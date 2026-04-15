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¿Quién es Abongile Tom? El único árbitro sudafricano que pitará en el Mundial 2026

El silbante se afianza como referente del arbitraje africano tras ser elegido por la FIFA para dirigir encuentros en la máxima fiesta del futbol

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El árbitro sudafricano Abongile Tom, reconocido por su liderazgo y temple, será el único representante central de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
El árbitro sudafricano Abongile Tom, reconocido por su liderazgo y temple, será el único representante central de Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

La designación de Abongile Tom como árbitro principal para la Copa Mundial de la FIFA 2026 pone los reflectores internacionales sobre una de las figuras emergentes del arbitraje africano.

A sus 34 años, Tom se convierte en el único central sudafricano en la lista de la FIFA, un reconocimiento que refleja tanto su calidad profesional como la confianza que han depositado en él los organismos rectores del futbol mundial.

Tom fue nombrado árbitro FIFA en 2020 y desde entonces participa en partidos clave de la CAF y eliminatorias mundialistas. REUTERS/Siphiwe Sibeko
Tom fue nombrado árbitro FIFA en 2020 y desde entonces participa en partidos clave de la CAF y eliminatorias mundialistas. REUTERS/Siphiwe Sibeko

El salto de Tom al escenario global no es casualidad. Su trayectoria, marcada por disciplina y constante formación, lo ha llevado a dirigir partidos clave en el continente africano y a recibir nombramientos en los torneos más exigentes a nivel internacional.

Perfil y trayectoria de Abongile Tom

El camino de Abongile Tom en el arbitraje comenzó en la Premier Soccer League de Sudáfrica, donde rápidamente se ganó el respeto por su capacidad de liderazgo y manejo de partidos.

  • Nacido en 1992, Tom fue nombrado árbitro FIFA en 2020.
  • Ha dirigido partidos en la Copa Africana de Naciones (AFCON), la Champions League Africana y las eliminatorias mundialistas.
  • Es conocido por su preparación física y su temple bajo presión.
  • Ha recibido elogios de técnicos y jugadores, incluyendo al destacado entrenador Pitso Mosimane.
Abongile Tom, de 34 años, suma experiencia en torneos como la Copa Africana de Naciones y la Champions League Africana. (Facebook: Jack Tom)
Abongile Tom, de 34 años, suma experiencia en torneos como la Copa Africana de Naciones y la Champions League Africana. (Facebook: Jack Tom)

De esta manera, la designación como árbitro central para el Mundial 2026 representa el máximo logro en su carrera hasta ahora y un motivo de orgullo para el arbitraje sudafricano.

Logros recientes y experiencia internacional

Apenas este año, Abongile Tom fue seleccionado como cuarto árbitro para la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal, consolidando su reputación como uno de los mejores del continente.

  • Ha participado en cursos de capacitación y evaluaciones médicas de la FIFA en Qatar, Egipto y Argelia.
  • Su nombre es habitual en las designaciones de partidos clave de la CAF, tanto en torneos de clubes como de selecciones.
  • Es el único árbitro central sudafricano elegido para el Mundial 2026, acompañado por el asistente Zakhele Siwela.
En 2024, Tom fue seleccionado como cuarto árbitro en la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
En 2024, Tom fue seleccionado como cuarto árbitro en la final de la Copa Africana de Naciones entre Marruecos y Senegal. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Así, esta experiencia internacional lo prepara para enfrentar la máxima exigencia que implica el escenario mundialista.

Un referente para el arbitraje africano

La carrera de Abongile Tom es ejemplo de constancia y superación en un entorno competitivo. Su presencia en la Copa del Mundo confirma el avance del arbitraje africano y coloca a Sudáfrica en la élite del futbol internacional.

La designación de Abongile Tom para el Mundial 2026 inspira a nuevas generaciones y representa un logro histórico para Sudáfrica. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
La designación de Abongile Tom para el Mundial 2026 inspira a nuevas generaciones y representa un logro histórico para Sudáfrica. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Su historia motiva a nuevas generaciones y demuestra que la disciplina abre puertas en el futbol global. En el Mundial 2026, Tom portará la bandera sudafricana como único representante central, listo para dejar huella entre los mejores árbitros del mundo.

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