Plátano dominico vs. Tabasco: Cuál tiene el índice glucémico más bajo para diabéticos

Además de sus micronutrientes, el plátano aporta energía inmediata gracias a su contenido de carbohidratos, lo que lo hace adecuado para deportistas, niños y adultos mayores (Imagen ilustrativa Infobae/ Gemini)

El plátano es una de las frutas más consumidas en América Latina, valorado tanto por su sabor como por su aporte de nutrientes esenciales. Destaca por su contenido de potasio, vitamina B6, vitamina C y fibra, elementos que favorecen el funcionamiento de músculos, sistema nervioso e inmunitario.

Su disponibilidad durante todo el año y su versatilidad en la cocina lo convierten en un alimento básico en muchas regiones.

Además de sus micronutrientes, el plátano aporta energía inmediata gracias a su contenido de carbohidratos, lo que lo hace adecuado para deportistas, niños y adultos mayores.

El alto valor nutricional de esta fruta contribuye a la prevención de deficiencias alimentarias y al bienestar general, siempre que su consumo se realice de manera equilibrada y en el marco de una dieta variada.

El plátano es fuente de fibra dietética, ayuda a la digestión y actúa como prebiótico por su almidón, lo que favorece el crecimiento de bacterias saludables en el colon.

Plátano y alimentación según los especialistas

El doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas y bioquímica nutricional, destaca el papel del plátano en la prevención y manejo de enfermedades como la diabetes, la obesidad y la resistencia a la insulina dentro del enfoque de la alimentación molecular. Según explica, el impacto del plátano en la salud depende de su forma de consumo y de la correcta combinación con otros grupos alimenticios.

Ramírez subraya que el plátano verde, por su alto contenido de almidón resistente y bajo nivel de azúcares, es un carbohidrato complejo que se digiere lentamente, ayudando a mantener estables los niveles de glucosa en sangre. En contraste, el plátano maduro contiene principalmente azúcares simples, como la fructosa, que se absorben rápidamente y pueden causar picos de glucosa, especialmente si se combina con otros carbohidratos en la misma comida. El especialista advierte que evitar la convergencia molecular —consumir varios alimentos del mismo grupo molecular en una misma comida— es clave para prevenir el desarrollo de enfermedades metabólicas.

Plátano y control de la glucosa

Bupa Salud afirma que el plátano, incluso siendo dulce, no debe excluirse de la dieta de personas con diabetes y que no causa picos significativos de glucosa si se consume moderadamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El índice glucémico (IG) es una herramienta que mide la rapidez con la que los alimentos elevan la glucosa en sangre. Para las personas con diabetes, elegir frutas con bajo o medio IG ayuda a evitar picos de glucosa y facilita el control metabólico. El plátano, pese a su sabor dulce, tiene un IG que varía según la madurez, pero suele mantenerse dentro de rangos aceptables para diabéticos.

Un plátano maduro presenta un IG promedio de 48, lo que lo clasifica como un alimento de bajo IG, según la web para corroborar el índice glucémico de distintos alimentos Glycemic Index.

Esto significa que, consumido en porciones adecuadas, el plátano no provoca incrementos bruscos de azúcar en sangre. La carga glucémica, otro indicador relevante, es de 10,1 en 100 gramos de plátano, considerada de nivel medio. La selección adecuada de la porción y el grado de maduración es fundamental para aprovechar sus beneficios sin alterar el control glucémico.

Bupa Salud afirma que el plátano, incluso siendo dulce, no debe excluirse de la dieta de personas con diabetes y que no causa picos significativos de glucosa si se consume moderadamente. Además, el plátano verde contiene más almidón resistente, que se digiere lentamente y tiene menor impacto glucémico.

Comparación del índice glucémico entre plátano dominico y Tabasco

El plátano Tabasco es más grande, por lo que la porción recomendada suele ser la mitad de la fruta, mientras que el dominico, de menor tamaño, permite consumir una unidad entera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fuentes nutricionales no distinguen diferencias significativas de IG entre el plátano dominico y el plátano Tabasco. Ambas variedades comparten un índice glucémico (IG) similar, cercano a 48-51 cuando están maduras, aunque en general el plátano dominico tiene un IG menor y el IG del plátano Tabasco puede incrementar si se excede su maduréz.

El plátano Tabasco es más grande, por lo que la porción recomendada suele ser la mitad de la fruta, mientras que el dominico, de menor tamaño, permite consumir una unidad entera sin sobrepasar los 15 gramos de carbohidratos sugeridos para diabéticos.

La clave está en la cantidad: tanto el dominico como el Tabasco, cuando se consumen con moderación y en estado menos maduro, mantienen su IG bajo y resultan aptos para personas con diabetes. No existen reportes científicos que indiquen que una variedad sea superior a la otra en términos de control glucémico.

Recomendaciones de consumo y efectos de la madurez

El plátano verde, al ser un carbohidrato complejo, libera glucosa de manera lenta, lo que ayuda a evitar picos de azúcar en sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grado de maduración del plátano influye de forma directa en su índice glucémico. Un plátano verde puede tener un IG de 43, mientras que uno muy maduro puede alcanzar hasta 74.

El plátano verde, al ser un carbohidrato complejo, libera glucosa de manera lenta, lo que ayuda a evitar picos de azúcar en sangre. Por eso, especialistas como el doctor Ramírez recomiendan priorizar el consumo de plátano verde en personas con diabetes, resistencia a la insulina u obesidad, y evitar mezclarlo con otros carbohidratos en la misma comida.

Preparaciones como la sopa de moneditas de plátano verde, combinadas con proteínas y grasas saludables, representan una opción equilibrada en el marco de la alimentación molecular. En cambio, mezclar plátano maduro con otros carbohidratos simples puede aumentar el riesgo de picos glucémicos y favorecer la aparición de enfermedades metabólicas.

Para personas con diabetes, se recomienda consumir plátano poco maduro y en cantidades moderadas. Así se aprovechan sus nutrientes y su aporte energético sin riesgos de elevaciones bruscas de glucosa.

Según especialistas de Bupa Salud, hervir u hornear el plátano es la forma más saludable de prepararlo. Evitar los plátanos muy maduros y priorizar los enteros frente a purés o jugos también ayuda a mantener un mejor control glucémico.