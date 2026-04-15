El mexicano Jarren Durán responde con gesto obsceno a insultos de aficionados en juego de los Red Sox

El mexicano Jarren Durán, de los Medias Rojas de Boston, pega un doble de tres carreras ante los Cardenales de San Luis, el domingo 12 de abril de 2026 (AP Foto/Michael Thomas)

El beisbolista de origen mexicano Jarren Durán, actual jardinero de los Red Sox de Boston, estuvo en el centro de la polémica tras responder con un gesto obsceno a un aficionado durante la serie en la que los Red Sox perdieron 6-0 frente a los Twins.

El pelotero reaccionó en la quinta entrada, cuando regresaba al dugout tras ser retirado con un rodado. Según explicó más tarde, el gesto del dedo medio fue dirigido a un espectador que quien realizó comentarios ofensivos en su contra.

¿Qué detonó el enojo de Durán?

De acuerdo con el propio jugador, la persona le gritó un comentario personal alusivo a su salud mental y un intento de suicidio que el propio Durán relató públicamente en el pasado.

En 2022, el jardinero compartió detalles sobre su depresión severa y su experiencia con el suicidio en un documental publicado en 2025, situación que ha servido a algunos seguidores para atacarlo desde entonces.

El pelotero azteca fue señalado por haber respondido a los comentarios durante el partido. (Captura de pantalla)

Insultos recurrentes en su carrera

No es la primera ocasión en que Jarren Durán recibe malos comentarios relacionados con su salud mental. En abril de 2025, vivió un episodio similar en Cleveland, donde un aficionado fue expulsado por lanzar gritos con alusión a dichos temas. La recurrencia de estos actos en menos de un año refleja la presión social que enfrenta el jugador, quien se destaca por su franqueza sobre su estado emocional.

Recientemente, Durán ha señalado que la apertura sobre su historia personal también atrae hostilidad en los estadios. Su testimonio, mostrado en el documental de Netflix “The Clubhouse: A Year With the Red Sox”, que se estrenó el 8 de abril de 2025, lo ha hecho blanco de comentarios hirientes por parte de algunos asistentes.

El beisbolista decidió revelar que tuvo un episodio de depresión que lo llevó al borde de querer quitarse la vida. (Credit: Troy Taormina-Imagn Images)

Desempeño en el partido y acciones del club

Durante el encuentro donde ocurrió el altercado, los Red Sox de Boston sufrieron una blanqueada de 6-0 ante los Twins. En el desempeño individual, Durán terminó el juego con cero hits en cuatro turnos y fue ponchado en una ocasión. Actualmente, registra un promedio de bateo de .182 en la temporada 2026, cifra que agrega presión a su actuación profesional.

El dirigente de los Red Sox, Alex Cora, declaró después del partido que no presenció personalmente el intercambio ni revisó de inmediato los videos del incidente. Hasta el momento, la organización no ha dado a conocer una postura oficial sobre lo ocurrido ni sobre las medidas respecto al público implicado.

Los medias rojas no logran mejorar su juego en esta campaña 2026. (Credit: Jesse Johnson-Imagn Images)

El activismo del mexicano sobre la salud mental

Después de compartir su historia en el documental estrenado en 2025, Durán emergió como una de las voces más visibles sobre la importancia de la salud mental en el beisbol profesional. La reacción de la afición continúa dividida: algunos muestran respaldo, mientras que otros recurren a su transparencia como pretexto para atacarlo durante los partidos.

Por ahora, ni los Red Sox ni la MLB han anunciado sanciones o medidas a raíz de este nuevo altercado. El caso sigue generando debate sobre los límites en la conducta de los aficionados y hasta dónde deben protegerse los derechos de los jugadores que comparten aspectos delicados de su vida privada.

El beisbolista de los Red Sox también es un activista que busca visibilizar la salud mental, principalmente en hombres. (Captura de pantalla The Jarren Duran Community Foundation)

La experiencia de Durán pone de relieve que, más allá de los resultados en el campo, la exposición mediática de temas personales puede significar retos adicionales para los deportistas, en especial cuando se trata de asuntos sensibles como la salud mental.