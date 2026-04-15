Así comenzó la balacera en expo moto tras fuerte riña campal en Ixtapaluca l Video

Los organizadores del Ixtapamoto 2026 informaron que su equipo de seguridad, en coordinación con las autoridades, implementaron un operativo que permitió detener al sujeto que accionó el arma de fuego

Un evento de convivencia para motociclistas terminó en pánico y violencia en Ixtapaluca este domingo, cuando el encuentro conocido como Ixtapamoto 2026 —realizado en la Ciudad Deportiva de la colonia Rosa de San Francisco— derivó en una balacera y una riña campal luego de graves fallas en organización y seguridad.

Asistentes y vecinos identifican la falta de control y protocolos, sumada a la presencia de armas de fuego, como factores que detonaron la emergencia y causaron terror entre las familias presentes.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el momento en que varios grupos de motociclistas y asistentes protagonizan enfrentamientos a golpes, mientras un sujeto dispara varias veces al aire.

El caos generado por la riña y las detonaciones obligó a familias a correr para resguardarse. Los videos dejan registro del momento en que los visitantes buscan refugio y algunos motociclistas escapan del lugar. Aunque el saldo oficial no reporta lesionados ni detenidos, las redes sociales dan cuenta de reclamos ciudadanos por mayores controles y responsabilidad de organizadores y autoridades.

Un hombre disparó al aire pára amenazar a organizadores ante una inconformidad, pese a que realizó varios disparos, no se reportaron heridos Foto: Captura de pantalla

Asistentes y vecinos señalan que en Ixtapamoto 2026 se vendieron bebidas alcohólicas de manera indiscriminada y los servicios de emergencia resultaron insuficientes pese al tipo de actividades realizadas, como arrancones y acrobacias en motocicleta. Incluso, varios motociclistas habrían circulado sin respetar medidas básicas de seguridad vial. La concentración de decenas de personas, la falta de vigilancia y la venta de alcohol habrían creado el ambiente propicio para que el evento se desbordara.

El equipo de seguridad de los organizadores, en conjunto con autoridades municipales, logró detener al sujeto que habría disparado durante los hechos, según declaraciones difundidas por los mismos responsables del evento. “No hubo personas lesionadas”, enfatizaron los organizadores en su balance a medios locales, mientras habitantes de Ixtapaluca insisten en la urgente necesidad de investigar lo sucedido y sancionar a quienes resulten responsables.

Fallas en seguridad y antecedentes reiterados por vecinos

Quienes asistieron o viven cerca del lugar refieren una ausencia de operativos preventivos dados los antecedentes del evento, pues en ediciones pasadas ya se habían registrado accidentes y personas lesionadas durante competencias y carreras clandestinas. Vecinos de la zona sostienen ante Agencia Quadratín que las autoridades municipales permitieron la realización de Ixtapamoto de nuevo sin reforzar protocolos, aun cuando la edición previa dejó lesionados.

Entre las principales denuncias de la población destacan la falta de cuerpos de seguridad y de servicios médicos apropiados. Testimonios recabados en internet subrayan que “no se vio presencia suficiente de cuerpos de seguridad ni de servicios de emergencia”, a pesar de que el evento obligaba a una vigilancia reforzada. La venta libre de bebidas alcohólicas y el tránsito sin casco ni medidas de seguridad preocuparon a familias y visitantes.

Vecinos y participantes exigen que este tipo de eventos masivos en Ixtapaluca cuenten con mayores controles, filtros de acceso y condiciones para evitar que se conviertan en focos de riesgo. La comunidad demanda a las autoridades municipales que esclarezcan lo ocurrido y no permitan futuras ediciones mientras no se revise a fondo la seguridad, la logística y la regulación de actividades de riesgo.

Videos exhiben el pánico y autoridades niegan lesionados

En videos que circularon ampliamente la tarde del domingo se observa el momento en que se desata la riña y cómo un hombre dispara al aire varias veces. Las detonaciones causaron estampida. “La gente comenzó a correr para refugiarse”, narraron en redes.

Pese al caos, la versión oficial insiste en que “no hubo personas lesionadas” y que solo se logró detener al presunto responsable de los disparos. Hasta ahora, no hay información sobre personas formalmente remitidas al Ministerio Público ni confirmaciones oficiales sobre el estado de las investigaciones.

La jornada dejó un saldo de inquietud en la comunidad y abrió de nuevo el debate sobre la realización de eventos masivos sin previsiones suficientes en el Estado de México. Organizaciones vecinales advierten que, sin protocolos contundentes, Ixtapamoto y otras concentraciones similares seguirán representando un riesgo para la población.

Balacera y enfrentamientos interrumpen el evento Ixtapamoto 2026 en Ixtapaluca; videos muestran pánico y disparos al aire.

Vecinos y asistentes denuncian fallas graves de seguridad, venta de alcohol y falta de servicios de emergencia durante el evento.

Organizadores reportan la detención de un implicado y afirman que no hubo personas lesionadas; la comunidad exige una investigación profunda.