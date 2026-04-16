Sheinbaum confirma reapertura de investigación contra líder de La Luz del Mundo

El "Apóstol de Jesucristo" se valió de otros líderes y familiares cercanos para construir una gran red de delitos, abusos y crímenes sexuales contra los feligreses de la iglesia de La Luz del Mundo | Jovani Pérez / Infobae México

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el caso judicial relacionado con La Luz del Mundo será reabierto, luego de que la actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, se acercara a las víctimas para solicitar una nueva audiencia. Explicó que el objetivo es que un juez revise la decisión de cierre del expediente, tras la petición de las denunciantes.

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, Sheinbaum detalló que en la reunión del gabinete de seguridad se revisó el estatus del caso. Señaló que la actual fiscalía busca que el caso sea reabierto a partir de la solicitud de las víctimas, aunque dijo desconocer las razones que llevaron al cierre inicial de la investigación.

El pronunciamiento ocurre en medio del contexto judicial que rodea a Naasón Joaquín García, líder de La Luz del Mundo, quien fue condenado en Estados Unidos a 16 años y 8 meses de prisión por delitos sexuales contra menores, tras declararse culpable de tres cargos. El proceso derivó en la eliminación de otras acusaciones, de acuerdo con reportes periodísticos.

“En la reunión de hoy del gabinete de seguridad estuvo presente la fiscal Ernestina Godoy. Lo que ella hizo fue acercarse con las víctimas para que tuvieran una nueva audiencia porque están pidiendo a la fiscal que se reabra el caso. El cierre (del caso) fue el año pasado aún con el fiscal (hoy exfiscal) Alejandro Gertz Manero, las razones no las conozco, pero eso fue lo que nos informó hoy Ernestina en el gabinete de seguridad”, declaró Sheinbaum.

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves 16 de abril. (Crédito: Gobierno de México)

FGR cerró investigación en 2025 mientras víctimas impugnan el caso ante el Poder Judicial

En México, la investigación iniciada en 2019 por la FGR fue cerrada mediante el “no ejercicio de la acción penal”, decisión notificada en diciembre de 2025. El expediente incluía señalamientos por trata de personas, delincuencia organizada, abuso sexual y lavado de dinero, los cuales fueron considerados no procedentes por la autoridad ministerial.

Las denunciantes impugnaron la determinación y solicitado su revisión ante el Poder Judicial de la Federación, en un proceso que será analizado por un juez federal este 16 de abril de 2026 en Puente Grande, Jalisco.

La investigación también contempló señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado de dinero y el bloqueo de cuentas vinculadas a la organización religiosa, aunque esas indagatorias también fueron archivadas.

La Luz del Mundo, fundada en 1926 en Guadalajara, ha tenido tres liderazgos a lo largo de su historia: Eusebio Joaquín González, Samuel Joaquín Flores y Naasón Joaquín García. Bajo este último, la iglesia expandió su presencia a 58 países y alcanzó cerca de 2 millones de fieles en México.

El caso ha generado además reacciones en el ámbito público, luego de que en marzo de 2025 el Congreso de Jalisco declarara patrimonio cultural el templo principal de la organización, decisión que fue cuestionada por colectivos de víctimas pese a la condena vigente del líder religioso en Estados Unidos.