México

Secretaría de Turismo respalda la cancelación del Acamoto 2026 en Acapulco:“Aplaudo la decisión del municipio”

La acumulación de incidentes y protestas empujó a funcionarios y empresarios a rechazar la celebración del tradicional encuentro de motociclistas

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La titular del área turística expresó su apoyo a la determinación local para no expedir permisos, considerando situaciones de seguridad, impacto ambiental y antecedentes de alteraciones en actividades previas vinculadas al encuentro motorizado. | (Crédito: Acamoto 2026/composición fotográfica)
La titular del área turística expresó su apoyo a la determinación local para no expedir permisos, considerando situaciones de seguridad, impacto ambiental y antecedentes de alteraciones en actividades previas vinculadas al encuentro motorizado. | (Crédito: Acamoto 2026/composición fotográfica)

Tras un registro de al menos ocho personas fallecidas, accidentes, caos vial, actos de vandalismo y basura acumulada en las calles de Acapulco durante la edición del Acamoto 2025; impulsadas por quejas ciudadanas, las autoridades locales decidieron cancelar la edición 2026 de este evento.

Así lo informó el Ayuntamiento de Acapulco al anunciar que no se otorgará ningún permiso para que se realice el Acamoto, pese a que los organizadores de este evento promocionaron este evento para que asistieran el próximo mes de mayo.

SECTUR respalda cancelación del Acamoto 2026

Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Secretaría de Turismo (SECTUR), expresó su respaldo a las autoridades locales al decidir no emitir permisos para el Acamoto.

Durante el Tianguis Turístico 2026, Rodríguez contó que debido a que las autoridades locales y estatales expresaron su rechazo para que este evento que reunía a motociclistas en Guerrero se lleve a cabo, así como los destrozos provocados el año pasado, la motivaron a sumarse a la no autorización:

“Hemos visto lo que sucedió el año pasado, buscamos siempre el bienestar de todas y todos, incluyendo a los que viajan a Acapulco”.

Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 18 de marzo. / Foto: Secretaría de Turismo (Infobae-Itzallana)
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles 18 de marzo. / Foto: Secretaría de Turismo (Infobae-Itzallana)

La secretaria afirmó que la SECTUR apoya eventos que “generen prosperidad para las personas y los ecosistemas”. Además, señaló que la cultura turística positiva de un país depende de los eventos; “entonces aplaudo la decisión del municipio, del gobierno del estado, y reitero mi compromiso con eventos que generen bienestar para todos”.

Historial de accidentes y denuncias por alteraciones a la seguridad y convivencia

El antecedente inmediato, Acamoto 2025, reunió a más de 10 mil motociclistas y dejó un saldo de al menos ocho personas fallecidas, además de múltiples accidentes, caos vial e incluso actos de vandalismo.

Sectores empresariales y autoridades destacan que han existido denuncias ante la Fiscalía General del Estado en contra de organizadores por hechos violentos de ediciones previas.

Empresarios subrayan que la falta de permisos convierte estas concentraciones en focos de desorden y riesgo. Advierten que la acumulación de basura y la afectación directa a la vida cotidiana terminan por dañar la reputación turística de la ciudad.

Empresarios y sociedad civil exigen cancelar el Acamoto 2026 pese a la insistencia de los promotores

Durante una conferencia, el secretario de Seguridad Pública municipal, Federico Argumedo Rodríguez, aclaró que no existe solicitud formal para celebrar el Acamoto 2026, de presentarse, la petición sería rechazada por prioridades de seguridad y convivencia. Argumedo Rodríguez pide a los organizadores y motociclistas respetar la ley y evitar alteraciones al orden cotidiano del puerto.

Gobierno y organizadores chocan por realización del Acamoto 2026. Foto: (Acamoto 2026 en FB)
Gobierno y organizadores chocan por realización del Acamoto 2026. Foto: (Acamoto 2026 en FB)

Urióstegui Carbajal solicita públicamente a los responsables del evento cancelar la edición 2026 y, si así lo desean, gestionar próximas reuniones bajo esquemas regulados y con aval formal. El líder empresarial advierte sobre el efecto negativo que el Acamoto tiene para la imagen de Acapulco, dados los incidentes recientes y la acumulación de quejas por desórdenes y violencia.

Asimismo, el gobierno municipal reitera que Acapulco permanece abierto al turismo, pero condiciona la realización de eventos masivos al cumplimiento de leyes y lineamientos de seguridad.

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