México

Cuidado: el trámite bancario que debes realizar para que no bloqueen tus transferencias sin previo aviso

Si el banco detecta que tus datos biométricos no están al día, restringirá ciertas operaciones hasta que acudas a regularizarlos en sucursal

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Torre BBVA
BBVA México puede bloquear operaciones si el cliente no actualiza sus datos biométricos, como huella digital y fotografía, en sucursal - Fotos: Cuartoscuro

Es posible que el banco solicite la actualización de datos biométricos, ya que desde hace algunos años la normatividad bancaria en México exige a las instituciones financieras recabar y mantener actualizados datos biométricos de sus clientes para reforzar la seguridad y prevenir fraudes como:

  • huellas dactilares
  • fotografía
  • firma

Frecuentemente, cuando el banco detecta que estos datos no están completos o actualizados, puede restringir ciertas operaciones hasta que el usuario acuda a una sucursal para regularizar su información biométrica.

Esto coincide con la práctica que describe Julio Astillero en la publicación, donde se bloquean operaciones hasta que el cliente actualice sus datos en sucursal.

Captura de pantalla de un tuit de Julio Astillero, @julioastillero, sobre BBVA México, detallando la imposición de "candados aleatorios" a cuentas bancarias
El periodista Julio Astillero denuncia públicamente que BBVA Bancomer México impone "candados aleatorios" a las cuentas, impidiendo operaciones habituales sin justificación legal hasta que los usuarios actualicen sus datos en sucursales. (Julio Hernández (Astillero))

BBVA México puede bloquear operaciones en cuentas hasta que el usuario acuda a una sucursal a actualizar sus datos. El banco suele pedir actualización de datos biométricos como huella digital y fotografía, además de identificación oficial vigente.

Esto responde a normativas de seguridad bancaria en México para prevenir fraudes. Acudir a la sucursal y mantener estos datos actualizados evita bloqueos en la cuenta.

La implementación de estos protocolos busca reducir fraudes, prevenir la suplantación de identidad y garantizar el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero. Aunque no se trata de disposiciones recientes, las instituciones financieras han reforzado estas medidas en los últimos años.

Todos los bancos del país están reforzando la actualización de datos biométricos por normatividad del sector financiero. Estos son los puntos clave con base en la información más reciente:

A partir del 1 de julio de 2026, los bancos exigirán identificación oficial vigente y datos biométricos (huella dactilar, fotografía, reconocimiento facial o firma electrónica) para realizar operaciones en efectivo superiores a 140 mil pesos en sucursal física.

La actualización de datos biométricos es requisito indispensable para evitar bloqueos en cuentas y garantizar la seguridad bancaria en México - Euroma press
La actualización de datos biométricos es requisito indispensable para evitar bloqueos en cuentas y garantizar la seguridad bancaria en México - Euroma press

Aunque la CURP biométrica ya está disponible y se espera que en el futuro se vuelva un requisito más extendido, actualmente no es obligatoria para la mayoría de los trámites cotidianos en las instituciones financieras.

Por ahora, los bancos piden datos biométricos tradicionales: huella digital y, en algunos casos, reconocimiento facial. La exigencia de actualización de estos datos puede llevar a que el banco coloque “candados” o bloqueos en las cuentas hasta que el cliente acuda a una sucursal a registrar o actualizar sus datos biométricos.

Recomendación para no tener bloqueos:

  • Acudir a la sucursal BBVA México con identificación oficial vigente (INE/IFE o pasaporte).
  • Proporcionar tus datos biométricos (huella digital y/o fotografía) si el banco lo solicita.
  • Mantener actualizados tus datos de contacto (celular y correo electrónico).

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