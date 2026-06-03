México

Quién es Thapelo Maseko, jugador de Sudáfrica que es compañero de Memo Ochoa en Chipre

El atacante sudafricano destaca por su velocidad y por su capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo

Guardar
Google icon
El delantero sudafricano Thapelo Maseko comparte equipo con Guillermo Ochoa en el AEL Limassol de la Primera División de Chipre (Instagram | thapelo_maseko40)
El delantero sudafricano Thapelo Maseko comparte equipo con Guillermo Ochoa en el AEL Limassol de la Primera División de Chipre (Instagram | thapelo_maseko40)

Una de las cosas que ha llamado la atención a pocos días del Mundial 2026 es que el delantero sudafricano Thapelo Maseko comparte equipo con Guillermo Ochoa en el AEL Limassol de la Primera División de Chipre.

Esta es una relación poco habitual que conecta al histórico portero mexicano con una de las jóvenes promesas africanas en el futbol europeo. Ambos integran la plantilla que disputó la temporada más reciente en Chipre.

PUBLICIDAD

Thapelo dio el salto a Europa para incorporarse al AEL Limassol, donde coincidió con Ochoa el año pasado (Instagram | thapelo_maseko40)
Thapelo dio el salto a Europa para incorporarse al AEL Limassol, donde coincidió con Ochoa el año pasado (Instagram | thapelo_maseko40)

Quién es Thapelo Maseko, compañero de Ochoa en Chipre

Maseko, nacido el 11 de noviembre de 2003, destaca por su velocidad y por su capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo. El atacante tuvo un paso por el Mamelodi Sundowns, Maseko donde captó la atención de clubes fuera de Sudáfrica por su rendimiento ofensivo.

Thapelo dio el salto a Europa para incorporarse al AEL Limassol, donde coincidió con Ochoa el año pasado. Esta dupla ha sido clave en el desarrollo del club chipriota, especialmente en torneos de copa, donde los goles de Maseko han resultado decisivos.

PUBLICIDAD

Maseko y Ochoa, conexión africano-mexicana en Chipre

La llegada de Ochoa al futbol chipriota marcó un nuevo capítulo en su carrera internacional. El portero, reconocido por su trayectoria en la Liga MX, España, Francia e Italia, reforzó la portería del AEL Limassol y se convirtió en referente para varios jugadores jóvenes, entre ellos Thapelo Maseko. En la temporada más reciente, ambos fueron piezas recurrentes en el once titular.

Thapelo dio el salto a Europa para incorporarse al AEL Limassol, donde coincidió con Ochoa el año pasado (Instagram | thapelo_maseko40)
Thapelo dio el salto a Europa para incorporarse al AEL Limassol, donde coincidió con Ochoa el año pasado (Instagram | thapelo_maseko40)

Maseko, de apenas 22 años, es uno de los cinco sudafricanos que militan en Europa y que integran la lista oficial de Sudáfrica para el Mundial 2026. El club chipriota contó con la experiencia de Ochoa bajo los tres palos y la explosividad de Maseko en la banda izquierda.

Maseko en la selección sudafricana rumbo al Mundial 2026

Thapelo Maseko figura en la lista definitiva de los Bafana Bafana para el Mundial 2026, donde el equipo africano enfrentará a México en el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El entrenador Hugo Broos incluyó al atacante tras su rendimiento en el futbol europeo y sus actuaciones con el club chipriota.

Cabe indicar que el atacante ha sido habitual en los llamados recientes de la selección y se perfila como titular para el debut mundialista.

Memo Ochoa sí tendrá su sexto mundial en su trayectoria y marcará un nuevo récord (AP Foto/Marco Ugarte)
Memo Ochoa sí tendrá su sexto mundial en su trayectoria y marcará un nuevo récord (AP Foto/Marco Ugarte)

Por su parte, Memo Ochoa, con cinco participaciones en Copas del Mundo y considerado referente de la Selección Mexicana, figura como el elegido para custodiar la portería en el debut mundialista frente a Sudáfrica. Aunque durante semanas persistieron las dudas respecto a quién defendería el arco en el primer encuentro, información reciente habría aclarado el escenario y confirmado la decisión tomada por el Vasco para el inicio del torneo.

