Quién es Thapelo Maseko, jugador de Sudáfrica que es compañero de Memo Ochoa en Chipre

El delantero sudafricano Thapelo Maseko comparte equipo con Guillermo Ochoa en el AEL Limassol de la Primera División de Chipre (Instagram | thapelo_maseko40)

Una de las cosas que ha llamado la atención a pocos días del Mundial 2026 es que el delantero sudafricano Thapelo Maseko comparte equipo con Guillermo Ochoa en el AEL Limassol de la Primera División de Chipre.

Esta es una relación poco habitual que conecta al histórico portero mexicano con una de las jóvenes promesas africanas en el futbol europeo. Ambos integran la plantilla que disputó la temporada más reciente en Chipre.

PUBLICIDAD

Thapelo dio el salto a Europa para incorporarse al AEL Limassol, donde coincidió con Ochoa el año pasado (Instagram | thapelo_maseko40)

Quién es Thapelo Maseko, compañero de Ochoa en Chipre

Maseko, nacido el 11 de noviembre de 2003, destaca por su velocidad y por su capacidad para desequilibrar en el último tercio del campo. El atacante tuvo un paso por el Mamelodi Sundowns, Maseko donde captó la atención de clubes fuera de Sudáfrica por su rendimiento ofensivo.

Thapelo dio el salto a Europa para incorporarse al AEL Limassol, donde coincidió con Ochoa el año pasado. Esta dupla ha sido clave en el desarrollo del club chipriota, especialmente en torneos de copa, donde los goles de Maseko han resultado decisivos.

PUBLICIDAD

Maseko y Ochoa, conexión africano-mexicana en Chipre

La llegada de Ochoa al futbol chipriota marcó un nuevo capítulo en su carrera internacional. El portero, reconocido por su trayectoria en la Liga MX, España, Francia e Italia, reforzó la portería del AEL Limassol y se convirtió en referente para varios jugadores jóvenes, entre ellos Thapelo Maseko. En la temporada más reciente, ambos fueron piezas recurrentes en el once titular.

Thapelo dio el salto a Europa para incorporarse al AEL Limassol, donde coincidió con Ochoa el año pasado (Instagram | thapelo_maseko40)

Maseko, de apenas 22 años, es uno de los cinco sudafricanos que militan en Europa y que integran la lista oficial de Sudáfrica para el Mundial 2026. El club chipriota contó con la experiencia de Ochoa bajo los tres palos y la explosividad de Maseko en la banda izquierda.

PUBLICIDAD

Maseko en la selección sudafricana rumbo al Mundial 2026

Thapelo Maseko figura en la lista definitiva de los Bafana Bafana para el Mundial 2026, donde el equipo africano enfrentará a México en el partido inaugural el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. El entrenador Hugo Broos incluyó al atacante tras su rendimiento en el futbol europeo y sus actuaciones con el club chipriota.

Cabe indicar que el atacante ha sido habitual en los llamados recientes de la selección y se perfila como titular para el debut mundialista.

Memo Ochoa sí tendrá su sexto mundial en su trayectoria y marcará un nuevo récord (AP Foto/Marco Ugarte)

Por su parte, Memo Ochoa, con cinco participaciones en Copas del Mundo y considerado referente de la Selección Mexicana, figura como el elegido para custodiar la portería en el debut mundialista frente a Sudáfrica. Aunque durante semanas persistieron las dudas respecto a quién defendería el arco en el primer encuentro, información reciente habría aclarado el escenario y confirmado la decisión tomada por el Vasco para el inicio del torneo.

PUBLICIDAD