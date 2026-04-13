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CURP biométrica: paso a paso para obtenerla en CDMX

El nuevo sistema utiliza tecnologías avanzadas para verificar la identidad, aumentar la seguridad y reducir fraudes, con la promesa de agilizar trámites oficiales

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El trámite se debe realizar de forma presencial en los módulos habilitados.
El trámite se debe realizar de forma presencial en los módulos habilitados.

La CURP biométrica ya puede tramitarse en la Ciudad de México y representa un avance en la modernización de la identidad digital. Obtener la CURP biométrica en la CDMX requiere realizar el trámite de forma presencial en uno de los módulos habilitados.

Solo personas mayores de edad pueden solicitarla; el proceso exige agendar previamente una cita en línea, firmar consentimiento y acudir ante personal autorizado.

Qué es la CURP biométrica y en qué se diferencia de la CURP tradicional

Infográfico del gobierno mexicano con un dibujo de una persona, títulos en español sobre la CURP y el registro biométrico, y logos oficiales
Infografía oficial explica quién puede solicitar el registro biométrico de la CURP, incluyendo personas mexicanas por nacimiento o naturalización y extranjeras solicitantes de refugio. (RENAPO)

La CURP biométrica es la versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población (CURP), que suma datos biométricos a los 18 caracteres del código original formado por nombre, apellidos, fecha de nacimiento y nacionalidad.

La CURP tradicional, en cambio, solo era un código impreso, la nueva modalidad ofrece un identificador digital al añadir huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma electrónica.

Estos avances fortalecen la seguridad y la precisión en la validación de identidad, ya que la persona queda integrada en una base de datos nacional que facilita consultas y autenticaciones en tiempo real.

Además, el documento ahora se entrega tanto en formato físico como digital y contiene un código QR enlazado a la Plataforma Única de Identidad (PUI), lo que permite la interoperabilidad entre autoridades y servicios públicos.

Requisitos para solicitar la CURP biométrica en la CDMX

Infografía del gobierno mexicano detallando los cinco pasos para el registro de la CURP con elementos biométricos: firma, rostro, huellas, iris e identificación
Pasos para el registro biométrico de la CURP, incluyendo la captura de firma digital, rostro, huellas dactilares, iris e identificación oficial. (RENAPO)

El proceso para tramitar la CURP biométrica está dirigido únicamente a personas mayores de edad con nacionalidad mexicana. Es necesario llevar los siguientes documentos en original:

  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional u otra reconocida)
  • Acta de nacimiento mexicana
  • Comprobante de domicilio reciente (no mayor a tres meses)
  • La CURP tradicional, si se cuenta con ella

No se aceptan copias ni trámites por terceros, y la entrega de documentos debe hacerse personalmente en la oficialía del Registro Civil correspondiente a la cita programada.

Para iniciar, es indispensable agendar previamente una cita en el portal oficial del Registro Nacional de Población (Renapo).

Paso a paso para tramitar la CURP biométrica en la Ciudad de México

El trámite consta de distintas etapas presenciales realizadas en los módulos oficiales de la capital. Los pasos esenciales son:

1. Entrar al portal de citas: www.citas.renapo.gob.mx/citas/

2. Seleccionar la opción “Registro de datos biométricos” y elegir sede, fecha y horario disponibles

3. Confirmar la cita con los datos personales y guardar el comprobante

4. Acudir puntualmente al módulo asignado con toda la documentación original

5. Presentar los documentos al personal capacitado

6. Permitir la captura de huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma electrónica

7. Finalizar el proceso y recibir la constancia física y digital de la CURP biométrica

Captura de pantalla de un aviso oficial del gobierno mexicano en español, detallando la disponibilidad de citas para la CURP en varios estados y CDMX
La Secretaría de Gobernación y RENAPO informan sobre la disponibilidad de citas para trámites de CURP en Michoacán, Veracruz, Zacatecas y CDMX, anunciando futura expansión. (RENAPO)

Actualmente existen ocho módulos activos en la Ciudad de México, distribuidos en alcaldías como Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Venustiano Carranza. Los horarios varían entre 08:00 y 16:00 horas o de 08:30 a 14:30 horas, según la sede designada.

El trámite es gratuito y, si la documentación está completa y la cita está confirmada, se puede concluir en una sola visita.

Beneficios y recomendaciones para obtener la CURP biométrica

La CURP biométrica facilitará múltiples trámites oficiales y será indispensable para acceder a servicios públicos, inscribirse a programas gubernamentales, realizar trámites bancarios, procesos migratorios o recibir atención en salud.

Su uso será obligatorio y sustituirá paulatinamente a la CURP tradicional.

Entre las ventajas destacan:

  • Mayor seguridad en la autenticación de la identidad
  • Reducción significativa de fraudes y suplantaciones
  • Validación inmediata y digital de los datos
  • Ahorro de tiempo en trámites administrativos
  • Interoperabilidad entre dependencias para la búsqueda de personas

Para agilizar el proceso y evitar contratiempos:

  • Revisa y lleva todos los documentos en original
  • Agenda tu cita con la mayor anticipación posible
  • Consulta la sede y el horario asignado antes de acudir
  • Verifica que el módulo cuente con capacidad para capturar datos biométricos

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