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Manifestaciones escalan a días de la inauguración del Mundial 2026 en México: campesinos se suman a protestas de maestros

Campesinos Unidos anunció que se movilizarán en las tres sedes del torneo: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey

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Campesinos preparan movilizaciones simultáneas en las tres sedes mexicanas de la Copa del Mundo para exigir atención a las demandas del sector agrícola.
Campesinos preparan movilizaciones simultáneas en las tres sedes mexicanas de la Copa del Mundo para exigir atención a las demandas del sector agrícola. Crédito: Jesús Avilés/ Infobae México

A unos días de la inauguración del Mundial 2026, las protestas sociales continúan escalando en distintas regiones del país. Ahora, organizaciones de productores agrícolas anunciaron movilizaciones en las tres sedes mundialistas —Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara— en medio del conflicto magisterial encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En entrevista con el periodista Manuel Feregrino en el programa “Por la Mañana” de Radio Fórmula, Martín Lim, vocero de Campesinos Unidos y agricultor de Sinaloa, aseguró que productores de diversas regiones del país ya comenzaron a organizarse para realizar protestas durante el arranque del torneo, ante la falta de acuerdos con el gobierno federal para atender las demandas del sector agrícola.

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“No hay absolutamente ningún acuerdo. Sinaloa, como punta de lanza, se reinicia en la lucha del campo con rumbo al boicot al Mundial“, declaró Lim durante la transmisión radiofónica.

Campesinos anuncian protestas en sedes del Mundial 2026

Según explicó el vocero de Campesinos Unidos, las movilizaciones comenzaron este miércoles en distintos puntos de Sinaloa, donde productores retomaron bloqueos y manifestaciones en casetas y carreteras.

Detalló que agricultores de Guasave se manifestaron en la caseta de Cuatro Caminos, mientras que productores del valle de San Lorenzo, Culiacán y Navolato reanudaron acciones de protesta en la caseta de El Pisal.

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Además, adelantó que organizaciones agrícolas de varias entidades ya acordaron concentrarse en las ciudades que albergarán partidos del Mundial 2026.

De acuerdo con el plan expuesto por Lim:

  • Productores de Sonora, Baja California, Sinaloa y Nayarit se movilizarán en Guadalajara, Jalisco.
  • Agricultores de Tamaulipas, Chihuahua y Durango participarán en protestas durante los partidos programados en Monterrey, Nuevo León.
  • Campesinos de Tlaxcala, Estado de México, Texcoco y otras zonas cercanas a la capital se concentrarán en las inmediaciones del Estadio Banorte durante la inauguración del torneo en la Ciudad de México.

El dirigente señaló que cada organización regional coordinará de manera independiente el traslado y participación de sus integrantes.

La advertencia se produce en un contexto de creciente presión social para el gobierno federal, que también enfrenta movilizaciones permanentes de integrantes de la CNTE en la capital del país.

Integrantes de la CNTE destruyen estatuas del Mundial

Las nuevas amenazas de movilización coinciden con recientes acciones protagonizadas por integrantes de la CNTE, quienes han mantenido protestas en distintos puntos de la Ciudad de México durante las últimas semanas.

El pasado 2 de junio, manifestantes realizaron actos vandálicos contra algunas de las figuras decorativas instaladas en Paseo de la Reforma como parte de las actividades de promoción del Mundial 2026.

Las esculturas, que forman parte de la estrategia turística y cultural relacionada con la justa deportiva, resultaron dañadas durante una de las movilizaciones magisteriales, generando críticas de sectores empresariales y ciudadanos que consideran que estas acciones afectan la imagen del país a pocos días del inicio del torneo.

Los hechos incrementaron la preocupación sobre el impacto que podrían tener las protestas sociales durante uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Respuesta del gobierno de Sheinbaum ante protestas

Mientras las manifestaciones continúan escalando, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado mantener abiertas las mesas de diálogo con el magisterio.

De acuerdo con reportes recientes, la administración federal planteó nuevas propuestas para atender algunas de las exigencias de la CNTE, entre ellas modificaciones relacionadas con el control y asignación de plazas docentes.

Las negociaciones forman parte de los esfuerzos para evitar una mayor escalada de movilizaciones en vísperas del Mundial 2026, un evento que colocará a México bajo los reflectores internacionales como una de las tres naciones anfitrionas junto con Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, el anuncio realizado por Campesinos Unidos evidencia que el descontento social ya no se limita al sector educativo y podría extenderse a otros grupos organizados que buscan aprovechar la visibilidad global del torneo para presionar por soluciones a sus demandas.

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