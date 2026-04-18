México

Abre sus puertas en CDMX el primer centro de certificación de motocicletas

Las operaciones comienzan a partir del viernes 17 de abril

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A partir de hoy, motociclistas en la Ciudad de México cuentan con un nuevo Centro de Certificación especializado, que busca garantizar la capacitación en seguridad vial y manejo responsable. Esta sede se ubica en la alcaldía Milpa Alta.

Las instalaciones ofrecen cursos teórico-prácticos enfocados en la prevención de accidentes y el cumplimiento de las normativas de tránsito vigentes.

El centro atiende a usuarios que desean obtener o refrendar su licencia tipo A1 o A2, requisito obligatorio para circular legalmente con motocicletas en la capital.

El proyecto atiende la necesidad de profesionalizar a conductores frente al aumento de percances registrados en los últimos meses. Las actividades incluyen evaluaciones psicofísicas, pruebas de manejo y sesiones sobre el uso correcto del equipo de protección.

Autoridades informan que el centro funcionará en horarios de lunes a viernes, ofreciendo cupo limitado por día para mantener la calidad en la enseñanza. Cada participante debe acreditar el curso para obtener la certificación válida ante Semovi.

Este espacio se suma a las acciones del gobierno capitalino para mejorar la seguridad en vialidades y reducir la cifra de más de 4.000 incidentes anuales asociados a motociclistas, una de las problemáticas señaladas por la SSC-CDMX.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México abrió un nuevo módulo para tramitar la certificación de motociclistas (X@SEMOV_Edomex)
La Secretaría de Movilidad del Estado de México abrió un nuevo módulo para tramitar la certificación de motociclistas (X@SEMOV_Edomex)

Conducir de manera segura, objetivo de la CDMX

Con el fin de certificar competencias de manejo seguro para los habitantes de la capital, se pone a disposición este nuevo centro, que iniciará operaciones bajo la coordinación del Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México (ICAT CDMX).

El modelo pretende disminuir accidentes y elevar la seguridad vial en una de las zonas con mayor uso de motocicleta en la capital.

ICAT CDMX garantiza que el certificado será requisito para la gestión de la licencia en Milpa Alta y posteriormente en otras alcaldías.

La inauguración del Centro Evaluador forma parte de la política integral de seguridad vial implementada por la administración local. La Jefatura de Gobierno prevé replicar esta estrategia en otras regiones de la ciudad para reducir el índice de siniestros relacionados con motocicletas.

Secretaría de Turismo (SECTUR) cancela Acamoto 2026

La titular de SECTUR Josefina Rodríguez Zamora confirma su respaldo a la decisión de las autoridades locales de negar permisos para la realización del Acamoto en el estado de Guerrero. La funcionaria señala que los destrozos provocados durante la edición pasada influyeron en la medida de rechazo.

En el Tianguis Turístico 2026, Rodríguez Zamora afirmó que tanto autoridades locales como estatales rechazan formalmente este evento que solía congregar a motociclistas en el estado de Guerrero.

La negativa a autorizar el Acamoto responde al historial de incidentes durante el evento anterior, según detalla la Secretaría de Turismo federal.

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