Fans abarrotan la Cámara de Diputados por entrega de reconocimiento a El Bogueto

El Bogueto fue el juez invitado del séptimo capítulo de La Más Draga. Foto:(IG: El Bogueto)

Una fila de varias cuadras se forma este miércoles 15 de abril afuera de la Cámara de Diputados en San Lázaro, donde cientos de seguidores esperan para ver la llegada de El Bogueto, cantante de reggaetón originario de Nezahualcóyotl.

El artista recibe un reconocimiento oficial por su influencia en jóvenes y su trayectoria dentro de la música urbana, en un evento que busca destacar a quienes colaboran en la prevención de adicciones en México.

El evento, convocado en la sede legislativa de la Ciudad de México, reúne a representantes de centros de tratamiento, líderes comunitarios y personalidades públicas.

El Bogueto recibe reconocimiento oficial en San Lázaro

La Cámara de Diputados reconoció oficialmente a El Bogueto por su influencia entre la juventud mexicana, generando fuerte polémica en redes sociales

El objetivo central es distinguir a quienes generan un cambio positivo entre jóvenes que enfrentan problemas de adicciones. Entre los galardonados figura Armando Toledo Rosas, conocido como El Bogueto, quien participa además como invitado especial en el foro titulado “La Importancia de los Centros de Internamiento contra las adicciones en México”.

La asistencia masiva frente al recinto legislativo evidencia la popularidad del intérprete, quien en los últimos años se consolida como uno de los principales referentes del llamado “reggaetón mexa”. Su presencia en San Lázaro responde a la convocatoria de dirigentes sociales y legisladores interesados en fortalecer la lucha comunitaria contra el consumo de drogas, con énfasis en el acompañamiento a jóvenes en situación vulnerable.

El reggaetón mexa y el barrio: la voz de El Bogueto

Eme Malafe , El Malilla y El Bogueto son La Trinidad. (Spotify)

El Bogueto, originario del Estado de México, destaca por fusionar el reggaetón con sonidos urbanos locales y letras que retratan la vida diaria en barrios populares.

Esta mezcla le permite conectar con audiencias jóvenes que identifican sus canciones como parte de una realidad compartida. Su mayor impacto se observa en plataformas digitales y redes sociales, donde suma miles de seguidores que lo reconocen como una voz representativa de la nueva ola urbana.

El reconocimiento que recibe este miércoles se otorga por su capacidad para influir en generaciones que enfrentan retos sociales, en particular el consumo de sustancias.

De acuerdo con organizadores del foro, la elección de El Bogueto responde tanto a su trayectoria como al trabajo que realiza en proyectos comunitarios y su participación en mensajes dirigidos a jóvenes sobre el valor de la prevención.

Centros de tratamiento y líderes comunitarios impulsan el evento

El foro de este miércoles agrupa a directores de centros de tratamiento, integrantes de fraternidades de ayuda mutua y activistas que buscan estrategias para reducir el consumo de drogas en sectores vulnerables. Sus intervenciones abordan la importancia de la reinserción social y el acompañamiento a personas que enfrentan adicciones.

El evento pone énfasis en el trabajo conjunto entre instituciones públicas, organizaciones civiles y figuras de la música popular.

Durante el encuentro, se reconoce a otros participantes por su labor en el fortalecimiento de redes de apoyo y la promoción de alternativas para jóvenes. Las autoridades legislativas señalan que la iniciativa busca visibilizar el esfuerzo colectivo frente a un problema que, según cifras oficiales, afecta a miles de familias en el país.

Bogueto: entre el escenario y el trabajo social

El Bogueto. (Instagram)

La participación de El Bogueto en actos de carácter social no es nueva. El artista colabora de forma recurrente con proyectos de prevención y actividades en comunidades del oriente del Valle de México. Su estilo, marcado por el uso de referencias cotidianas y un lenguaje directo, lo coloca como un referente entre jóvenes identificados con el llamado “reggaetón mexa”.

El acceso al foro en la Cámara de Diputados es limitado, pero la multitud que permanece en el exterior —integrada por seguidores y curiosos— subraya el alcance que tiene actualmente el género urbano en la vida pública del país. Voces entre los asistentes afirman que la presencia de

El Bogueto representa una oportunidad para que más artistas se involucren en causas sociales y participen en el diseño de estrategias de prevención.