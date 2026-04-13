México

Beca Benito Juárez 2026: estos beneficiarios recibirán su doble pago del lunes 13 al viernes 17 de abril

Los beneficiarios de este programa social recibirán una cantidad de 3 mil 800 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar

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La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.
La Beca Benito Juárez es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Benito Juárez constituye un programa social promovido por el Gobierno de México dirigido a estudiantes de nivel medio superior que acuden a escuelas públicas.

Las personas que obtienen este apoyo económico reciben mil 900 pesos cada dos meses en cuentas del Banco del Bienestar, creadas para este propósito.

La finalidad del programa social es favorecer que los jóvenes continúen sus estudios en bachillerato o preparatoria.

El recurso entregado permite que los estudiantes adquieran los materiales y herramientas necesarios para avanzar en su formación.

Los pagos de la Beca Rita Cetina arrancarán este miércoles 1 de abril, reveló Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Video: @Julio_LeonT.

La administración general del programa está a cargo de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, una entidad federal.

El proyecto pretende disminuir los índices de abandono escolar en nivel medio superior y allanar el camino hacia la educación universitaria.

Los estudiantes pueden destinar la beca a la compra de útiles escolares, libros, alimentos o para cubrir gastos de transporte entre su domicilio y la escuela.

Pago de este mes de abril de la Beca Benito Juárez

Durante este mes de abril se efectuará un depósito doble para quienes estén inscritos en la Beca Benito Juárez, aunque persisten interrogantes entre algunos beneficiarios.

Como se mencionó previamente, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar gestiona los pagos y supervisa los trámites relacionados con este apoyo económico, así como con la Beca Rita Cetina.

Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, reveló el calendario oficial de pagos de este programa social. Foto: Archivo/Infobae México.
Julio León, titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, reveló el calendario oficial de pagos de este programa social. Foto: Archivo/Infobae México.

El pasado lunes 30 de marzo, Julio León, responsable de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos.

Dado que los pagos de la Beca Rita Cetina, destinada a estudiantes de secundaria pública, iniciaron el pasado miércoles 1 de abril, algunos beneficiarios de la Benito Juárez no saben cuándo arrancará la dispersión y si esta semana del lunes 13 al viernes 17 se realizarán depósitos.

Por este motivo, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó quiénes recibirán el depósito de la Beca Benito Juárez durante la semana de abril mencionada.

¿Qué beneficiarios de la Beca Benito Juárez recibirán el doble depósito del lunes 13 al viernes 17 de abril?

Según lo informado por las autoridades federales a cargo de la Beca Benito Juárez, confirmaron que esta semana corresponde del lunes 13 al viernes 17 de abril.

Es preciso señalar que los depósitos se realizan de forma escalonada, siguiendo la inicial del apellido paterno de cada beneficiario durante el resto del mes de abril.

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Lunes | 13 | A, B
  • Martes | 14 | C
  • Miércoles | 15| D, E, F
  • Jueves | 16 | G
  • Viernes | 17 | H, I, J, K, L

Durante el fin de semana los depósitos se pausarán y continuarán la siguiente semana y en esta manera:

  • Día | Fecha | Letra(s)
  • Lunes | 20 | M
  • Martes | 21 | N, Ñ, O, P, Q
  • Miércoles | 22 | R
  • Jueves | 23 | S
  • Viernes | 24 | T, U, V, W, X, Y, Z
Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.
Calendario oficial de pagos de abril de la Beca Benito Juárez 2026. Foto: Facebook/Julio León.

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