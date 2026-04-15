México

Cuál es el snack natural excelente para la salud cardiovascular, el sistema nervioso y el cuidado óseo

Este tipo de alimentos ofrece energía, antioxidantes y minerales esenciales que participan en procesos metabólicos clave

Guardar
Primer plano de persona comiendo aguacate con un corazón luminoso en el pecho. Mango en rodajas y aguacate partido sobre la mesa.
Cuál es el snack natural excelente para la salud cardiovascular, el sistema nervioso y el cuidado óseo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de frutos secos con alto contenido en vitamina E y grasas saludables se asocia con la protección del sistema cardiovascular, la función cerebral y la salud de los huesos.

Este tipo de alimentos ofrece energía, antioxidantes y minerales esenciales que participan en procesos metabólicos clave. Especialistas en nutrición recomiendan elegir opciones naturales y consumir porciones moderadas para aprovechar sus propiedades sin exceder la ingesta calórica diaria.

Un estudio de El Poder del Consumidor indica que una ración de 100 gramos de frutos secos puede aportar hasta 400 calorías, 40% de lípidos y una cantidad relevante de proteínas y fibra. Esta densidad nutricional los posiciona como fuente de energía para mantener el equilibrio mineral del organismo y reforzar la salud general.

El snack natural que aporta vitamina E y fortalece el corazón

Las avellanas son el snack natural que destaca por su aporte a la salud cardiovascular, el sistema nervioso y el cuidado óseo. Este fruto seco presenta una alta concentración de vitamina E, con un promedio de 15 a 20 miligramos por cada 100 gramos, lo que ayuda a combatir el envejecimiento celular y protege el corazón, según la Fundación Española de la Nutrición.

Un bol de cerámica rústica con frutos secos mezclados: almendras, anacardos, nueces, pistachos, avellanas y pacanas, sobre una mesa de madera clara.
El snack natural que aporta vitamina E y fortalece el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de grasas monoinsaturadas, conocidas como oleicas, contribuye a reducir el colesterol LDL y a mejorar la circulación sanguínea.

La presencia de fibra y proteínas favorece la saciedad y ayuda a mantener la masa muscular, mientras que el ácido fólico es fundamental durante el embarazo y para el desarrollo del sistema nervioso.

Las avellanas también contienen manganeso y magnesio en cantidades elevadas. El magnesio es importante para el funcionamiento muscular y nervioso, mientras que el manganeso participa en la formación de huesos y el metabolismo.

El fósforo y el calcio, presentes en este fruto, refuerzan la salud ósea y dental. El potasio es otro mineral clave, ya que regula la presión arterial y ayuda a reponer electrolitos.

Beneficios comprobados para el metabolismo y la salud mental

Diversos estudios sostienen que las avellanas pueden ayudar a disminuir la inflamación y proteger los vasos sanguíneos gracias a su contenido de antioxidantes.

Un consumo regular, dentro de una dieta equilibrada, puede favorecer la disminución del colesterol malo y el aumento del colesterol bueno, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Beneficios comprobados para el metabolismo y la salud mental Foto: (iStock)
Beneficios comprobados para el metabolismo y la salud mental Foto: (iStock)

El fósforo y el magnesio que contienen las avellanas mejoran la memoria y el funcionamiento cerebral, aspecto relevante para estudiantes y adultos mayores.

La fibra que aportan estas semillas secas favorece el tránsito intestinal y contribuye a la salud digestiva. Su densidad calórica, aproximadamente 628 kilocalorías por cada 100 gramos, las convierte en un alimento energético para quienes realizan actividad física o requieren una fuente rápida de nutrientes.

En México, El Poder del Consumidor recomienda consumir porciones de alrededor de 30 gramos al día, lo que equivale a un pequeño puñado. Esta cantidad permite aprovechar los beneficios de las avellanas sin elevar el aporte calórico más allá de lo recomendable.

