Se hicieron pasar por miembros de un cártel para extorsionarlos con 300 mil pesos: así fue su rescate en Oaxaca

Foto: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía de Oaxaca y el Gabinete de Seguridad frustraron un intento de secuestro virtual en la capital del estado, donde un adulto y una menor de edad fueron localizados con vida tras ser víctimas de extorsión telefónica.

Los hechos ocurrieron cuando un grupo de sujetos fingieron ser integrantes de un grupo criminal para manipular a un hombre y a su prima con amenazas telefónicas, así como con pruebas falsas para exigir 300 mil pesos de rescate.

Sin embargo, la madre de la menor denunció, lo que permitió la intervención de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la localización segura de ambos, sin que hubiera privación física de la libertad ni entrega de dinero.

Modus operandi del secuestro virtual en Oaxaca

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía del Estado, los extorsionadores contactaron a las víctimas mediante una llamada intimidatoria, argumentando que su número de celular estaba relacionado con contenido ilícito en redes sociales. Mostraron imágenes de personas armadas y, tras manipularlos, obtuvieron el acceso a la cuenta de WhatsApp del hombre al solicitarle códigos de verificación.

Foto: Fiscalía de Oaxaca

Posteriormente, los delincuentes pidieron una fotografía personal para simular que ambos estaban secuestrados y con esta imagen buscaron extorsionar a la madre de la menor. Mediante amenazas, obligaron a las víctimas a trasladarse a una plaza comercial, manteniéndolos incomunicados y bajo fuerte presión psicológica, mientras exigían el pago de 300 mil pesos por su supuesta liberación.

Las autoridades determinaron que no hubo privación de la libertad física, sino que se trató de un “secuestro virtual”, modalidad en la que los criminales actúan únicamente por vía telefónica, rompiendo la comunicación entre familiares y forzando el aislamiento de las víctimas.

Intervención de las autoridades y recuperación de las víctimas

Tras la denuncia, se activó el trabajo de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, quienes, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y el monitoreo del C5i Oaxaca, desplegaron un operativo.

Las víctimas fueron ubicadas “sanas y salvas” frente al gimnasio de Ciudad Universitaria, evitando que se realizara el pago exigido. Las investigaciones siguen en curso, y la Fiscalía de Oaxaca mantiene su compromiso de identificar y detener a los responsables de estos hechos en la entidad.

Medidas de prevención ante el secuestro virtual

Foto: Fiscalía de Oaxaca

La Fiscalía Estatal exhortó a la ciudadanía a considerar los siguientes pasos frente a casos similares:

1. No perder la calma y cortar la comunicación con los extorsionadores.2. No entregar códigos ni datos sensibles de aplicaciones como WhatsApp a desconocidos.3. Contactar de inmediato a las autoridades ante cualquier sospecha de extorsión.4. No realizar pagos hasta tener certeza de la situación de sus familiares.