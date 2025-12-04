México

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Ambos fueron acusados de cohecho y transporte de extranjeros agravado

Guardar
Foto: FGR
Foto: FGR

Ismael “H” y Juan “R” fueron sentenciados luego de ser detenidos cuando transportaban veinte migrantes guatemaltecos a bordo de un tráiler en el estado de Chihuahua.

Ambos sujetos fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional (GN) en un operativo realizado en enero de 2023, luego de que los agentes escucharan gritos de auxilio provenientes de la caja seca de un camión de carga y decidieran inspeccionar el vehículo.

Durante la revisión, las autoridades rescataron a las personas extranjeras y decomisaron una suma de dinero en efectivo, mientras que los dos hombres quedaron bajo custodia y fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal de la entidad.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ejercitó acción penal con base en delitos de cohecho y transporte agravado de extranjeros, sancionados en la Ley de Migración.

Foto: FGR
Foto: FGR

Tras presentar las pruebas correspondientes, el Ministerio Público Federal logró que el Juez de Control dictara sentencia condenatoria este miércoles 3 de diciembre para ambos hombres.

Fue así que Juan “R” recibió 18 años de prisión y una multa de 971 mil 822 pesos, mientras que Ismael “H” fue condenado a 16 años de cárcel y una multa de 962 mil 200 pesos.

Sentencian a tres hombres por tráfico de 16 migrantes en Chiapas

Esta sentencia se suma a la realizada el pasado 20 de noviembre por la Fiscalía General de la República en Chiapas en contra de tres hombres por tráfico de personas.

De acuerdo con los datos, los 16 migrantes eran originarios de Guatemala, Nicaragua y Honduras.

La FGR logró que un tribunal dictara sentencia contra Óscar “E”, Gerardo “O” y Genaro “P”, quienes deberán cumplir 5 años y 4 meses de prisión, así como el pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos y la reparación del daño a las víctimas.

Los sujetos fueron detenidos en
Los sujetos fueron detenidos en Arriaga, Chiapas (Fiscalía General de la República)

La investigación se inició en noviembre de 2023 tras una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de tres vehículos con extranjeros en la localidad de Arriaga, Chiapas.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron a los acusados, quienes estaban a cargo del traslado de las víctimas.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), a través de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, presentó las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los detenidos, por lo que se les dictó sentencia dos años después.

La resolución judicial, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, representa un avance en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y en la lucha contra las redes de tráfico de personas en la región.

Temas Relacionados

Tráfico de migrantesGuatemaltecosChihuahuaSentenciaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Los tres remedios naturales que ayudan a combatir el reducir la inflamación en las articulaciones de forma efectiva

Sus compuestos activos y elevada concentración de antioxidantes brindan beneficios antiinflamatorios

Los tres remedios naturales que

Temblor hoy 3 de diciembre en México: se registra sismo de 5.6 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 3 de diciembre

Melenie Carmona confirma distanciamiento con su mamá, Alicia Villarreal, y critica su nueva relación: “No ha pasado ni un año”

La hija de Alicia Villarreal confesó que la exposición pública de la relación con Cibad Hernández le resulta difícil y que aún no está lista para aceptar la nueva dinámica familiar en medio de la polémica

Melenie Carmona confirma distanciamiento con

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

El exestratega campeón con Chivas Femenil, Juan Pablo Alfaro, asume el reto de dirigir al máximo rival, prometiendo una nueva etapa de competencia en la Liga MX Femenil

Ex jugador campeón con Chivas,

Metrobús CDMX anuncia modificaciones en el servicio de la Línea 2 por obras en la estación Colonia del Valle

Las autoridades iniciaron una serie de intervenciones a diferentes estaciones del servicio Metrobús

Metrobús CDMX anuncia modificaciones en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Niegan suspensión provisional para descongelar

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

EEUU revoca visas a funcionarios de una empresa de transporte en México por inmigración ilegal

ENTRETENIMIENTO

Melenie Carmona confirma distanciamiento con

Melenie Carmona confirma distanciamiento con su mamá, Alicia Villarreal, y critica su nueva relación: “No ha pasado ni un año”

Crecen los rumores de que Aneliz Aguilar canceló su compromiso con Luis Rodrigo Castillo

Regañan a Fátima Bosch en pleno ‘live’ a punto de comer una hamburguesa y corta la transmisión

Hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona responde a los cuestionamientos sobre Cruz Martínez: “Lo considero familia”

Tras revuelo por sus ojos de color, Ninel Conde revela su próxima cirugía estética: “Más levantadas”

DEPORTES

Ex jugador campeón con Chivas,

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB

Mauricio Sulaimán confirma que Canelo Álvarez podría volver a pelar por el campeonato mundial del CMB: “Él está número uno”

Esto ganaría David Faitelson en TUDN, razón por la que Willie González lo tachó de “vendido”