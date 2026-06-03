México

Juana secuestró a tres adolescentes hondureños que soñaban con viajar a EEUU: le dan sentencia ejemplar

El hecho ocurrió en julio de 2016, cuando tres adolescentes, dos mujeres y un hombre, fueron capturados por hombres con armas en Villahermosa, Tabasco

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María Tomasa fue sentenciada a 75 años de prisión por secuestro Foto: Fiscalía
María Tomasa fue sentenciada a 75 años de prisión por secuestro Foto: Fiscalía

Una autoridad judicial sentencia a Juana N. a 75 años de prisión por secuestro agravado de tres adolescentes hondureños en Villahermosa, Tabasco, informa la FGR este lunes 1 de junio de 2026.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República, el caso se integra a partir de una investigación encabezada por la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH), que presenta pruebas para sustentar la responsabilidad penal de la acusada y obtener el fallo condenatorio.

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La FGR detalla que los hechos ocurren en julio de 2016, cuando tres adolescentes, de nacionalidad hondureña, cruzan por territorio mexicano con destino a Estados Unidos, tras una gestión realizada por su madre.

Según la FGR, al llegar a Villahermosa, tres personas armadas bajan de una camioneta, privan de la libertad a los tres menores y los trasladan a una casa de seguridad, donde permanecen bajo cautiverio.

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Una acuarela muestra a dos policías y cuatro personas esposadas en primer plano. Detrás, una casa rústica con numerosos migrantes asomándose por ventanas y puertas.
La policía detiene a cinco personas y rescata a más de 100 migrantes secuestrados en una vivienda precaria en Sonora, México, evidenciando un operativo exitoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía indica que el proceso ministerial permite acreditar “plenamente” la participación de Juana N. y que, tras la etapa de juicio oral, la sentencia se dicta en una audiencia pública realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en Villahermosa.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial impone una multa equivalente a $438,240 pesos, una amonestación y la suspensión de derechos civiles y políticos, precisa la FGR.

En su comunicado, la Fiscalía sostiene que la resolución se inscribe en acciones contra delitos que afectan a personas en movilidad humana y que buscan frenar la impunidad en casos que implican violaciones graves a la libertad de niñas, niños y adolescentes que transitan por México.

La FGR señala que las víctimas son menores de edad: dos mujeres y un hombre, todos de origen hondureño, y que el delito por el que se dicta sentencia corresponde a secuestro agravado en perjuicio de los tres adolescentes.

La institución agrega que la investigación y la presentación de elementos ante la autoridad judicial se desarrollan desde la representación social de la Federación, a fin de sostener la acusación en juicio oral y obtener una condena.

  • Juana N. recibe 75 años de prisión por el secuestro agravado de tres adolescentes hondureños en Tabasco, según la FGR.
  • Los hechos, de acuerdo con la Fiscalía, ocurren en julio de 2016 cuando las víctimas transitan por México rumbo a Estados Unidos.
  • La sentencia incluye multa de $438,240 pesos, amonestación y suspensión de derechos civiles y políticos, precisa la FGR.

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