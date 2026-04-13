Sheinbaum responde al sindicato del Metro: “No hay motivo para manifestarse”

Un grupo del personal del transporte público metropolitano mantiene su intención de paralizar actividades argumentando falta de recursos, mientras la titular del Ejecutivo federal sostiene que existen suficientes fondos asignados y rechaza el motivo expuesto para la movilización. (Infobae-Itzallana)

Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la amenaza de paro escalonado anunciada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, cuyos integrantes denuncian falta de inversión en el Metro de la Ciudad de México.

La mandataria aseguró que sí existe inversión considerable en el sistema y descartó que los trabajadores tengan razones válidas para movilizarse con ese argumento.

Mil 500 millones de pesos del gobierno federal al Metro

Sheinbaum detalló que el gobierno federal destina mil 500 millones de pesos para remodelaciones del Metro capitalino, y enumeró otras inversiones relacionadas:

La Línea 1 del Metro , que calificó como “completamente nueva” tras una obra financiada desde su administración al frente de la CDMX y concluida por la actual jefa de gobierno, Clara Brugada .

El Tren Insurgente , ya terminado.

Trenes hacia Querétaro y Pachuca, que también benefician a la movilidad de la Ciudad de México.

“Hay inversión en el Metro. La jefa de gobierno también está invirtiendo en el Metro y en el tren ligero”, sostuvo.

Un número considerable de usuarios quedó varado en terminales aéreas por la cancelación de servicios, y la administración federal organizó acciones de apoyo en colaboración con diferentes compañías y autoridades estatales para mitigar la afectación. Foto: SNTSTC

“No tiene por qué manifestarse con este argumento”

Al ser cuestionada sobre la posible huelga, Sheinbaum optó por no profundizar en el tema y dejó la responsabilidad del asunto a la administración local.

“Es que iba a decir otras cosas, pero mejor no... No tiene por qué manifestarse, no hay motivo para que se manifieste con este argumento. Pero ya no quiero hablar mucho más del Metro, porque eso le corresponde a Clara Brugada”, señaló.

La presidenta no detalló las condiciones laborales que motivaron la amenaza sindical ni ofreció una respuesta directa a las demandas específicas de los trabajadores.

Las advertencias del Sindicato Nacional del Metro arrojan luz sobre la compleja relación entre inversión, condiciones laborales y prioridades de las autoridades en la gestión de infraestructura crítica. (X/ @MetroCDMX)

¿Qué exige el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro?

En un comunicado fechado el 11 de abril de 2026, el SNTSTC expuso una situación crítica en la flota y la infraestructura del sistema. De acuerdo con el documento, dirigido a los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, el deterioro es generalizado:

El 70% de los 391 trenes no ha recibido mantenimiento general, acumulando más de 2 millones de kilómetros recorridos , cuando el límite recomendado es de 750 mil.

El 30% restante recibe mantenimiento parcial o incompleto.

84 trenes están detenidos en talleres por falta de refacciones.

Solo 68 trenes se encuentran en buenas condiciones , circulando únicamente en las Líneas 1 y 12.

Los equipos de instalaciones fijas tienen más de 50 años en operación sin mantenimiento adecuado por falta de presupuesto.

El sindicato exige al Gobierno de la Ciudad de México mantenimiento integral a trenes, vías e instalaciones, atención a fallas estructurales y que los recursos destinados al Metro se usen exclusivamente para ese fin, rechazando obras de “embellecimiento superficial” de estaciones.