incendio

Afectaciones viales, trayectos prolongados y cambios en el transporte colectivo exigirán que la ciudadanía anticipe sus recorridos habituales durante la contingencia

Cierran carretera que conecta a la capital este lunes 20 de abril por fuerte incendio

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

Un gesto solidario de un equipo profesional durante el tránsito fue grabado en video y generó una serie de reacciones en redes sociales

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

Los mejores aceites para reparar el cabello maltratado y la forma correcta de aplicarlos

Una rutina sencilla con ingredientes como argán o coco puede marcar la diferencia en la hidratación y el brillo de tu melena

Los mejores aceites para reparar el cabello maltratado y la forma correcta de aplicarlos

Pronóstico del estado del tiempo en Cancún para este 20 de abril

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Pronóstico del estado del tiempo en Cancún para este 20 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Caen presuntos miembros de La Línea que raptaron a 15 migrantes en Chihuahua

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

“Uno de los lugares más grandes hallados en el país”: así eran los narcolaboratorios hallados en Chihuahua

Muere director de AEI y dos agentes de EEUU en accidente tras regresar de laboratorios clandestinos en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

Coachella 2026: en qué horarios ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril en México

Ella es la ‘Wendy Hidrocálida’, doble viral de Wendy Guevara que hasta tiene su mismo sentido del humor

Una muñeca, el origen del trauma de Francesca Guillén que la alejó de su papá, Alejandro Camacho: “Me dio terror”

DEPORTES

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más

¡OFICIAL! Canelo Álvarez peleará contra Christian Mbilli por el título del CMB, confirma Mauricio Sulaimán