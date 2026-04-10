Este es el chocolate ideal para personas con resistencia a la insulina y diabetes

Moderación y calidad, la clave para disfrutar chocolate sin riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de chocolate puede formar parte de la alimentación de personas con resistencia a la insulina y diabetes, siempre que se elijan opciones adecuadas y se mantenga un consumo moderado. Especialistas en nutrición coinciden en que no todos los tipos de chocolate son iguales, por lo que es importante identificar cuáles pueden aportar beneficios sin afectar los niveles de glucosa en sangre.

El chocolate ideal en estos casos es aquel con un alto contenido de cacao, preferentemente superior al 70 por ciento. Este tipo de chocolate, conocido como chocolate oscuro, contiene menor cantidad de azúcares añadidos y es rico en compuestos antioxidantes como los flavonoides, los cuales pueden contribuir a mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer la salud cardiovascular.

Recomiendan chocolate con alto contenido de cacao para cuidar la glucosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, el chocolate con leche y el chocolate blanco suelen contener mayores cantidades de azúcar y grasas añadidas, lo que puede provocar picos de glucosa y dificultar el control metabólico. Por ello, su consumo debe evitarse o limitarse considerablemente en personas con estas condiciones.

Además del porcentaje de cacao, otro aspecto clave es revisar la etiqueta nutricional. Se recomienda elegir productos sin azúcares añadidos o endulzados con sustitutos como la estevia, y con bajo contenido de carbohidratos. También es importante prestar atención al tamaño de la porción, ya que incluso el chocolate oscuro puede afectar los niveles de glucosa si se consume en exceso.

Por ello, algunos especialistas sugieren que el consumo moderado de chocolate oscuro podría tener efectos positivos en la salud metabólica, debido a su capacidad para reducir la inflamación y mejorar la función de los vasos sanguíneos. Sin embargo, estos beneficios dependen de una ingesta controlada y de su integración dentro de una dieta equilibrada.

Chocolate adecuado puede ayudar a controlar la glucosa en sangre. Foto: (iStock)

Para las personas con resistencia a la insulina o diabetes, los especialistas recomiendan consumir pequeñas porciones, por ejemplo, uno o dos cuadros de chocolate oscuro al día, preferentemente después de una comida para evitar elevaciones bruscas de azúcar en sangre. Asimismo, se aconseja combinarlo con alimentos ricos en fibra o proteínas para mejorar la respuesta glucémica.

Es importante destacar que, antes de incorporar chocolate u otros alimentos a la dieta, las personas con estas condiciones deben consultar a un profesional de la salud o nutriólogo, quien podrá brindar recomendaciones personalizadas según sus necesidades y estado de salud.

En conclusión, el chocolate no está completamente prohibido para personas con resistencia a la insulina o diabetes, pero su elección y consumo deben ser cuidadosos. Optar por chocolate oscuro con alto contenido de cacao, sin azúcares añadidos y en porciones moderadas, puede permitir disfrutar de este alimento sin comprometer el control glucémico ni la salud general.