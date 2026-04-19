Cómo colaborará la Fiscalía General de la República en la investigación de feminicidios en México

Los feminicidios en México son perseguidos por las fiscalías estatales. | Jovani Pérez

La fiscal general Ernestina Godoy anunció un nuevo enfoque de la Fiscalía General de la República (FGR) para colaborar en la investigación de feminicidios en México, durante la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, celebrada el 17 de abril de 2026 en el Centro Cultural del México Contemporáneo.

Desde el inicio de su gestión al frente de la FGR, tras la salida de Alejandro Gertz Manero en noviembre de 2025, Godoy se comprometió a transformar la procuración de justicia, y durante el evento reconoció que el feminicidio es un delito con graves retos para el Estado y la sociedad.

Aclaró que la persecución penal de los feminicidios corresponde principalmente a las autoridades del fuero común -las fiscalías estatales- pero enfatizó que la FGR asumió una corresponsabilidad activa e ineludible en el combate a esta violencia.

Corresponsabilidad federal y apoyo científico a las fiscalías estatales

Godoy afirmó que la FGR pondrá a disposición de las fiscalías y procuradurías estatales toda su capacidad técnica, pericial y de inteligencia para fortalecer las investigaciones de feminicidio.

Detalló que la colaboración federal incluirá la realización de peritajes forenses de alta complejidad, análisis de contexto para identificar patrones y agresores, así como el uso de tecnologías avanzadas, como la biometría genética y la trazabilidad digital. Esta última estará a cargo del Centro Federal de Inteligencia Criminal, que funcionará como soporte técnico y científico para los casos más complejos.

El anuncio de la fiscal general tuvo una duración de poco más de una hora. Crédito: FGR

La fiscal general destacó que la institución establecerá convenios y mecanismos de colaboración ágiles para que la asistencia científica llegue de manera oportuna a las autoridades estatales.

Además, subrayó que la perspectiva de género será un criterio obligatorio en los procesos de investigación y que la FGR está lista para proveer asesoría y capacitación en la aplicación de protocolos homologados que permitan erradicar la revictimización y fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias.

Fortalecimiento de estándares y combate a la impunidad

Durante su intervención, Godoy señaló que la FGR colaborará para que las carpetas de investigación de feminicidio cumplan con criterios de debida diligencia reforzada y rigor técnico.

“La Fiscalía actuará como soporte técnico científico, garantizando mejoras para que la integración de las carpetas cumplan con los criterios de debida diligencia reforzada y rigor técnico, para que se conviertan en carpetas que lleven a los culpables a la cárcel, pero sobre todo, que no haya impunidad”, expresó.

El anuncio fue realizado por la fs¿iscal general el pasado 17 de abril. | FGR

La funcionaria reconoció que el feminicidio sigue siendo un reto pendiente y que la respuesta institucional debe pasar de la fragmentación y el rezago a la coordinación y el uso de herramientas científicas y tecnológicas.

Subrayó que la FGR apostará por la estandarización de protocolos para desarticular la violencia sistémica y sistemática contra las mujeres y recordó que la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar el feminicidio plantea la homologación del tipo penal y sus agravantes a nivel nacional, lo que permitirá una respuesta más coordinada y eficaz entre los diferentes órdenes de gobierno.

Coordinación nacional y visión integral

La fiscal general insistió en que el combate al feminicidio exige la suma de todas las capacidades del Estado mexicano y que la FGR ya inició el fortalecimiento de sus equipos técnicos para prestar asistencia científica y de inteligencia a las fiscalías estatales.

Godoy concluyó que la corresponsabilidad asumida por la FGR representa un cambio estructural en la manera en que el Estado mexicano enfrenta el feminicidio.

“De una vez por todas queremos acabar con este flagelo para nosotras las mujeres”, afirmó.