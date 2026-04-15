Quién es El Bogueto y por qué causa controversia su visita a la Cámara de Diputados

El Bogueto es tendencia tras revelarse su asistencia a la Cámara de Diputados. Foto:(IG: El Bogueto)

La Cámara de Diputados invitó a El Bogueto a un foro institucional sobre adicciones, decisión que ha desatado críticas inmediatas debido a las letras de sus canciones, que incorporan referencias a drogas.

El reconocimiento, programado para este foro en San Lázaro, expone el dilema entre conectar con las juventudes desde narrativas urbanas y mantener coherencia en los mensajes de prevención.

Usuarios cuestionaron coherencia en el reconocimiento a El Bogueto por letras sobre drogas y delito

La Cámara de Diputados reconoció oficialmente a El Bogueto por su influencia entre la juventud mexicana, generando fuerte polémica en redes sociales

El anuncio oficial que integró a El Bogueto como uno de los perfiles distinguidos del foro “La Importancia de los Centros de Internamiento contra las adicciones en México” provocó reacciones encontradas en plataformas digitales.

Sectores críticos subrayaron la contradicción de invitar a un artista que, a través de su obra, utilizó referencias directas a drogas, armas y dinámicas delictivas, mientras se reconocía su papel en un evento institucional enfocado en la prevención de adicciones.

Trayectoria de El Bogueto: del entorno urbano digital al reconocimiento en San Lázaro

Credito:IG@elbogueto

Armando Toledo Rosas, originario del Estado de México, fue identificado como uno de los rostros más visibles del reguetón mexicano, también conocido como “reggaetón mexa”.

Su ascenso se dio en redes sociales y plataformas de videos, donde canciones como “Piripituchy” y “G Low Kitty” sumaron tendencia entre usuarios jóvenes.

Originario de Nezahualcóyotl, ha logrado posicionarse como una figura clave en la nueva ola del género urbano mexicano, destacando por su estilo auténtico que celebra la cultura popular de las periferias.

Su música se caracteriza por ritmos pesados y letras que reflejan la vida cotidiana, las fiestas callejeras y el argot de la Ciudad de México y sus alrededores. A diferencia del reggaetón comercial más pulido, El Bogueto apuesta por un sonido crudo y directo.

Forma parte de un colectivo de artistas, junto a figuras como Uzielito Mix y Dani Flow, que han logrado que el reggaetón hecho en México compita cara a cara con el de potencias como Puerto Rico o Colombia.

Su estética, apodada por él mismo como “El Reggaetoñerito”, mezcla la moda urbana actual con elementos tradicionales del barrio, logrando una conexión genuina con millones de jóvenes que se ven reflejados en su ascenso independiente y su carisma sin pretensiones.