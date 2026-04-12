Avanza digitalización en México: ¿Qué tramites piden registro de datos biométricos?

El proceso de digitalización y registro biométrico avanza por fases, con periodo de transición y retos en la protección de la privacidad de los ciudadanos (Imagen ilustrativa/Infobae)

En México la digitalización de trámites oficiales se ha hecho visible con la introducción de la captura de datos biométricos en documentos oficiales.

A partir del año 2026, la CURP biométrica se volverá indispensable para acceder a servicios públicos y privados; por ejemplo: la inscripción escolar, la apertura de cuentas bancarias y el registro de líneas telefónicas.

Quienes no cuenten con la CURP biométrica podrán enfrentar rechazos al realizar trámites públicos y financieros.

Progresivamente se implementará como requisito para inscripciones escolares, acceso a programas sociales, solicitud de pasaportes y apertura de cuentas bancarias, entre otros servicios.

La autenticación biométrica se utiliza como la referencia aceptada por las autoridades competentes para validar identidades.

La nueva CURP biométrica incorpora elementos como fotografía digital, huellas dactilares y firma electrónica al registro tradicional.

Su administración está a cargo de la Secretaría de Gobernación y el Registro Nacional de Población, con el objetivo de fortalecer la identidad digital y evitar la suplantación de personas.

Los datos biométricos quedan resguardados en una base nacional bajo protocolos de seguridad y acceso restringido.

Para tramitar la CURP biométrica, la ciudadanía debe acudir de forma presencial a módulos autorizados.

El proceso incluye la toma de datos biométricos y la presentación de documentos como acta de nacimiento, identificación oficial y comprobante de domicilio.

El documento se entrega en formato físico y digital, ambos con código QR para validación.

Otros trámites que ya utilizan registros biométricos

La e.firma, herramienta necesaria para trámites gubernamentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La digitalización también alcanza al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que utiliza la captura de datos biométricos para la emisión de la e.firma, herramienta necesaria para trámites gubernamentales y tributarios. De esta manera, quienes contribuyen pueden certificar su identidad de modo digital y realizar procedimientos de manera más ágil.

A la par, se ha puesto en marcha la plataforma digital APP CDMX y la Llave MX que permite a la ciudadanía acceder a servicios y trámites en línea con una identidad digital única.

Documentos como la licencia de conducir y otras credenciales oficiales se han integrado de manera progresiva a este sistema, siendo administrados y validados mediante datos biométricos.

El registro de líneas telefónicas móviles requiere también la verificación con autenticación facial y huellas dactilares. Sólo las líneas que cumplan con este registro pueden mantenerse activas, como medida para combatir delitos asociados al anonimato en la telefonía.

Ley de seguridad digital en México: nueva regulación y protección de datos críticos

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece medidas reforzadas de protección y protocolos específicos para el resguardo de información sensible (Infobae)

En 2026, la legislación avanzó con una iniciativa federal que reconoce a las bases de datos poblacionales estratégicas —como registros de identidad, salud y seguridad social— como componentes de seguridad nacional e infraestructura crítica.

Las reformas a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados establece medidas reforzadas de protección y protocolos específicos para el resguardo de información sensible.

La normativa contempla sanciones penales para quienes accedan, extraigan, alteren o difundan datos personales de bases consideradas críticas, así como la obligación de notificar de inmediato cualquier incidente de seguridad a las autoridades competentes.

Además, se exige la implementación de controles de acceso, cifrado criptográfico, monitoreo continuo y auditorías periódicas en los sistemas que gestionan dichos datos.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, órgano federal especializado, coordina la protección, estandarización e interoperabilidad de estas bases, emitiendo lineamientos técnicos y protocolos para garantizar un nivel homogéneo de seguridad informática en la administración pública federal.

El régimen de transparencia exige que la finalidad y el marco normativo de cada base de datos crítica sean públicos, sin comprometer la seguridad nacional ni la privacidad de las personas.

Estas reformas buscan atender los riesgos reales de ciberataques, filtraciones masivas y vulneración de derechos fundamentales, elevando la prioridad de la protección de datos en la estructura legal mexicana.

El objetivo central es fortalecer la confianza ciudadana, garantizar la continuidad de los servicios esenciales del Estado y adecuar la legislación nacional a los estándares internacionales de ciberseguridad.

Protección de datos y retos de la identidad digital

La recolección y manejo de datos biométricos implica retos en cuanto a la protección de la privacidad. Todas las dependencias están obligadas a cumplir con la legislación vigente sobre datos personales, asegurando que la información solo se use para fines legítimos y bajo supervisión.

El proceso de digitalización y registro biométrico en México avanza por fases: piloto, ampliación y obligatoriedad.

Durante el periodo de transición, los documentos tradicionales siguen siendo válidos, pero se recomienda realizar la actualización para evitar contratiempos en el acceso a servicios.

La modernización de la identidad digital en México representa un avance hacia la eficiencia administrativa y la seguridad ciudadana.

La integración de datos biométricos en documentos oficiales y plataformas digitales establece la identidad única y verificable como el eje central de la relación entre las personas y el Estado.