Ernestina Godoy presenta reestructuración de la FGR: “Nunca más una fiscalía opaca con burocracia dorada”

Este 17 de abril fue presentado el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, contemplado del 2026 al 2029. Crédito: FGR

La fiscal general Ernestina Godoy presentó la reestructuración de la Fiscalía General de la República (FGR) este 17 de abril, al dar a conocer el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029. La presentación tuvo como sede el Centro Cultural del México Contemporáneo, ubicado en la Ciudad de México.

El documento marcó el cierre a la llamada burocracia dorada en la institución y respondió a los rezagos acumulados bajo administraciones anteriores.

Godoy, quien asumió el cargo tras la salida de Alejandro Gertz Manero el 27 de noviembre de 2025, afirmó que nunca más habrá una fiscalía opaca con una burocracia dorada.

Godoy advirtió ante representantes del gabinete de seguridad, el Senado, la Suprema Corte y organizaciones sociales, que la transformación implica reducir la carga administrativa y fortalecer el trabajo ministerial. “Por mucho tiempo, el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente. Hoy declaramos el fin de esa era”, sostuvo.

Añadió que la confianza de la gente solo podrá recuperarse si la Fiscalía deja atrás el trabajo aislado y la falta de coordinación institucional.

El activo más valioso de la institución, dijo la fiscal, es su personal, con presencia en 154 ciudades y municipios del país.

Godoy anuncia reingeniería y enfoque científico en la FGR

La funcionaria informó que la Fiscalía General de la República inició una reestructuración de sus procesos, con modificaciones a su estatuto orgánico.

La fiscalía eliminó duplicidades, frenó la inercia burocrática y priorizó el trabajo operativo.

Según el anuncio, el nuevo modelo de investigación abandona el enfoque reactivo y apuesta por inteligencia, ciencia y análisis estratégico.

En la conferencia estuvieron presentes representantes del poder legislativo, ejecutivo y titulares de las fuerzas federales. Crédito: FGR

El plan impulsa la integración de carpetas sólidas, peritajes científicos y atención integral a las víctimas.

Asimismo, la reestructuración contempla la igualdad sustantiva y la paridad de género.

“Una fiscalía que aspira a ser justa debe ser equitativa en sus propias filas, desmantelando barreras históricas y garantizando espacios libres de cualquier forma de violencia institucional contra nosotras las mujeres”, expuso Godoy.

Además, señaló que pasó de contar con tres mujeres fiscales federales a trece y anticipó que la cifra crecerá.

Asimismo, confirmó que el pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y acoso sexual fue firmado por la totalidad del personal de la FGR, comprometiéndolos a nuevas acciones internas.

Nuevo marco legal y coordinación nacional para combatir la delincuencia

La titular de la FGR reconoció la aprobación de leyes como la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la Ley General de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar extorsión y la Ley sobre desaparición por parte del poder ejecutivo y señaló que ese entramado normativo permite anticipar, desarticular y combatir estructuras delictivas.

Parte de los servidores que asistieron a la presentación del plan. Crédito: FGR

Durante el anuncio subrayó la relevancia de la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales, fiscalías locales, organismos de derechos humanos, universidades y sociedad civil.

El plan estratégico incluye el fortalecimiento de la presencia operativa en los 61 municipios prioritarios del país.

La misión de cada una de las 32 fiscalías federales es fungir como vínculo entre la Fiscalía General y las acciones locales, además de articular con las fiscalías estatales y apoyar el combate a delitos de alto impacto, según lo declarado.

Justicia restaurativa, combate a la impunidad y profesionalización

El plan promueve la justicia restaurativa como mecanismo para la reparación integral del daño y la cohesión comunitaria.

La fiscal general aseguró que la perspectiva de género es obligatoria en todas las investigaciones, especialmente en feminicidio y desaparición de personas.

“Solo mediante la estandarización de protocolos será posible desarticular la violencia sistémica contra las mujeres”, aseguró.

Reconoció que el feminicidio sigue sin respuesta eficaz y recalcó la corresponsabilidad de la FGR para acabar con la impunidad.

En desaparición de personas, Godoy destacó la transformación del modelo de investigación, el fortalecimiento del sistema forense y la colaboración con agencias internacionales.

El anuncio de la fiscal general tuvo una duración de poco más de una hora. Crédito: FGR

Para la extorsión, anunció la creación de unidades especializadas y el uso de inteligencia, geolocalización y asfixia financiera para desmantelar redes criminales.

“La extorsión tiene que terminar. Ese es el compromiso del Gobierno de México”, afirmó.

La reestructuración de la Fiscalía contempla el estatuto y lineamientos para el Servicio Profesional de Carrera, con reglas claras para ingreso, ascenso y permanencia, y estímulos para la formación continua del personal.

El Instituto Nacional de Ciencias Penales tendrá un papel central en la formación y certificación de cuadros especializados para integrarse a la FGR.

Tolerancia cero a la corrupción y cierre a la impunidad

Godoy aseguró que la Fiscalía General de la República instauró un régimen de tolerancia cero frente a la corrupción, la negligencia y la falta administrativa.

“La prevención eficaz de la corrupción requiere un régimen que no solo promueva la ética, sino que aplique controles internos rigurosos, fomente la vigilancia ciudadana y sancione de manera implacable las conductas indebidas”, sentenció.

En el cierre de la conferencia, Godoy reiteró que la Fiscalía no fabricará culpables, pero tampoco permitirá la impunidad.

“A quienes delinquen, a quienes lastiman, a quienes creen que pueden seguir actuando con impunidad, les aseguro que la etapa de la indiferencia terminó”, concluyó.