Temas Relacionados

Thapelo MasekoMemo OchoaGuillermo OchoaChipreSelección de Sudáfrica Mundial 2026Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pensión Bienestar 2026: qué hacer si tu fecha de pago ya pasó y el dinero no llegó a tu tarjeta

La guía para aclarar el motivo del rechazo y asegurar que recibas las mensualidades acumuladas

Pensión Bienestar 2026: qué hacer si tu fecha de pago ya pasó y el dinero no llegó a tu tarjeta

Calendario SEP 2026: cuántos días faltan para las vacaciones de verano

El calendario escolar 2025-2026 de la SEP está en su recta final y miles de familias ya se preguntan cuántos días faltan para las vacaciones

Calendario SEP 2026: cuántos días faltan para las vacaciones de verano

Suman 5 casos del puerquito rosa en Culiacán: ejecutan a hombre en la colonia 10 de Mayo y abandonan el peluche junto al cuerpo

El hallazgo sigue el patrón registrado en cuatro homicidios previos en Sinaloa, entre ellos los casos de dos adolescentes de 17 años asesinados en la capital del estado

Suman 5 casos del puerquito rosa en Culiacán: ejecutan a hombre en la colonia 10 de Mayo y abandonan el peluche junto al cuerpo

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

El conductor recordó una etapa clave de su trayectoria y abordó una controversia reciente que ha llamado la atención en las redes sociales

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

Denuncia ante Profepa por caso Topolobampo: instalarán planta de amoniaco y comunidades se oponen por riesgo ambiental

El dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó una denuncia popular para sumarse a la petición de comunidades indígenas de Sinaloa para fetar este proyecto

Denuncia ante Profepa por caso Topolobampo: instalarán planta de amoniaco y comunidades se oponen por riesgo ambiental
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suman 5 casos del puerquito rosa en Culiacán: ejecutan a hombre en la colonia 10 de Mayo y abandonan el peluche junto al cuerpo

Suman 5 casos del puerquito rosa en Culiacán: ejecutan a hombre en la colonia 10 de Mayo y abandonan el peluche junto al cuerpo

Estados Unidos usa el narcotráfico como pretexto para intervenir, pero México combate las causas; Sheinbaum destaca avances

Cae en Tijuana presunto implicado en el asesinato del hijo de Ceci Flores: ya suman siete detenidos

Detienen al “Popeye”, Donovan y Fabiola de “Los Tanzanios” en Iztapalapa: son acusados de narcomenudeo, extorsión y homicidios

Jornada violenta en Sinaloa: Culiacán registra 10 homicidios

ENTRETENIMIENTO

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

Yordi Rosado habla sobre su distanciamiento con Adal Ramones y aclara la polémica de los molletes

Mónica Castañeda regresa a Ventaneando tras la muerte de su hermana: esto dijo en vivo

‘Jessie la vaquerita’ tendrá la misma voz en español latino para Toy Story 5: Irán Castillo lo confirma

Aaron Mercury será juez en Miss Universo México: así se prepara para el certamen

Acusan a Mr. Doctor de estigmatizar a las personas con VIH tras subir entrevista y colocar polémica foto

DEPORTES

Red Sox vs Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO la clásica rivalidad de la MLB desde México

Red Sox vs Yankees: cuándo y dónde ver EN VIVO la clásica rivalidad de la MLB desde México

Cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales femeninas de Roland Garros 2026 desde México

España vs Irak: dónde y cuándo ver en México el amistoso previo al Mundial 2026

Hugo Sánchez se une a LaLiga para abrir exposición de futbol con piezas originales en la CDMX

Qué jugadores mexicanos que estarán en el Mundial 2026 podrían comandar la nueva generación rumbo a 2030