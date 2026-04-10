México

Identifican a agresor de motociclista que lo arrastró cientos de metros en carril de Mexibús en Coacalco l VIDEO

El hombre fue detenido por la policía y salió libre al poco tiempo, familiares exigen justicia ya que la víctima se encuentra grave

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Un conductor de una moto circulaba por el carril de Mexibús en Tultitlán, Estado de México, cuando el conductor de una camioneta blanca lo impactó y arrrastró, la víctima sobrevivió pero se encuentra grave. (Redes sociales)

Ya fue identificado el motociclista que fue arrastrado por más de 300 metros por una camioneta el 8 de abril, se trata de Dylan Alba Gutiérrez de 19 años, quien se encuentra delicado en hospital privado, con quemaduras en 70% del cuerpo, múltiples fracturas. Familiares reclaman que la ayuda médica la recibió entre 6 o 7 horas y tiene fractura de rodilla, lesiones en lacadera, 70% el cuerpo raspado y con graves quemaduras.

Asimismo fue identificado el conductor de la camioneta blanca que lo arrastró, la familia señaló que fue identificado como Erick Caballero de la empresa Tres hermanos asociados.

Según la información recabada en el lugar de los hechos, Alba Gutiérrez sufrió quemaduras en 70% de su cuerpo, múltiples fracturas, incluyendo una en la rodilla, así como lesiones graves en la cadera. Sus familiares detallan que, además de las quemaduras, presenta amplias áreas de la piel raspada por el arrastre durante varios minutos sobre el asfalto. El lento tiempo de respuesta en la atención médica provocó reclamos por parte de la familia, quienes consideran que esta demora influyó negativamente en el estado de salud de Dylan.

De acuerdo con la versión de los familiares, Caballero fue detenido por policías, sin embargo lo dejaron libre poco después, lo que consideran una injusticia.

La camioneta ingresó de manera indebida en el carril confinado del Mexibús y arrastró al motociclista desde la estación Villas de San José hasta poco antes de llegar a la estación Santa María, en dirección a Américas Tultitlán.

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Testigos captaron el arrastre del motociclista y demandan mayor seguridad vial

El accidente fue captado en video por la cámara de un automóvil que circulaba junto a los hechos. El material audiovisual, difundido en redes sociales, muestra la magnitud del incidente: en las imágenes se observa cómo la camioneta embiste y arrastra a la motocicleta con el conductor debajo del vehículo. La velocidad del auto implicó que el conductor no disminuyera la marcha en ningún momento durante el arrastre. Quienes aguardaban la llegada del Mexibús en la estación Villas de San José quedaron impactados al presenciar el nivel de violencia del atropellamiento.

En el video, la reacción de los testigos es inmediata: se escuchan gritos alertando del peligro vital al que se enfrenta la víctima. “Lo va a matar, lo está matando”, exclama una persona testigo del hecho. Otros usuarios que viajaban en motocicleta persiguieron a la camioneta en un intento por obligar al conductor a detenerse y poder auxiliar al joven. Finalmente, el vehículo se detuvo poco antes de llegar a la estación Santa María.

Los testigos llamaron a servicios de emergencia apenas presenciaron el accidente. Sin embargo, la familia señala que el tiempo de espera para que el joven fuera atendido fue de al menos seis horas. Durante ese lapso, las lesiones se agraviaron.

El caso reabre debate sobre seguridad vial y regula el acceso a carriles exclusivos

El caso de Dylan Alba Gutiérrez provocó indignación entre habitantes y usuarios del transporte público en Tultitlán, debido al alto riesgo que provoca la invasión de carriles exclusivos del Mexibús por vehículos particulares. Los residentes reiteran la urgencia de reforzar la seguridad vial en la zona, en la que incidentes de este tipo se han vuelto frecuentes.

El motociclista permanece hospitalizado con pronóstico reservado. De acuerdo con la información proporcionada por la familia, el joven presenta heridas en 70% del cuerpo, quemaduras severas y fracturas múltiples ocasionadas tanto por el impacto como por el arrastre prolongado sobre el pavimento. El conductor presuntamente responsable está detenido y enfrenta cargos por su implicación en el atropellamiento, cuya investigación se encuentra abierta en el Ministerio Público local.

Lo más importante

  • Dylan Alba Gutiérrez fue arrastrado más de 300 metros por una camioneta en Tultitlán; presenta quemaduras en 70% del cuerpo y fracturas múltiples.
  • La familia denuncia que la atención médica tardó entre seis y siete horas y responsabiliza a Erick Caballero, conductor identificado y detenido.
  • El caso reaviva discusiones sobre la invasión de carriles exclusivos del Mexibús y la urgencia de mejorar la seguridad vial en el Estado de México.

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