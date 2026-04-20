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Pase UAM 2026: estos son los CONALEP que podrán participar

Aunque este proceso se enfocó en Colegio de Bachilleres para 2025, algunos alumnos están contemplados este año

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Cinco jóvenes sonrientes, tres mujeres y dos hombres, posan frente a las grandes letras 'SOY UAM' en un campus universitario con césped y edificios de hormigón
Estudiantes de bachillerato y CONALEP posan con entusiasmo frente al icónico letrero 'SOY UAM' en la Universidad Autónoma Metropolitana, preparándose para la Convocatoria de Ingreso Pase 2026 del 24 de abril. (FB/lauammx)

Para el proceso PASE UAM 2026 de ingreso a licenciatura en el trimestre Otoño 2026, solo determinadas personas del CONALEP podrán participar, bajo condiciones muy específicas.

La Universidad Autónoma Metropolitana indica que la invitación es exclusiva para quienes cursen el último semestre del bachillerato, específicamente en los planteles participantes del CONALEP Valle de Toluca y que concluyan estudios en el ciclo escolar 2025-2026. Además, para el caso del plantel Lerma de la UAM, existen restricciones adicionales sobre la procedencia escolar.

Planteles CONALEP participantes

Conalep mejorará aulas y condiciones académicas
Conalep mejorará aulas y condiciones académicas
  • Plantel 008 El Oro
  • Plantel 033 Atlacomulco
  • Plantel 034 Toluca
  • Plantel 079 Santiago Tianguistenco
  • Plantel 080 Temoaya
  • Plantel 081 Almoloya del Río
  • Plantel 082 Villa Victoria
  • Plantel 125 El Zarco
  • Plantel 126 Santiago Tilapa
  • Plantel 199 Lerma

Solo las y los estudiantes inscritos en alguno de estos planteles pueden participar en el proceso para la Unidad Lerma de la UAM.

Requisitos para aspirantes de CONALEP al PASE UAM 2026 en Lerma

  • Estar inscrito en uno de los planteles listados del CONALEP Valle de Toluca.
  • Cursar el sexto semestre durante el ciclo escolar 2025-2026.
  • Finalizar clases el 3 de julio de 2026.
  • Contar con el promedio mínimo requerido para la licenciatura elegida, conforme a la convocatoria.
  • Concluir el bachillerato en seis semestres continuos y sin interrupciones.
  • No haber cursado otras modalidades fuera del sistema escolarizado.
  • Aspirar a una de las nueve licenciaturas ofertadas en la Unidad Lerma.
  • Consultar y cumplir con las condiciones de cupo, turno y dedicación para la licenciatura de interés según la convocatoria vigente.

Para quienes buscan ingresar a la licenciatura en la Unidad Lerma de la UAM, la participación está limitada de la siguiente forma: solo podrán hacerlo quienes sean estudiantes de sexto semestre del sistema escolarizado del CONALEP Valle de Toluca, y que cumplan con todos los requisitos de promedio, continuidad de estudios y demás criterios que señala la convocatoria oficial.

El proceso exige que cada aspirante complete su registro durante el periodo señalado, suba la documentación requerida y cumpla con los criterios académicos y de cupo. No basta con registrarse; la validación de los datos y el cumplimiento de todos los pasos son obligatorios para que el trámite avance.

Quiénes del CONALEP pueden participar en el PASE UAM 2026 para el plantel Lerma

  • Estudiantes de sexto semestre del CONALEP Valle de Toluca.
  • Deben estar cursando y finalizar el bachillerato en el ciclo escolar 2025-2026.
  • Solo aplica para quienes buscan ingresar a licenciatura en la Unidad Lerma de la UAM.
  • Es necesario cumplir con el promedio mínimo requerido para la licenciatura de interés, según lo estipulado en la convocatoria.
  • Se exige haber cursado el bachillerato en seis semestres continuos, sin interrupciones ni materias reprobadas.
  • No deben haber estudiado en otras modalidades distintas al sistema escolarizado.
  • El cumplimiento de los requisitos será verificado por la UAM antes de autorizar la asignación de lugar.

Fechas clave del proceso PASE UAM 2026

  • 25 de abril de 2026: Publicación de la convocatoria.
  • 27 de abril al 4 de mayo de 2026: Registro en pase.uam.mx.
  • 4 de mayo (18:00 h): Cierre del registro.
  • 5 de mayo de 2026: Corrección de fotografía y comprobante de promedio, en caso de rechazo.
  • 6 de mayo de 2026: Fecha límite para realizar el pago.
  • 26 de mayo de 2026: Consulta de publicación de resultados.
  • 1 de junio de 2026: Inicio de inscripción para quienes resulten preaceptados.
  • 17 de septiembre de 2026: Inicio de clases en la UAM.

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