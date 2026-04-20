México

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este domingo 19 de abril

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos. (Infobae/Jovani Pérez)

Chispazo, uno de los juegos de azar más populares del país, ha dado a conocer los números ganadores de sus sorteos de hoy. Estos son los números de la suerte de este 19 de abril, compartidos por Pronósticos para la Asistencia Pública.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un espacio seguro y procura que no se maltrate o se te pierda.

Recuerda que tienes solamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para reclamar tu dinero. Una vez vencido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Para jugar y ganar, solo tienes que seguir los pasos

Chispazo de la Tres

  • Sorteo: 11955.
  • Número ganador: 08, 19, 12, 03, 23.

Chispazo Clásico

  • Sorteo: 11956.
  • Número ganador: 3, 8, 25, 27, 28.

Chispazo lleva a cabo dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes registrarte en las siguientes ediciones:

Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo?

Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)
Los resultados de los sorteos de Chispazo. (Lotería Nacional)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoChispazo Pronósticos MéxicoLoterías de MéxicoÚltimas actualizaciones

Más Noticias

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1742 Lotería Nacional domingo 19 de abril: premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1742 Lotería Nacional domingo 19 de abril: premio mayor y números ganadores

Pase UAM 2026: estos son los CONALEP que podrán participar

Aunque este proceso se enfocó en Colegio de Bachilleres para 2025, algunos alumnos están contemplados este año

Pase UAM 2026: estos son los CONALEP que podrán participar

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

A falta de dos jornadas, ya se empieza a perfilar quiénes serán los equipos clasificados a cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga MX

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

Qué carreteras estarán afectadas por bloqueo en Edomex este lunes 20 de abril

La protesta está convocada para las 8:00 de la mañana

Qué carreteras estarán afectadas por bloqueo en Edomex este lunes 20 de abril

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4202 de hoy domingo 19 de abril

Enseguida los resultados del sorteo Melate dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita 4202 de hoy domingo 19 de abril
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan la célula “Cobra” del CJNG en Colima: ligada con el asesinato de un policía y seis personas

Desarticulan la célula “Cobra” del CJNG en Colima: ligada con el asesinato de un policía y seis personas

Cártel de Sinaloa: dan cadena perpetua a estadounidense que usó mujeres para distribuir metanfetamina

Caen presuntos miembros de La Línea que raptaron a 15 migrantes en Chihuahua

Detienen en EEUU a Miguel Garduño, exfuncionario del Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por llevar cocaína

“Uno de los lugares más grandes hallados en el país”: así eran los narcolaboratorios hallados en Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

José Manuel Figueroa amenaza a Imelda Tuñón en medio de su demanda por daño moral: “Te voy a quitar todo”

Michelle Salas felicita a Luis Miguel por su cumpleaños 56 con foto inédita y emotivo mensaje: “Te amo Papu!”

Coachella 2026: en qué horarios ver a Karol G, Iggy Pop, Foster The People y más este 19 de abril en México

Ella es la ‘Wendy Hidrocálida’, doble viral de Wendy Guevara que hasta tiene su mismo sentido del humor

Una muñeca, el origen del trauma de Francesca Guillén que la alejó de su papá, Alejandro Camacho: “Me dio terror”

DEPORTES

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

Es un hecho, Rayados se despide de liguilla tras el triunfo del Atlas ante Santos

Futbolistas empujan Metrobús averiado en calles de la CDMX; momento se hace viral

México vence 3 - 2 a Brasil en el juego de leyendas en el Estadio Azteca: así fueron los goles

Mohamed explota contra Karen Díaz por abrazar a Zendejas: “Ni yo agarro a mi hija así”

Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más