Recomendaciones y consideraciones para su consumo diario

Aunque las avellanas se consideran un alimento saludable, especialistas sugieren incorporarlas como parte de una dieta balanceada y evitar excesos por su alto valor energético.

Las avellanas pueden consumirse solas, mezcladas con otros frutos secos o añadidas a ensaladas y preparaciones dulces o saladas.

Su perfil nutricional las convierte en una opción práctica para quienes buscan un snack natural, económico y fácil de transportar. Además, su contenido en antioxidantes y minerales ayuda a combatir la oxidación celular, fortalecer huesos y músculos, y mantener la salud cardiovascular y mental.

Temas Relacionados

SnackNutriciónavellanasHuesosCorazónSistema nerviosomexico-noticias

Más Noticias

México y Unión Europea avanzan en acuerdo comercial: buscan eliminar aranceles

Se tiene previsto que líderes europeos y autoridades mexicanas firmen el documento en una cumbre celebrada en Ciudad de México durante mayo

México y Unión Europea avanzan en acuerdo comercial: buscan eliminar aranceles

Fans de AC/DC convierten un camión de CDMX en concierto con ‘Highway to hell’

El video viral muestra a pasajeros cantando tras salir del show en la CDMX

Fans de AC/DC convierten un camión de CDMX en concierto con ‘Highway to hell’

Una mujer es grabada robando una Nintendo Switch olvidada por un niño

El incidente generó indignación en redes sociales, donde surgió una campaña para identificar a la responsable

Una mujer es grabada robando una Nintendo Switch olvidada por un niño

Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo qué le “robó” el registro

El registro, originalmente otorgado cuando el famoso era menor de edad, queda nuevamente

Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo qué le “robó” el registro

Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre el divorcio de su hermano Jorge con Marichelo: “Es mi cuñada, nada cambia”

El actor habla sin filtros, lanza mensajes personales y deja clara su postura ante la separación

Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre el divorcio de su hermano Jorge con Marichelo: “Es mi cuñada, nada cambia”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU permitirá transferencias a CIBanco para finalizar su liquidación tras sancionarlo por lavado de dinero al narco

EEUU permitirá transferencias a CIBanco para finalizar su liquidación tras sancionarlo por lavado de dinero al narco

Desaparece Rogelio Portillo, coordinador de la Secretaría de Bienestar en Huetamo y excandidato de Morena

Hallan cinco cuerpos en pozo Guanajuato, dos son mujeres: van 234 cuerpos tan sólo en Irapuato

Estados Unidos iría contra la familia de El Mayo Zambada en caso de no aceptar ser testigo colaborador, asegura experto

Ejército detiene a dos con 25 millones de pesos sin acreditar en Ahome, municipio en disputa entre Los Chapitos y Mayos

ENTRETENIMIENTO

Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo qué le “robó” el registro

Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo qué le “robó” el registro

Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre el divorcio de su hermano Jorge con Marichelo: “Es mi cuñada, nada cambia”

La familia del barrio llega al cine con “La maldición del quinto partido” rumbo al Mundial 2026

Diputados de Morena impulsan “Ley Anti Sergio Mayer”, iniciativa para frenar licencias por entretenimiento

Taylor Momsen ingresa de emergencia al hospital en CDMX tras picadura de araña venenosa

DEPORTES

El mexicano Jarren Durán responde con gesto obsceno a insultos de aficionados en juego de los Red Sox

El mexicano Jarren Durán responde con gesto obsceno a insultos de aficionados en juego de los Red Sox

Canelo Álvarez da su opinión sobre el combate entre Benavidez y Zurdo Ramírez en mayo de 2026: “Muy buena pelea”

Agencia británica apuesta por la lucha libre mexicana para promocionar paleta de caramelo

La familia del barrio llega al cine con “La maldición del quinto partido” rumbo al Mundial 2026

¡Fracaso en CONCACAF! América y Cruz Azul son eliminados por equipos de la MLS