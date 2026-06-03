¿Para qué sirve el bicarbonato de sodio? Descubre cómo elimina olores y mejora tu salud bucal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio es conocido por su papel en la repostería, donde transforma panes y pasteles en productos esponjosos gracias a su capacidad leudante.

Sin embargo, sus aplicaciones rebasan el ámbito culinario. Según la publicación de Healthline, revisada médicamente por Jared Meacham y escrita por Ryan Raman, este compuesto tiene usos prácticos tanto en el hogar como en la salud diaria.

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Los cinco usos clave en el hogar

El bicarbonato de sodio se ha consolidado como un aliado doméstico por su versatilidad. Entre los usos más destacados, sobresalen:

Eliminador de olores: Neutraliza olores en refrigeradores, basura y ambientes cerrados sin enmascarar con fragancias.

Desodorante natural: Absorbe el olor del sudor al reducir la acidez que generan las bacterias en las axilas.

Limpieza de superficies: Sirve para limpiar hornos, tazas manchadas, mármol, azulejos, microondas y más, mezclándolo con jugo de limón o vinagre para mayor poder desinfectante.

Blanqueador de ropa: Ayuda a eliminar manchas y suaviza el agua, por lo que se requiere menos detergente.

Ambientador casero: Junto con aceites esenciales, funciona como ambientador seguro para personas sensibles a químicos industriales.

Este producto se ha consolidado como un aliado doméstico por su versatilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Salud bucal: enjuague y blanqueamiento

Una de las aplicaciones más valoradas es en el cuidado bucal. El bicarbonato puede utilizarse como enjuague bucal, ya que ayuda a refrescar el aliento y puede elevar el pH de la saliva. Esto es relevante porque un entorno más alcalino inhibe el crecimiento de bacterias dañinas en la boca.

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Para preparar un enjuague, se recomienda disolver media cucharadita (2 gramos) de bicarbonato en medio vaso (120 ml) de agua tibia y enjuagar como de costumbre. Aunque un estudio de 2017 concluyó que no reduce significativamente el nivel de bacterias, sí mostró que incrementa el pH salival.

En cuanto al blanqueamiento dental, investigaciones citadas por Healthline sugieren que las pastas dentales con bicarbonato son más eficaces para eliminar manchas y placa que aquellas que no lo incluyen. Esto se debe a sus propiedades abrasivas suaves y a su efecto antimicrobiano.

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Desodorante y neutralizador de olores

El sudor por sí solo no huele. El olor aparece cuando las bacterias lo metabolizan y generan residuos ácidos. El bicarbonato es capaz de absorber estos compuestos y, al reducir la acidez, disminuye el mal olor. Puede aplicarse directamente en las axilas o mezclarse con aceite de coco, manteca de karité o fécula de maíz para crear un desodorante sin químicos añadidos.

Además, es útil para eliminar olores en el refrigerador y la basura. Basta con colocar una taza de bicarbonato en el fondo del refrigerador o esparcirlo en el bote de basura para notar la diferencia. Un estudio publicado en 2015 reportó que su uso puede reducir hasta un 70% el olor en la basura.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Blanqueador y limpiador de ropa y superficies

En la lavandería, el bicarbonato es valorado por su capacidad para eliminar manchas y blanquear prendas. Al ser un álcali, interactúa con los ácidos de las manchas, facilitando su remoción y mejorando la acción del detergente.

En la cocina y el baño, se emplea para limpiar superficies difíciles, desde hornos hasta azulejos, e incluso para desinfectar frutas y verduras. Mezclado con jugo de limón o vinagre, potencia su acción limpiadora y elimina residuos persistentes.

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¿Qué precauciones tomar?

Aunque el bicarbonato es seguro para la mayoría de los usos domésticos y de higiene personal, en el caso de la salud bucal o la ingesta directa se recomienda consultar a un profesional, especialmente en personas con condiciones médicas preexistentes.

El bicarbonato de sodio demuestra que un producto común puede tener un impacto positivo en la limpieza del hogar y en la salud, destacando por su eficacia para eliminar olores y mejorar la higiene bucal.

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