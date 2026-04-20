México

Qué carreteras estarán afectadas por bloqueo en Edomex este lunes 20 de abril

La protesta está convocada para las 8:00 de la mañana

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bloqueo mexico pachuca
Foto: X@luismiguelbaraa

La movilidad en el Estado de México enfrentará serias complicaciones este lunes 20 de abril debido a un mega bloqueo organizado por integrantes de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Desde primeras horas del día, el tránsito en varias vías principales quedará afectado, generando una situación que podría paralizar actividades económicas y cotidianas en la región.

Las rutas comprometidas a partir de las 8:00 horas incluyen la México-Pachuca, México-Puebla, México-Toluca, Lechería-Texcoco y el centro de Toluca. El objetivo de la movilización es ejercer presión sobre las autoridades, dado el descontento por el presunto incumplimiento de acuerdos por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Quienes planean circular por los principales accesos y salidas de la entidad deben prever retrasos significativos y considerar rutas alternas.

El mega bloqueo implica el cierre total para automóviles particulares, transporte público y unidades de carga en al menos cinco puntos clave.

Esto responde a una protesta que busca visibilizar la inconformidad con las acciones recientes de la fiscalía.

Causas y demandas de la protesta sindical

Los miembros de la CROC han manifestado su inconformidad por lo que consideran cierres injustificados de comercios, bares, discotecas y restaurantes, además de denunciar presuntos actos de corrupción.

Según el gremio, existían acuerdos previos alcanzados tras mesas de diálogo, pero aseguran que “siguen sin dejarlos trabajar”.

La acción sindical busca también evidenciar supuestas irregularidades en la actuación de la fiscalía.

Los manifestantes planean hacer públicos materiales como imágenes, videos y audios que, afirman, demostrarían la fabricación de carpetas de investigación y otras prácticas ilícitas por parte de personal del organismo.

Exigencias específicas de los manifestantes

El pliego petitorio incluye la destitución de Eric Esteban Solís Salgado, fiscal especializado en Trata de Personas, y de Dylcia Samantha García Espinoza, fiscal central para la Atención de Delitos Vinculados con la Violencia de Género.

Los inconformes atribuyen a ambos funcionarios una responsabilidad directa en las prácticas que denuncian.

El mega bloqueo en el Estado de México se origina por acusaciones de incumplimiento de acuerdos y presunta corrupción en la fiscalía estatal.

La protesta, encabezada por la CROC, prevé cerrar desde las 8:00 horas cinco vías principales, afectando la circulación de todo tipo de vehículos y reiterando la exigencia de cambios en la gestión institucional.

Las autoridades no han emitido, hasta el momento, un posicionamiento oficial sobre posibles negociaciones para evitar el cierre de carreteras ni sobre la respuesta a las demandas presentadas por el sindicato.

Distintos sectores económicos y sociales anticipan efectos adversos, tanto en tiempos de traslado como en la operación de comercios y servicios.

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