Panamá vs República Dominicana: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro amistoso previo al Mundial 2026

Después de perder por goleada ante Brasil, los canaleros tendrán una oportunidad de oro para recobrar la confianza antes de su debut en la Copa del Mundo. (REUTERS/Pilar Olivares)

Panamá enfrentará a República Dominicana este miércoles 3 de junio a las 18:45 horas (tiempo del centro de México) desde el Estadio Rommel Fernández en lo que será el penúltimo juego de preparación para la selección canalera previo al Mundial 2026.

Cómo llega la selección canalera al Mundial 2026

(REUTERS/Pilar Olivares)

Panamá llega a este nuevo compromiso tras firmar una eliminatoria destacada en la CONCACAF. El conjunto canalero finalizó como líder de su grupo con 12 puntos, sin registrar derrotas en los partidos disputados frente a Surinam, Guatemala y El Salvador.

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Sin embargo, el último amistoso de la selección canalera dejó sensaciones encontradas. A pesar de que lograron competir durante el primer tiempo ante Brasil en el Estadio Maracaná y le jugaron al tú por tú a una de las mejores selecciones del mundo, el equipo se desdibujó en la segunda mitad y finalmente terminaron cayendo por un escandaloso 2-6, lo cual genera incertidumbre sobre qué versión presentará la selección canalera en la Copa del Mundo.

Realmente para este encuentro no se espera que República Dominicana ofrezca mayor oposición, al ser un país con poca tradición futbolera, por lo cual es una oportunidad para despedirse de la mejor manera ante su afición y recobrar la confianza con miras a lo que será el Mundial 2026.

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Después de este encuentro, Panamá tendrá un último amistoso el próximo sábado 6 de junio vs Bosnia, el cual se llevará a cabo en St.Louis, Missouri.

Cuándo y dónde ver en vivo el encuentro amistoso

En México no habrá transmisión del partido. (REUTERS/Ricardo Moraes)

Hasta el momento, solamente hay transmisión confirmada tanto para Panamá como en República Dominicana, por lo que las personas que deseen ver el encuentro deberán utilizar un VPN y sintonizar alguna de estas señales:

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Panamá : RPC, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO

República Dominicana : CDN Deportes

Así que ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar del partido.