Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Foto: FGR

Ismael “H” y Juan “R” fueron sentenciados luego de ser detenidos cuando transportaban veinte migrantes guatemaltecos a bordo de un tráiler en el estado de Chihuahua.

Ambos sujetos fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional (GN) en un operativo realizado en enero de 2023, luego de que los agentes escucharan gritos de auxilio provenientes de la caja seca de un camión de carga y decidieran inspeccionar el vehículo.

Durante la revisión, las autoridades rescataron a las personas extranjeras y decomisaron una suma de dinero en efectivo, mientras que los dos hombres quedaron bajo custodia y fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal de la entidad.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ejercitó acción penal con base en delitos de cohecho y transporte agravado de extranjeros, sancionados en la Ley de Migración.

Foto: FGR

Tras presentar las pruebas correspondientes, el Ministerio Público Federal logró que el Juez de Control dictara sentencia condenatoria este miércoles 3 de diciembre para ambos hombres.

Fue así que Juan “R” recibió 18 años de prisión y una multa de 971 mil 822 pesos, mientras que Ismael “H” fue condenado a 16 años de cárcel y una multa de 962 mil 200 pesos.

Sentencian a tres hombres por tráfico de 16 migrantes en Chiapas

Esta sentencia se suma a la realizada el pasado 20 de noviembre por la Fiscalía General de la República en Chiapas en contra de tres hombres por tráfico de personas.

De acuerdo con los datos, los 16 migrantes eran originarios de Guatemala, Nicaragua y Honduras.

La FGR logró que un tribunal dictara sentencia contra Óscar “E”, Gerardo “O” y Genaro “P”, quienes deberán cumplir 5 años y 4 meses de prisión, así como el pago de una multa, la suspensión de sus derechos civiles y políticos y la reparación del daño a las víctimas.

Los sujetos fueron detenidos en Arriaga, Chiapas (Fiscalía General de la República)

La investigación se inició en noviembre de 2023 tras una denuncia anónima que alertó sobre la presencia de tres vehículos con extranjeros en la localidad de Arriaga, Chiapas.

Elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), detuvieron a los acusados, quienes estaban a cargo del traslado de las víctimas.

El Ministerio Público de la Federación (MPF), a través de la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, presentó las pruebas que permitieron acreditar la responsabilidad penal de los detenidos, por lo que se les dictó sentencia dos años después.

La resolución judicial, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, representa un avance en la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y en la lucha contra las redes de tráfico de personas en la región.