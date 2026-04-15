Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Rosa Guadalupe “N” y José María “N” fueron puestos a disposición de un juez tras su detención en Veracruz. (X @EspejoDelPoder_)

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Veracruz a José María “N” y Rosa Guadalupe “N”, hijo y hermana del exalcalde morenista de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, junto con otras tres personas, como presuntos integrantes del grupo delictivo Gente Nueva. El operativo, realizado en coordinación con corporaciones de seguridad locales, permitió además el decomiso de un arsenal y equipo táctico.

La detención de José María “N” y Rosa Guadalupe “N” facilitó la identificación de Emilio Salazar Pérez, conocido como “07” o “Gafe”, considerado por autoridades como uno de los principales generadores de violencia en la zona de Coatzacoalcos y jefe de plaza del grupo en Espinal y Coxquihui. Emilio Salazar es sobrino del exalcalde Reveriano Pérez Vega y de Fernando Pérez Vega, quien fue asesinado junto a su familia el 22 de enero de 2023 en la carretera federal del municipio de Veracruz.

Arsenal y equipo asegurados durante el operativo

Durante la intervención de las fuerzas de seguridad, se decomisaron cuatro armas largas (incluidas dos escopetas), una réplica de arma larga, dos armas cortas, un armazón de arma larga calibre 30, material explosivo, un vehículo, dos motocicletas, 141 cartuchos útiles, 15 cargadores abastecidos, dos armas blancas, tres celulares y dos uniformes pixelados. Todo quedó a disposición de las autoridades ministeriales para su análisis y resguardo.

Estructura familiar bajo investigación

Rosa Guadalupe “N”, además de ser hermana del exalcalde, es madre de Emilio Salazar, identificado por corporaciones policiales como jefe de plaza de Gente Nueva en la región. La detención de los familiares del exalcalde morenista ocurre en el contexto de una ofensiva de las autoridades para debilitar las redes delictivas que operan en la zona norte del estado, donde Gente Nueva ha sido vinculada con delitos como secuestro, extorsión y homicidio.

El operativo forma parte de la estrategia para combatir estructuras delictivas ligadas a Gente Nueva en el norte de Veracruz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cinco detenidos quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará la legalidad de la detención y los delitos que se les imputan. Las investigaciones se mantienen abiertas para identificar a más miembros de la estructura y desarticular las células delictivas ligadas a la familia del exalcalde.