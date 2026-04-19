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Robinson Canó revela por qué se quedó en los Diablos Rojos del México para una temporada más

El pelotero dominicano ha sido pieza importante en la obtención del bicampeonato escarlata

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El pelotero dominicano ha sido pieza importante en la obtención del bicampeonato escarlata. (Instagram: Robinson Canó)
El pelotero dominicano ha sido pieza importante en la obtención del bicampeonato escarlata. (Instagram: Robinson Canó)

Esta semana dio inicio la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol y Robinson Canó reveló en una entrevista para Sports Illustrated México los motivos por los cuales decidió permanecer una temporada más con los Diablos Rojos, pese a declarar un día antes que no continuaría en el equipo.

Y es que, en medio del festejo por el bicampeonato, el dominicano tomó el micrófono frente a los aficionados escarlatas y, mientras el público coreaba “¡Uno más, uno más!”, se dejó contagiar por la emoción del momento.

Robinson Canó comparte los motivos de su permanencia en Diablos

(EFE/ Rafael Vadillo/Liga Mexicana de Béisbol)
(EFE/ Rafael Vadillo/Liga Mexicana de Béisbol)

Robinson Canó explicó que el apoyo de la afición lo conmovió hasta el punto de cambiar por completo su decisión inicial de no seguir en la Liga Mexicana de Béisbol.

El dominicano admitió que el grito de “uno más” de la Nación Escarlata, coreado junto a Gamboa, fue el principal factor que lo empujó a aceptar una temporada adicional con los Diablos Rojos.

“Cuando Gamboa y los fanáticos gritan uno más, eso fue realmente lo que me motivó. Soy de la idea de que, cuando el aficionado te pide algo, cuando te aclama, es muy difícil decirle que no”, manifestó Canó, dejando claro que el peso de la hinchada pesó más que sus propios planes previos.

El exjugador de los Yankees de Nueva York se prepara para una nueva campaña en la Liga Mexicana de Béisbol, en la que buscará mantener su poder ofensivo con el madero y continuar siendo un referente de liderazgo dentro del vestidor escarlata.

Qué motiva a Robinson Canó para seguir jugando

(X/@DiablosRojosMX)
El dominicano menciona que se siente amado en México. (X/@DiablosRojosMX)

En la entrevista para Sports Illustrated México, Robinson Canó abrió su corazón y explicó cuáles son los motivos por los que sigue jugando al béisbol, incluso después de haber alcanzado casi todo a lo largo de su carrera.

El dominicano reconoció que, más allá de trofeos y títulos, lo que lo mantiene en el campo es una pasión genuina por el juego, una chispa que crece con los años en lugar de apagarse:

“El amor y esa pasión por el béisbol me he dado cuenta que va más allá de lo que yo pensaba cuando era niño. Dios me ha dado la virtud de poder mantenerme en un nivel alto a esta edad y, sobre todo, de saber prepararme a lo largo de mi carrera”, confesó el pelotero de los Diablos.

Sobre la afición en México, el ex jugador de los Yankees dejó en claro que el trato que recibe en los estadios por parte de la fanaticada lo hace sentirse amado y valorado: “A donde quiera que voy, ya sea la Nación Escarlata o los aficionados del equipo contrario, me brindan amor y respeto”, señaló.

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