Cuál es el snack natural excelente para la salud cardiovascular, el sistema nervioso y el cuidado óseo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo de frutos secos con alto contenido en vitamina E y grasas saludables se asocia con la protección del sistema cardiovascular, la función cerebral y la salud de los huesos.

Este tipo de alimentos ofrece energía, antioxidantes y minerales esenciales que participan en procesos metabólicos clave. Especialistas en nutrición recomiendan elegir opciones naturales y consumir porciones moderadas para aprovechar sus propiedades sin exceder la ingesta calórica diaria.

Un estudio de El Poder del Consumidor indica que una ración de 100 gramos de frutos secos puede aportar hasta 400 calorías, 40% de lípidos y una cantidad relevante de proteínas y fibra. Esta densidad nutricional los posiciona como fuente de energía para mantener el equilibrio mineral del organismo y reforzar la salud general.

El snack natural que aporta vitamina E y fortalece el corazón

Las avellanas son el snack natural que destaca por su aporte a la salud cardiovascular, el sistema nervioso y el cuidado óseo. Este fruto seco presenta una alta concentración de vitamina E, con un promedio de 15 a 20 miligramos por cada 100 gramos, lo que ayuda a combatir el envejecimiento celular y protege el corazón, según la Fundación Española de la Nutrición.

El snack natural que aporta vitamina E y fortalece el corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contenido de grasas monoinsaturadas, conocidas como oleicas, contribuye a reducir el colesterol LDL y a mejorar la circulación sanguínea.

La presencia de fibra y proteínas favorece la saciedad y ayuda a mantener la masa muscular, mientras que el ácido fólico es fundamental durante el embarazo y para el desarrollo del sistema nervioso.

Las avellanas también contienen manganeso y magnesio en cantidades elevadas. El magnesio es importante para el funcionamiento muscular y nervioso, mientras que el manganeso participa en la formación de huesos y el metabolismo.

El fósforo y el calcio, presentes en este fruto, refuerzan la salud ósea y dental. El potasio es otro mineral clave, ya que regula la presión arterial y ayuda a reponer electrolitos.

Beneficios comprobados para el metabolismo y la salud mental

Diversos estudios sostienen que las avellanas pueden ayudar a disminuir la inflamación y proteger los vasos sanguíneos gracias a su contenido de antioxidantes.

Un consumo regular, dentro de una dieta equilibrada, puede favorecer la disminución del colesterol malo y el aumento del colesterol bueno, lo que reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Beneficios comprobados para el metabolismo y la salud mental Foto: (iStock)

El fósforo y el magnesio que contienen las avellanas mejoran la memoria y el funcionamiento cerebral, aspecto relevante para estudiantes y adultos mayores.

La fibra que aportan estas semillas secas favorece el tránsito intestinal y contribuye a la salud digestiva. Su densidad calórica, aproximadamente 628 kilocalorías por cada 100 gramos, las convierte en un alimento energético para quienes realizan actividad física o requieren una fuente rápida de nutrientes.

En México, El Poder del Consumidor recomienda consumir porciones de alrededor de 30 gramos al día, lo que equivale a un pequeño puñado. Esta cantidad permite aprovechar los beneficios de las avellanas sin elevar el aporte calórico más allá de lo recomendable.

Recomendaciones y consideraciones para su consumo diario

Aunque las avellanas se consideran un alimento saludable, especialistas sugieren incorporarlas como parte de una dieta balanceada y evitar excesos por su alto valor energético.

Las avellanas pueden consumirse solas, mezcladas con otros frutos secos o añadidas a ensaladas y preparaciones dulces o saladas.

Su perfil nutricional las convierte en una opción práctica para quienes buscan un snack natural, económico y fácil de transportar. Además, su contenido en antioxidantes y minerales ayuda a combatir la oxidación celular, fortalecer huesos y músculos, y mantener la salud cardiovascular y mental.