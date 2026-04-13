México

Con un Black Mamba para operaciones especiales: Fiscalía de Michoacán incorpora 4 vehículos blindados para combatir a cárteles

Las unidades fortalecerán las acciones de investigación y la lucha contra las organizaciones criminales en escenarios de alto riesgo

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Vehículos blindados adquiridos por la FGE Michoacán
Foto: FGE Michoacán

Con la adquisición de cuatro nuevas unidades blindadas, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) busca renovar su flota para reforzar las acciones contra la delincuencia organizada en distintas regiones del estado.

Esta medida tiene como fin fortalecer las acciones de investigación y combate a los cárteles en escenarios de alto riesgo, ya que entre los vehículos tácticos se encuentra uno tipo Black Mamba, diseñado para operaciones especiales.

Con este equipo los agentes podrán desplegar intervenciones en situaciones que exijan una respuesta táctica especializada, sobre todo en zonas donde se presenten incidentes graves. Este modelo permitirá privilegiar la integridad del personal y su eficacia.

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, explicó que la inversión en equipamiento respondió a la necesidad de dotar a las y los agentes de herramientas que les permitan intervenir con mayor seguridad y eficiencia. Según el funcionario, fortalecer las capacidades del personal resultó esencial para ofrecer mejores resultados a la ciudadanía.

Compra se llevó a cabo en el marco del Plan Michoacán

Las unidades permitirán a los agentes combatir a la delincuencia organizada. Video: FGE Michoacán

El vicefiscal de inteligencia e investigación criminal, Israel Vega Rodríguez, señaló que la llegada de las unidades representa un salto en el despliegue táctico de la institución.

“Estas unidades blindadas fortalecen nuestras operaciones en campo, particularmente en contextos de alto riesgo, donde la movilidad, la protección y la capacidad de reacción son determinantes para el éxito de las intervenciones”, afirmó.

Las autoridades informaron que la adquisición de los vehículos formó parte de la estrategia denominada Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual se implementó por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La Fiscalía del Estado detalló que mantiene una colaboración estrecha con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP), con la finalidad de potenciar las capacidades operativas del Estado mexicano.

Vehículos blindados adquiridos por la Fiscalía de Michoacán
Foto: Fiscalía de Michoacán

Con estas acciones, la fiscalía reafirmó su compromiso de modernizar recursos, fortalecer la coordinación y aplicar estrategias que contribuyeran a la procuración de justicia y a la construcción de condiciones de seguridad para la población de Michoacán.

Más de 10 mil 500 elementos de las Fuerzas Armadas fueron desplegados a Michoacán

El Plan Michoacán contempló el fortalecimiento de la seguridad del estado con el Plan de Operaciones Paricutín, el cual estableció el despliegue de 10 mil 506 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como de mil 781 de la Marina para realizar operaciones en Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana.

Además, se desplegaron 277 elementos de la SSPC con 70 patrullas. El plan también establece el fortalecimiento de la cultura, oportunidades de empleo, educación, así como en materia de salud, vivienda e infraestructura.

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