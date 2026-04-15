Emilio Azcárraga se reúne con directiva y jugadores del América tras fracaso en la Concachampions

Emilio Azcárraga encaró la derrota del América ante LAFC (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

El dueño mayoritario de Club América, Emilio Azcárraga Jean, acudió a las instalaciones de Coapa para sostener una reunión con jugadores, cuerpo técnico y directiva, un día después de la eliminación en la Concacaf Champions Cup. La visita se dio tras la derrota 0-1 ante Nashville, resultado que dejó fuera al equipo en Cuartos de Final.

De acuerdo con el reporte de León Lecanda de ESPN, el empresario llegó a las instalaciones azulcremas y permaneció al interior durante varias horas.

“Hace exactamente una hora y diez minutos, en efecto, arribó el dueño mayoritario de las Águilas del América, el señor Emilio Azcárraga, a las instalaciones de Coapa. No ha salido todavía, se los puedo confirmar y, evidentemente, ha venido a reunirse con los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva después de un nuevo fracaso internacional”, informó.

La eliminación representa otro golpe para el proyecto encabezado por André Jardine, que no ha logrado llevar al club a una Final del torneo regional desde su llegada. El equipo quedó fuera en Semifinales ante Pachuca en su primera participación, después cayó en Cuartos de Final contra Cruz Azul en 2025 y ahora repite instancia, esta vez frente a Nashville.

La eliminación representa otro golpe para el proyecto encabezado por André Jardine. REUTERS/Henry Romero

Pese al entorno de presión, no se esperan cambios inmediatos dentro de la institución. Según el mismo reporte, la directiva optará por postergar cualquier determinación.

“Las fuentes igual nos insisten que hoy no se va a tomar ninguna determinación en torno al futuro, ni de la presidencia deportiva, ni de la dirección deportiva, ni de la dirección técnica de André Jardine, ni tampoco el grupo de jugadores. El análisis vendrá en el verano”, detalló Lecanda.

Sin embargo, subrayó que el presidente del club, Santiago Bañós, “evalúa un plan A, B y C” en caso de que la gestión del técnico brasileño termine antes de lo previsto.

Siete fracasos internacionales

El fracaso internacional, que suma ya siete tropiezos para el equipo en este tipo de competencias bajo distintas etapas recientes, abre cuestionamientos sobre el rumbo deportivo del club más ganador del futbol mexicano. La reunión encabezada por Azcárraga apunta a una evaluación interna que podría definir cambios estructurales en los próximos meses.

Por ahora, en Coapa no hay anuncios oficiales, pero el mensaje es claro: el rendimiento en torneos internacionales se ha convertido en una deuda pendiente que ya impacta en la planeación a mediano plazo del América.