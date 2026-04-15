México

Emilio Azcárraga se reúne con directiva y jugadores del América tras fracaso en la Concachampions

Santiago Baños, presidente del club, evalúa candidatos para suplir al estratega André Jardine

Guardar
FILE PHOTO: CEO and Chairman of the Board of Grupo Televisa Emilio Azcarraga Jean speaks during an event to announce the advance of a program in benefit for communities affected by the quakes of September 2017, in Mexico City, Mexico September 18, 2018. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo
Emilio Azcárraga encaró la derrota del América ante LAFC (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

El dueño mayoritario de Club América, Emilio Azcárraga Jean, acudió a las instalaciones de Coapa para sostener una reunión con jugadores, cuerpo técnico y directiva, un día después de la eliminación en la Concacaf Champions Cup. La visita se dio tras la derrota 0-1 ante Nashville, resultado que dejó fuera al equipo en Cuartos de Final.

De acuerdo con el reporte de León Lecanda de ESPN, el empresario llegó a las instalaciones azulcremas y permaneció al interior durante varias horas.

“Hace exactamente una hora y diez minutos, en efecto, arribó el dueño mayoritario de las Águilas del América, el señor Emilio Azcárraga, a las instalaciones de Coapa. No ha salido todavía, se los puedo confirmar y, evidentemente, ha venido a reunirse con los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva después de un nuevo fracaso internacional”, informó.

La eliminación representa otro golpe para el proyecto encabezado por André Jardine, que no ha logrado llevar al club a una Final del torneo regional desde su llegada. El equipo quedó fuera en Semifinales ante Pachuca en su primera participación, después cayó en Cuartos de Final contra Cruz Azul en 2025 y ahora repite instancia, esta vez frente a Nashville.

La eliminación representa otro golpe para el proyecto encabezado por André Jardine. REUTERS/Henry Romero
La eliminación representa otro golpe para el proyecto encabezado por André Jardine. REUTERS/Henry Romero

Pese al entorno de presión, no se esperan cambios inmediatos dentro de la institución. Según el mismo reporte, la directiva optará por postergar cualquier determinación.

“Las fuentes igual nos insisten que hoy no se va a tomar ninguna determinación en torno al futuro, ni de la presidencia deportiva, ni de la dirección deportiva, ni de la dirección técnica de André Jardine, ni tampoco el grupo de jugadores. El análisis vendrá en el verano”, detalló Lecanda.

Sin embargo, subrayó que el presidente del club, Santiago Bañós, “evalúa un plan A, B y C” en caso de que la gestión del técnico brasileño termine antes de lo previsto.

Siete fracasos internacionales

El fracaso internacional, que suma ya siete tropiezos para el equipo en este tipo de competencias bajo distintas etapas recientes, abre cuestionamientos sobre el rumbo deportivo del club más ganador del futbol mexicano. La reunión encabezada por Azcárraga apunta a una evaluación interna que podría definir cambios estructurales en los próximos meses.

Por ahora, en Coapa no hay anuncios oficiales, pero el mensaje es claro: el rendimiento en torneos internacionales se ha convertido en una deuda pendiente que ya impacta en la planeación a mediano plazo del América.

Temas Relacionados

Club AméricaLiga MXEmilio Azcárraga JeanTelevisaConcacaf Champions Cup 2026mexico-deportes

Más Noticias

Descubren “cuarto oscuro” en primaria de Puebla, padres de familia denuncian presuntos casos de abuso sexual: Fiscalía ya investiga

El descubrimiento provocó la movilización de madres y padres de familia, quienes se manifestaron afuera del colegio

Descubren “cuarto oscuro” en primaria de Puebla, padres de familia denuncian presuntos casos de abuso sexual: Fiscalía ya investiga

Hoy No Circula jueves: qué autos descansan este 16 de abril en el Valle de México y de Toluca

Conozca si su auto puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco,de acuerdo con las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula jueves: qué autos descansan este 16 de abril en el Valle de México y de Toluca

Fans abarrotan la Cámara de Diputados por entrega de reconocimiento a El Bogueto

El fenómeno del reggaetón mexa conquista la sede legislativa y redefine la prevención de adicciones entre jóvenes

Fans abarrotan la Cámara de Diputados por entrega de reconocimiento a El Bogueto

Hermana del novio arruina revelación de género y se vuelve viral: “Amiga consíguete otro, ahí no es”

Un inesperado abrazo cambió por completo el momento más importante de la celebración

Hermana del novio arruina revelación de género y se vuelve viral: “Amiga consíguete otro, ahí no es”

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

José María “N” y Rosa Guadalupe “N”, hijo y hermana del exalcalde morenista de Coxquihui, fueron detenidos junto con otras tres personas como presuntos miembros del grupo delictivo Gente Nueva, durante un operativo en Veracruz

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Detienen a familiares del exalcalde morenista de Coxquihui por presuntos vínculos con Gente Nueva en Veracruz

Operaban como “halcones” del CJNG: caen 8 policías municipales de Colima que tenían más de 10 años de servicio

Empresarios y comerciantes de Ciudad Valles denuncian extorsiones del Cártel del Golfo: acusan a edil de reunirse con el grupo delictivo

EEUU permitirá transferencias a CIBanco para finalizar su liquidación tras sancionarlo por lavado de dinero al narco

Desaparece Rogelio Portillo, coordinador de la Secretaría de Bienestar en Huetamo y excandidato de Morena

ENTRETENIMIENTO

Manuel Mijares celebró 40 años de carrera con espectacular concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

Manuel Mijares celebró 40 años de carrera con espectacular concierto sinfónico en el Auditorio Nacional

¿Cuánto pagaría el gobierno de CDMX para traer a 31 minutos?

Fans de AC/DC convierten un camión de CDMX en concierto con ‘Highway to hell’

Christian Nodal se queda sin derechos de su nombre y marca: quién fue su familiar directo que le “robó” el registro

Ernesto D’Alessio rompe el silencio sobre el divorcio de su hermano Jorge con Marichelo: “Es mi cuñada, nada cambia”

DEPORTES

Papá de David Benavidez descarta por completo un combate entre su hijo y Canelo Álvarez: “Hay que olvidarnos de esa pelea”

Papá de David Benavidez descarta por completo un combate entre su hijo y Canelo Álvarez: “Hay que olvidarnos de esa pelea”

Oribe Peralta denuncia episodio de racismo en la Liga MX durante un partido de Pumas en 2011

El mexicano Jarren Durán responde con gesto obsceno a insultos de aficionados en juego de los Red Sox

Canelo Álvarez da su opinión sobre el combate entre Benavidez y Zurdo Ramírez en mayo de 2026: “Muy buena pelea”

Agencia británica apuesta por la lucha libre mexicana para promocionar paleta de caramelo